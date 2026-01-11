De las sanciones estadounidenses a la captura de Maduro, dos décadas de tensiones entre Washington y Caracas

para ir más lejos





Heredero político de Hugo Chávez al frente de Venezuela durante doce años, investido hace menos de un año para un tercer mandato impugnado por la oposición, Nicolás Maduro fue capturado el sábado 3 de diciembre por Estados Unidos, a donde fue enviado. “exfiltrado”dijo el presidente estadounidense Donald Trump. La culminación de dos décadas de tensiones entre Washington y Caracas.





Las execrables relaciones entre Washington y Caracas se remontan a la llegada al poder de Hugo Chávez, figura de la izquierda radical en América Latina, en 1999. Unos años más tarde, en 2006, cayeron las primeras sanciones estadounidenses, cuando George W. Bush decidió prohibir la venta de armas y equipos militares de fabricación estadounidense a Venezuela, alegando falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo. En 2010, los dos países ya no tienen embajadores respectivos.









Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro, quien había sido descrito por este último como “uno de los jóvenes líderes con mejores habilidades” hacerse cargo de Venezuela, gana las elecciones. Considerado en sus inicios como un sindicalista sin talla, se impuso así frente a sus rivales dentro del Partido Socialista Unido (PSUV).





Pero las acusaciones de violaciones de derechos humanos no se hacen esperar. Si Nicolás Maduro cultiva una imagen comprensiva, jugando con su humor y su eterno bigote, esto choca con su forma de gobernar Venezuela, que depende en gran medida del ejército y del aparato de seguridad. La oposición rápidamente lo acusó de ser un “dictador”.





Washington acusa a varios altos funcionarios de violaciones de derechos humanos por su participación en la violenta represión de las manifestaciones contra el nuevo presidente, y la administración de Barack Obama les impuso sanciones a finales de 2014 y principios de 2015: congelando activos en Estados Unidos y prohibiendo visas. Sin embargo, estas represiones contra los manifestantes continúan, particularmente después de las disputadas elecciones de 2018 y 2024, con Maduro dependiendo de los aparatos policiales y judiciales bajo su mando.





Trump amenaza con una “posible opción militar” en 2017





La primera administración Trump trajo consigo una nueva era de fuertes tensiones: en 2017, Donald Trump evocó una “posible opción militar” en Venezuela, una amenaza que seguirá planteando en los próximos años. Washington prohíbe comprar nuevos bonos emitidos por el gobierno o la petrolera nacional PDVSA.





Su gobierno impone nuevas sanciones financieras a varios altos funcionarios venezolanos, así como al propio Maduro, cuyos activos en Estados Unidos congela. Tras su reelección en 2019, consideró “ilegítimo” Para Washington e irregular para la comunidad internacional, Donald Trump está endureciendo sus sanciones económicas con el objetivo de asfixiar al país y derrocar al presidente venezolano.





El país se está distanciando gradualmente de la comunidad internacional. Las relaciones diplomáticas con Washington se rompieron poco después, cuando Estados Unidos, seguido de unos sesenta países, reconoció al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” (hasta la disolución en 2023 de su gobierno autoproclamado).









En abril de 2019, entró en vigor un embargo estadounidense sobre el petróleo venezolano y posteriormente Washington congeló los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos. El embargo se aliviará temporalmente en 2023 para compensar la pérdida de crudo ruso tras la invasión de Ucrania, antes de ser restablecido cuando Washington juzgue que Nicolás Maduro no está cumpliendo sus compromisos para unas elecciones presidenciales justas en 2024.





Mientras tanto, en 2020, Maduro, al igual que varios amigos cercanos, fue acusado en Estados Unidos de “narcoterrorismo” y Washington ofreció 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto. Una recompensa elevada a 25 millones de dólares por la administración de Joe Biden y luego a 50 millones de dólares por la administración Trump en agosto de 2025. Washington afirma luego que Maduro lidera el “Cártel de los Soles”, incluido en su lista de organizaciones “terroristas” pero cuya existencia aún está por demostrar según muchos expertos.









Escalada de tensiones este verano





La escalada de tensiones continuó cuando, a partir de agosto pasado, Estados Unidos llevó a cabo un masivo despliegue militar en el Mar Caribe, donde desde septiembre lleva a cabo mortíferos ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, acusando a Caracas de estar detrás del narcotráfico que inunda Estados Unidos. Al menos 115 personas murieron en 35 ataques publicitados.





Las preocupaciones internacionales no hicieron nada: el 10 de diciembre, Estados Unidos anunció que se había apoderado de un petrolero frente a las costas de Venezuela. Caracas, que ya creía que Washington tenía como objetivo apoderarse de su petróleo, denunció una “acto de piratería internacional”. La Guardia Costera de Estados Unidos confiscó un segundo petrolero el 20 de diciembre y persiguió a un tercero poco después como parte de un bloqueo naval en todo el país contra petroleros acusados ​​de transportar petróleo venezolano sancionado.









En el centro de esta escalada, Venezuela, que durante décadas había podido contar con el apoyo estratégico de China y Rusia, pareció ver debilitarse estas alianzas. En particular, Moscú y Beijing, contrariamente a la comunidad internacional, se negaron a reconocer internacionalmente a Juan Guaidó en 2019 y luego brindaron apoyo económico y militar a Caracas. Pero los dos países se han contentado en los últimos meses con reafirmar su ” apoyo ” en Venezuela, a pesar de las solicitudes de ayuda de Caracas: Moscú se ha centrado en otras prioridades, incluida su guerra contra Ucrania, y Beijing ha reevaluado su apoyo a Maduro ante el colapso de la economía venezolana, como destacó la BBC a mediados de diciembre.





Después de meses de crecientes tensiones, durante los cuales Maduro acusó repetidamente a Estados Unidos de intentar monopolizar el petróleo venezolano y subvertirlo, Donald Trump afirmó el lunes que su país había destruido una zona de atraque utilizada por barcos acusados ​​de participar en el tráfico de drogas en Venezuela, en lo que a priori es el primer ataque terrestre estadounidense desde el inicio de la campaña en el mar. Antes de anunciar, menos de una semana después, un ataque estadounidense contra Caracas así como la captura y exfiltración de Nicolás Maduro y su esposa. Una caída espectacular para el hombre que había logrado mantenerse con mano de hierro al frente de este país petrolero.