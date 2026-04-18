convocatoria a manifestación, bloqueo del Ministerio del Interior… ¿Dónde está la organización de las elecciones presidenciales?

Los sindicatos venezolanos también convocaron a una concentración este jueves para exigir la convocatoria de elecciones. Hacemos balance.

La oposición venezolana exige que la presidenta interina Delcy Rodríguez convoque a la organización de elecciones presidenciales para cubrir la vacante en el cargo de presidente desde el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

“Todo esto lleva tiempo y estimamos que se necesitan, desde el momento en que se nombra un nuevo Consejo Nacional Electoral, alrededor de nueve meses para implementar todas estas acciones”detalló la principal figura de la oposición.

“Han transcurrido más de 90 días desde la destitución de Maduro, plazo fijado por el artículo 234 de la Constitución para que la Asamblea Nacional examine lo que todo el país y la comunidad democrática internacional conocen y constatan: la existencia de una vacancia total en la Presidencia de la República”escribió el partido Sale en un comunicado de prensa el viernes. “Las elecciones presidenciales deben convocarse en un plazo de 30 días”se añade.

Sin embargo, según el texto de la Ley Fundamental, la Asamblea Nacional puede prorrogar el mandato de la presidenta interina Delcy Rodríguez por 90 días más. “Si una ausencia temporal continúa más allá de 90 días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus miembros si debe considerarse una ausencia total”estipula el artículo 234 de la Constitución.

Sin embargo, esta misma Asamblea, actualmente en manos del partido gobernante, nunca ha mencionado hasta ahora una vacante en el cargo de presidente ni la posibilidad de elecciones. No más que Estados Unidos, que, a través de su presidente Donald Trump, afirma controlar el país. Sin embargo, durante una entrevista en febrero con el canal estadounidense NBCla presidenta interina dijo que estaba comprometida a organizar elecciones libres.

Los sindicatos venezolanos convocaron a una manifestación el jueves para exigir la convocatoria de elecciones, así como transparencia en la gestión de los ingresos petroleros.

“Marchemos juntos a la embajada norteamericana a entregar un documento para exigir la aceleración del proceso de transición en Venezuela porque, con estas personas dirigiendo hoy el país, no obtendremos ninguna transición favorable a la población”dijo a la prensa el lunes Jorge López, representante sindical.

“Es necesario convocar a elecciones libres para que sea el pueblo quien elija a sus autoridades para garantizar una transición a la democracia, la libertad y la expresión ciudadana de todo el pueblo venezolano”añadió Jorge López.