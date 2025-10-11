Ante la crisis política, la prensa internacional combina mordaz ironía, agudos análisis y preocupaciones





No se andan con rodeos. Al día siguiente de la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu, veintisiete días después de su nombramiento y catorce horas después del anuncio de la primera parte de su gobierno, la prensa internacional está dominada por el asombro sin olvidar mostrar un poco de ironía sobre la situación francesa.





• “Lecornu, la espinaca de los políticos”





Como era de esperar, lo que llama la atención es ante todo la fugacidad del gobierno y de su Primer Ministro. El diario español “El País” Luego describe un gobierno que “Ni siquiera tuvo tiempo de ultimar la lista de sus ministros”. “ Al menos Michel Barnier y François Bayrou presidieron su gobierno durante un breve período y presentaron algunas ideas”. ríe la BBC británica.





“Un amigo que vive en París me escribió el domingo: “Nosotros, los italianos, aún no habíamos llegado a un gobierno nocturno””bromea un periodista del diario italiano “La Stampa”, quien precisa que “Los ministros nombrados por la tarde y destituidos a la mañana siguiente, incluso antes de que se celebrara el primer Consejo de Ministros, es un récord francés. »





“Si Liz Truss ha sido comparada con una lechuga porque sus 44 días como Primera Ministra británica fueron superados por una verdura comprada por un tabloide, eso debe convertir a Lecornu en la espinaca de los políticos” bromea el medio bruselense Politico Europe, antes de lanzarse a una lista de los líderes internacionales con reinados más cortos.





• Macron, el “pato cojo”





Más que Sébastien Lecornu, muchos medios extranjeros subrayan la responsabilidad de Emmanuel Macron. El diario británico de centroderecha “The Times” Incluso lo describe como un “Pato cojo sin opciones”, mientras “El País” destaca su “pecado original”: disolución “ tomado de manera apresurada, casi sin consultar a sus asesores” de la Asamblea Nacional, en junio de 2024.









En cuanto a la hipótesis de una nueva disolución, que cada vez adquiere un poco más de importancia, el diario americano “New York Times” recuerda las declaraciones de Emmanuel Macron quien anunció “q“No celebraría nuevas elecciones parlamentarias, pero su aparente incapacidad para mantener un gobierno unido podría obligarlo a convocar elecciones a finales de este año o principios de 2026”.





“Macron es hoy tan impopular que todos aquellos que se asocian con él corren el riesgo de sufrir un duro revés en las próximas elecciones”decide la BBC.





• “farsa francesa”





Por último, la prensa internacional está preocupada por la vida política del país calificada de “farsa francesa” y de “teatro del absurdo” para Político. “Tal desorden nunca se había observado desde la creación de la Quinta República en 1958”, resume el periódico conservador alemán “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ¿Quién se pregunta si Francia no se ha vuelto ingobernable?









El diario americano “Washington Post” subraya que este episodio es consecuencia de una crisis más profunda, la de una Francia “Enfrenta un gran déficit, acritud política y profundos interrogantes sobre el futuro de su gran gasto social, que garantiza una alta calidad de vida pero que parece cada vez más difícil de financiar”.