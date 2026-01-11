Demandas, “movilización histórica”, llamado a Lecornu… Lo que sabemos





Los médicos liberales en huelga desde el lunes marcharán este sábado 10 de enero en París contra una “deriva autoritaria” que según ellos amenaza su “libertad de ejercicio”pidiendo al Primer Ministro Sébastien Lecornu que “hacer sugerencias”.





“Maltratar a los cuidadores es maltratar a los pacientes”proclama la pancarta que llevan los sindicatos que representan a los profesionales. La manifestación forma parte de una huelga del 5 al 15 de enero, que debería culminar a principios de la próxima semana, cuando muchas clínicas privadas se verán afectadas por el cierre de quirófanos.





• Medidas para “limitar la medicina liberal”





“Queremos defender nuestra libertad” porque el espíritu de “medidas que encendieron la pólvora”, “Era para limitar la medicina liberal” con “impuestos, limitaciones, sanciones”resumió Franck Devulder, presidente de la Confederación de Sindicatos Médicos Franceses (CSMF), durante una rueda de prensa esta mañana. En Francia, “Las necesidades de atención están aumentando pero los recursos dedicados a la salud están disminuyendo, por lo que inevitablemente hay una insuficiencia”lamentó la presidenta del primer sindicato de médicos generalistas, Agnès Giannotti.









Los médicos liberales ya han conseguido la eliminación de varias medidas presentes en la versión inicial del presupuesto de la Seguridad Social, como el recargo por exceso de cuotas o la obligación de consultar y actualizar la historia clínica compartida (DMP) de los pacientes. Sin embargo, persisten varios puntos irritantes, entre ellos la posibilidad dada al Director del Seguro de Enfermedad de fijar unilateralmente las tarifas médicas en determinados casos o la reducción a un mes de la duración máxima de un primer paro laboral.





Los profesionales se oponen a otras medidas que actualmente está examinando el Parlamento, como la posibilidad de imponer objetivos de reducción de prescripciones a los médicos que prescriben significativamente más que sus colegas en una situación comparable. Y temen futuros obstáculos a su libertad de instalación. “Atravesar la ley es perjudicial”subrayó Agnès Giannotti, denunciando también una “deriva autoritaria” entre los parlamentarios. “Pedimos respetar, proteger el convenio médico, el convenio que firmamos con el Seguro de Salud” cada cuatro años para regular el sector, subrayó Patricia Lefébure, presidenta del sindicato FMF.









Los internos, también movilizados, denuncian la implementación “descuidado” de la reforma que establece un cuarto año de medicina general, que inicialmente debía ofrecerles un año de prácticas privadas pero que, debido a la falta de plazas, obligará a muchos estudiantes a quedarse “un año más en el hospital”según sus representantes.





• El desacreditado Ministro de Salud, Lecornu, llamó





Signo de la tensión ambiental, la intersindical rechazó el viernes una reunión con la ministra de Salud Stéphanie Rist al final de la manifestación, creyendo que ella ya sabía “Los puntos de bloqueo existen desde hace mucho tiempo”. “Les escribí una carta para decirles que mi puerta estaba abierta”insistió este sábado el ministro de Europa 1.





el ministro “está en campaña electoral” (por su reelección en el contexto de una elección legislativa parcial, nota del editor) y “No sabemos si estará allí a fin de mes”respondió la presidenta del sindicato SML, Sophie Bauer.





En vista de la “movilización histórica”, “Ya es hora de que, al más alto nivel del Estado, el Primer Ministro Sébastien Lecornu nos dé respuestas concretas”añadió Franck Devulder.





• Una “huelga perdida”





Según el Ministro de Sanidad, que recibe las estadísticas con un retraso de 48 horas, la actividad disminuyó el martes un 19% entre los médicos generales y un 12% entre los especialistas. Números “no representativo” según los sindicatos porque el movimiento a menudo toma la forma de una “golpe de perla”y los profesionales abren ciertos días para no penalizar a sus pacientes.









Según Lamine Gharbi, presidente de la Federación de Hospitalización Privada (FHP), el 80% de los 4.000 profesionales registrados en la “atención permanente en establecimientos de salud” (guardias) estaban “requisado” por las autoridades para mantener un nivel mínimo de actividad en la clínica.





Según los sindicatos, que han realizado varias encuestas entre sus afiliados, el 80% de los profesionales participan en el movimiento.





Los huelguistas recibieron el apoyo del jefe de LR, Bruno Retailleau, que estimó en “El gobierno traiciona su palabra y desprecia la medicina liberal”.