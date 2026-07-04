Antillas y Guyana: un plan de combate al narcotráfico apoyado en la cooperación internacional

Publicado el 4 de julio de 2026 a las 12:58 p.m. Lectura: 2 min.

El gobierno ha adoptado un “plan Antillas-Guyana contra el narcotráfico” centrado en particular en la cooperación internacional, anunció el ministro delegado Jean-Didier Berger el viernes 3 de julio al final de una cumbre regional sobre seguridad organizada en Martinica.

Este plan de cinco ejes, valorado en 14 millones de euros, debería permitir “abordar el problema en todas las escalas”precisó el ministro delegado ante el ministro del Interior durante una rueda de prensa en el aeropuerto de Fort-de-France.

El primer eje es la cooperación internacional, que debe “dar un nuevo paso al final de esta conferencia de seguridad regional”cuya primera edición se desarrolló jueves y viernes en el campus Schoelcher de la Universidad de las Antillas, declaró Jean-Didier Berger.

Destacó que el área del Caribe representa “un kilo de cada cuatro de (todos los narcóticos) incautados en el mar en todo el mundo ».

Alrededor de cuarenta países del Caribe, América y Europa participaron en esta conferencia en la que acordaron “unir fuerzas para obstaculizar la actividad de estas organizaciones transnacionales especializadas en el narcotráfico, armas de fuego y trata de personas”declaró el jueves por la tarde el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, tras la apertura de la cumbre.

Veintitrés acuerdos de “cooperación aduanera, militar o policial” entre Francia y los países de América Latina y el Caribe “se están firmando”además de los dieciocho ya firmados, subrayó Jean-Noël Barrot.

Los Estados deben trabajar juntos para “poder realmente prevalecer sobre estas corporaciones criminales multinacionales”prosiguió el jefe de la diplomacia, que celebró la celebración de una cumbre “simplemente sin precedentes” en términos de seguridad regional.

Muchos representantes de los países participantes subrayaron este imperativo de cooperación frente a las redes criminales transnacionales. “Ningún país del Caribe puede resolver eficazmente estos problemas por sí solo”dijo Roosevelt Skerrit, primer ministro de Dominica, durante un discurso.

Los otros ejes del plan Antillas-Guyana incluyen el fortalecimiento del personal dedicado a la lucha contra el narcotráfico y el aumento de la seguridad de puertos y aeropuertos, precisó Jean-Didier Berger.

En junio de 2025, Michaël Janas, primer presidente del Tribunal de Apelación de Basse-Terre, y Eric Maurel, fiscal general, explicaron a “New Obs” la situación en las Antillas francesas: “Es parte de un contexto regional en el que el Mar Caribe recupera la posición de liderazgo que ocupaba en el tránsito de cocaína en los años 1980. »

Desde hace varios años, señaló el año pasado nuestro periodista Vincent Monnier, “Las Antillas francesas se han convertido en una escala estratégica en las rutas de la cocaína sudamericana para llegar a Europa, que se ha convertido en el nuevo mercado emblemático del polvo blanco. Más de la mitad de las 54 toneladas incautadas en Francia en 2024 se encontraban en las Antillas, donde la marina nacional ha llevado a cabo varias interceptaciones a gran escala en los últimos meses. »