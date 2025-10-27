Detenciones por el robo en el Louvre, amenazas de censura en la Asamblea... Las cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 25 y domingo 26 de octubre.





Dos detenciones tras el robo de joyas en el Louvre





Dos hombres fueron detenidos el sábado por la noche en el marco de la investigación sobre el espectacular robo de joyas ocurrido el 19 de octubre en el Museo del Louvre. Se sospecha que formaron parte del comando de cuatro hombres que robaron ocho joyas de la corona de Francia, valoradas en 88 millones de euros.





“Uno de los detenidos se disponía a abandonar el territorio desde el aeropuerto de Roissy”afirmó la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado de prensa. Fueron detenidos por hurto organizado y asociación delictuosa.









El robo generó dudas sobre la seguridad del museo más famoso del mundo. Se encomendó una investigación administrativa a la Inspección General de Asuntos Culturales.





Se pospone la revisión fiscal de Zucman





El sábado, segundo día de examen del presupuesto, estuvo marcado por dos victorias de la derecha en la Asamblea: los diputados aprobaron por la mañana la exención fiscal de todas las horas extraordinarias, así como la indexación de la escala del impuesto sobre la renta a la inflación.





Los debates luego se prolongaron y terminaron sin que se hubieran comenzado a debatir las medidas sobre fiscalidad sobre el patrimonio. Poco antes de medianoche, la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, anunció que, cuando se reanuden los debates el lunes, algunos artículos se examinarán con carácter prioritario. Esto efectivamente pospone el examen del impuesto Zucman, defendido por la izquierda, hasta más adelante en la semana.









¿Censurar o no? El PS mantiene la presión





El jefe del PS, Olivier Faure, planteó este domingo el espectro de una nueva censura y de una posible disolución de la Asamblea Nacional si el Gobierno no cede en los próximos días con un impuesto a las grandes riquezas.





“A finales de esta semana sabremos si nos vamos a disolver o no”resumió este domingo por la mañana en LCI el diputado Olivier Faure. “Si vamos para allá (…), podemos considerar que en el mes de noviembre habrá elecciones legislativas”insistió.





Después de haber conseguido la suspensión de la reforma de las pensiones, el PS pretende aprovechar su ventaja concentrando sus demandas en otro objeto: el impuesto Zucman, que está en el centro de las discusiones sobre el partido. “recetas” del presupuesto a la Asamblea, prevista hasta el 4 de noviembre.









En Rusia, exitosa prueba final de un misil de crucero de propulsión nuclear





Rusia anunció este domingo una prueba final exitosa de su misil de crucero de propulsión nuclear, Bourevestnik. “Las pruebas decisivas ya están completas”lanzó el presidente ruso en un vídeo difundido por el Kremlin, ordenando iniciar “preparar la infraestructura para poner en servicio esta arma en las fuerzas armadas” Rusos.





“Las características técnicas del Bourevestnik permiten utilizarlo con precisión garantizada contra lugares altamente protegidos ubicados a cualquier distancia”afirmó el jefe del Estado Mayor ruso, Valéri Gerassimov.





Este anuncio se produce mientras el ejército ruso sigue ganando terreno lentamente en ciertos sectores de Ucrania, a pesar de las grandes pérdidas.





Catherine Connolly, ampliamente elegida presidenta de Irlanda





La candidata independiente de izquierda Catherine Connolly ganó las elecciones presidenciales del viernes 24 de octubre en Irlanda por un amplio margen, mientras que el número de votos nulos alcanzó un nivel sin precedentes, según los resultados oficiales finales comunicados el sábado por la noche.









Este exabogado de 68 años, diputado en 2016 y crítico tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, obtuvo más del 63% de los votos frente al 29,5% de Heather Humphreys, del partido de centroderecha presente en el gobierno del Fine Gael.





Activista por la reunificación de la isla de Irlanda, se opone al aumento del gasto en defensa y está a favor de mantener la tradición irlandesa de neutralidad. En septiembre, reiteró su condena de la invasión rusa de Ucrania. También condenó el genocidio en la Franja de Gaza.