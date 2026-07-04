De H. Moser a Casio, nuestra selección de relojes para un verano chic y seco

El verano es una buena época para cambiar los hábitos del año, y esto también se aplica a la relojería. Qué placer, cuando se acerca junio, regalarte el tocante que te hará veraniego, antes de instalarte para el resto del año, y dar paso a otro modelo el verano siguiente. Aquí hay algunos elementos para reflexionar…

Pioneer Center Seconds Sun Berry, de H. Moser & Cie (18.800 €). H. MOSER &Amp; CEI

Allá H. Moser & Cie Pioneer Center Seconds Sun Berry (40 mm de diámetro, movimiento automático, resistencia al agua de 120 m) abre la bola con un toque de colores. El fabricante suizo independiente está familiarizado con la pureza, como lo demuestra esta esfera violeta, lacada y ahumada, colocada sobre una correa de caucho de color amarillo fluorescente. Índice cero, sin nombre; sólo estos tonos vibrantes y tres manos.

Color Blossom, de Louis Vuitton (12.300 €). LOUIS VUITTON

en la casa de Luis Vuittonel Color Blossom (26 mm, cuarzo) es la primera versión de reloj de la colección de joyas del mismo nombre, que celebra su décimo aniversario. Más que reloj, este delicado objeto retoma la estética de la flor Monogram propia de la marca, en un cuarteto de diferentes tonos y materiales. Aquí, una esfera de amazonita, una caja de oro amarillo y una correa de piel turquesa, que evitaremos llevar a la playa.

Chronomaster Original Paris Edition, de Zenith (11.800 €). CENIT

Aunque nació en 1865 en Locle (Suiza), la casa Cenit ama la capital, ya que le dedica un segundo tocante. Tras un primer modelo de 2024, llega el Chronomaster Original Paris Edition (38 mm, automático, 50 m), del que sólo quedan cincuenta ejemplares reservados para el mercado francés. La esfera está inspirada en la arquitectura de la ciudad (en particular, este cardenillo del cobre oxidado que cubre los edificios parisinos) y en el interior late el excelente cronógrafo El Primero.

Top Time Eddy Merckx, de Breitling (7.400 €). BREITLING.

Cuando comienza el Tour de Francia, Breitling continúa su amor por el ciclismo con este cronógrafo Top Time Eddy Merckx (41 mm, automático, 100 m). El belga es considerado el mejor ciclista de todos los tiempos; desde finales de los años 1960 hasta mediados de los 1970, obtuvo 525 victorias, un récord que se mantiene desde hace medio siglo. En la esfera de color amarillo brillante encontramos la firma Merckx y en el reverso el grabado “One of 525”. En cuanto al movimiento de fabricación, cuenta con la certificación COSC, lo que garantiza una excelente precisión.

El reloj Oyster Perpetual Jubilee, de Rolex (6.500 €). ROLEX

Con el Rolex Oyster Perpetual Jubilee (36 mm, automático, 100 m), es doble o nada. Nos encanta o no. La esfera recuerda a un manifiesto pop-art, con esta explosión cromática (diez colores en total, aplicados uno tras otro), sus letras enredadas y la palabra “Rolex” repetida hasta el punto de marearse. Verlo de cerca es impresionante. Desde lejos, es alegre. La fabricación de la corona, normalmente bastante seria, se permite un poco de locura en el año del centenario del Oyster. A nuestros ojos, un éxito.

Belza Twin Green, de marzo LA.B (2.495 €). MARZO LA.B

La marca francesa Marzo LA.Bcuyas raíces se extienden desde Biarritz hasta Los Ángeles, rinde homenaje al surf. Y más concretamente a las tablas Twin, equipadas con dos quillas y popularizadas en los años 70. ¿El resultado? El Belza Twin (40 mm, automático, 300 m), cuya caja de bronce se irá patinando con el tiempo y las sesiones en el agua. Siguiendo con la metáfora del gemelo, la esfera viene en dos versiones, negra o verde, y cada reloj viene con dos brazaletes, uno de los cuales proviene de la fábrica de cintas Julien Faure en Saint-Etienne.

Master Collection, de Longines (esfera de 30 mm, 2.450 €). LONGINES

La Master Collection es una de las gamas más elegantes de la casa suiza Longines. Este año, para su 21º aniversario, el Master se está renovando. Cajas y brazaletes rediseñados, esferas con el motivo “barleycorn”, movimientos automáticos de última generación. También aparecen nuevos diámetros (30 mm, 34 mm, 39 mm y 41 mm), destinados tanto a mujeres como a hombres, pero no a inmersiones profundas.

Clásicos Manchette, de Frédérique Constant (1995 €). FREDERIQUE CONSTANTE

en la casa de Federico Constant, A la Classics Manchette (25,7 × 20 mm, cuarzo) tampoco le gusta el agua. De todos modos, este reloj de cóctel no pretende ir más allá de las terrazas sombreadas. La combinación del patrón “clou de Paris” dorado con oro amarillo y la esfera de color turquesa real aumenta la “sensualidad” de esta colección reciente y ya notada.

Artemisa Noche de las Estrellas, de Mu:n (1.490 €). MU:N

Una especie de OVNI, este Artémis Nuit des Etoiles (38 mm, automático, 100 m) está firmado Mu:nuna micromarca francesa fundada en 2020 por tres amigos de la infancia obsesionados con la Luna. En este modelo, diseñado en colaboración con la Asociación Astronómica Francesa, encontramos la cartografía precisa del cielo del 10 de agosto de 1991, cuando se lanzó la primera Noche de las Estrellas (edición limitada a 300 ejemplares).

Capítulo 7 Esqueleto, de BA111OD (1.450 €). BA1110D

Procedente de Neuchâtel (Suiza), BA111OD es una marca independiente, reciente pero bien establecida, que cobra precios ajustados por especificidades relojeras que a menudo son mucho más caras en otros lugares. Nuevo ejemplo con este Chapter 7 Skeleton (40 mm, automático, 100 m), cuyo movimiento se ha reducido a lo esencial para permitir admirar todo su funcionamiento. La caja y el brazalete, en antracita cepillada, añaden un toque de distinción a este hermoso ejercicio de transparencia.

Khaki Field La Odisea, de Hamilton (1.375 €). HAMILTON

El Khaki Field The Odyssey (42 mm, automático, 100 m) es el resultado de una colaboración con Christopher Nolan. Ya cerca del americano-suizo de hamilton Como utilizó sus relojes en “Interstellar” o “Oppenheimer”, el cineasta imaginó un modelo cuyo estreno estos días coincide con el de su película “La Odisea”. Y mientras este último narra el viaje de Ulises, ¡no hay tocante en la pantalla! En cambio, un modelo inspirado en la antigüedad griega, con sus manos de espada y un miniescudo al mediodía (edición limitada a 2.112 ejemplares).

Prospex Alpinist GMT, de Seiko (1.200 €). SEIKO

en la casa de Seikono nos limitamos a bucear. A la marca japonesa también le gusta la tierra firme. Su nuevo Prospex Alpinist GMT (39,5 mm, automático, 200 m) proviene de una línea nacida en 1959. Además de la hora, indica un segundo huso horario y ayuda a determinar los puntos cardinales (lo que es mucho más raro) gracias a su anillo interior que actúa como brújula. Lo suficiente como para pasear por la naturaleza sin miedo a perderse.

Cronómetro 7505, de Serica (1.090 €). SÉRICA

Allá sérica El cronómetro 7505 (35 mm, automático, 200 m) encarna la escuela francesa de pureza: diseño pensado al milímetro, estilo asertivo… y certificación COSC. En comparación con su predecesor, esta versión con esfera verde oliva adopta un diámetro más estrecho, un bisel más ancho y un brazalete Bonklip rediseñado. Otros dos colores a elegir: esfera negra o “esmoquin” (con colores contrastantes).

Egg Master II, desde MAT (990€). MÁSTIL

Para su segunda versión, el Egg Master II (39,5 mm, automático, 200 m) contó con los consejos del chef Fabien Pairon, campeón mundial de huevo meurette en 2023 (sí, existe). Con este objeto divertido y útil salpicado de colores alegres, la marca francesa MÁSTIL da un gran golpe. Además, con cada modelo se entregan tres pulseras. Sombrero.

Royal Pop Eight Blanco, de Swatch (385€). MUESTRA DE TELA

En primavera, el Royal Pop, fruto de la colaboración entre Muestra de tela Y Audemars Piguetse ha hablado mucho. Demasiado ? Volvamos a lo básico. Este modelo, el Huit Blanc (40 mm, mecánico de carga manual), nuestro favorito de la colección, que incluye ocho, está inspirado en el prestigioso Royal Oak, pero con un toque seductor. La caja de biocerámica blanca se puede llevar en el bolsillo (o colgar en un bolso, como colgante, etc.) y los tornillos multicolores evocan los fijados en el bisel del Royal Oak. En la parte frontal, un indicador visual de cuerda muy útil: cuando el color del cañón cambia, sabemos si el mecanismo está casi vacío o completamente cargado.

Edificio, de Casio (279 €). ESTUDIO FOTOGRÁFICO SUZUKI-KORIYAMA

Cerramos la prohibición con una nueva andanada de Casio Edificio (38 mm, automático, 100 m). No fue hasta 2025 que la marca japonesa, famosa por su G-Shock, abandonó el cuarzo. Sin embargo, sigue siendo muy competitivo en precio y con un rendimiento sólido. Esta serie EFK-110 ofrece cajas más compactas y una variación de esferas con superficies muy bien trabajadas. Por menos de 300 euros, el Edifice compite directamente con el Citizen’s Tsuyosa.