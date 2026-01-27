David Rachline, alcalde RN de Fréjus, absuelto en su juicio por “apropiación ilegal de intereses”

Publicado el 27 de enero de 2026 a las 11:00 horas. Lectura: 2 min.







El alcalde RN de Fréjus, David Rachline, ex figura central del partido recientemente marginado, anunció este martes 27 de enero su candidatura a las elecciones municipales de marzo ante el tribunal penal de Draguignan, donde acaba de ser absuelto en un caso de apropiación ilegal de intereses.





“Llevo varios meses luchando para defender mi honestidad, mi probidad. Hoy está claramente demostrado. Y estoy muy contento por ello. Es en este contexto, además, que me embarco en esta campaña electoral, de la forma más serena posible”.anunció a la prensa al salir de la sala del tribunal.





El electo, de 38 años, había viajado para escuchar esta sentencia, dictada menos de dos meses antes de las elecciones municipales. En septiembre será juzgado nuevamente, esta vez por favoritismo.









La fiscalía había solicitado una multa de 30.000 euros, 20.000 de los cuales en suspensión, y la publicación de la condena en el ayuntamiento, exigiendo que la pena adicional de inelegibilidad se limite a un año, o incluso vaya acompañada de una pena suspendida, y sin ejecución provisional. Tiene diez días para posiblemente apelar.





Condiciones de cita problemáticas





El concejal fue procesado por las condiciones de su nombramiento al frente de dos empresas de economía mixta, Fréjus Aménagement y Gestion du port de Fréjus, cargos que le permitían recibir una remuneración adicional de unos 1.000 euros mensuales de media.





Los tribunales lo acusaron de haber influido en las deliberaciones del consejo municipal donde se validaron sus nombramientos, entre 2017 y 2020, al permanecer presente durante las votaciones, que en su mayoría se realizaban a mano alzada.









“Nunca quise ejercer ninguna presión especial”aseguró el alcalde en la audiencia del 30 de septiembre, explicando que luego confió en el director de servicios del ayuntamiento para informarle de las deliberaciones donde debía abandonar la sala.





“Todo es público, no hay nada oculto”añadió, asegurando que siempre había actuado “sólo en interés de Fréjus”.





Juzgado de nuevo por favoritismo





David Rachline y un puñado de antiguos o actuales colaboradores fueron citados el 22 de septiembre ante el mismo tribunal penal. Se sospecha que han favorecido a la empresa de seguridad de un amigo cercano del alcalde en la adjudicación de contratos públicos para la seguridad del ayuntamiento, la oficina de turismo o incluso el centro de vacunación Covid-19.





Concejal municipal a los 20 años, alcalde y senador a los 26, director de campaña de Marine Le Pen para las elecciones presidenciales de 2017, David Rachline vio apagarse su estrella en el seno del partido de extrema derecha con la publicación a finales de 2023 del libro “Les Raptors” de Camille Vigogne Le Coat, periodista de “New Obs”, un ataque virulento a varios aspectos de su acción, acompañado de acusaciones de acuerdos con un poderoso contratista de construcción local.





De “puros inventos”repite el alcalde de Fréjus, que demanda al periodista. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) abrió una investigación por corrupción.