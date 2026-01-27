¿Cuáles son las acusaciones contra la empresa francesa?





¿Contribuye la empresa francesa Capgemini a las criticadas acciones de la policía de inmigración estadounidense (ICE)? El acercamiento entre las dos entidades fue revelado el lunes 26 de enero por una investigación de France Télévisions a las 20 horas, retomando las revelaciones del Observatorio de las Multinacionales.









La empresa CAC 40, especialista en servicios digitales, tiene una filial estadounidense, Capgemini Government Solutions, con sede en las afueras de Washington. Este último trabaja regularmente desde 2007 con diversas agencias gubernamentales estadounidenses, como el Ministerio de Salud y de Asuntos de los Veteranos. También colabora habitualmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha sido señalado en los últimos días. En cuestión: las muertes en Minneapolis, Minnesota, de Renee Good el 7 de enero y luego de Alex Pretti el 24 de enero, ambas muertas por las balas de agentes de ICE. En 2025, 32 personas murieron mientras estaban detenidas tras las operaciones de ICE, según un recuento del medio británico “The Guardian”.





Según información de France Télévisions, la misión de la empresa francesa sería gestionar una centralita telefónica –creada por Donald Trump– reservada a las víctimas de delitos cometidos por extranjeros. En su sitio web, Capgemini incluso escribió estas palabras: “Capgemini trabaja estrechamente para ayudar a reducir las demoras y los costos en la deportación de todos los extranjeros ilegales en los Estados Unidos. » En los últimos días esta afirmación ha sido eliminada del sitio web pero el Observatorio Multinacional ha conservado una captura de pantalla.





Un contrato señaló





Se destaca especialmente un contrato reciente entre ICE y Capgemini. El 18 de diciembre, ICE adquirió una herramienta para identificar y localizar a personas extranjeras por $4.8 millones. Un acuerdo disponible como código abierto en línea.





Un mes antes, en noviembre, la filial de Capgemini en Estados Unidos ya había conseguido un contrato tendencioso por valor de 365 millones de dólares para “saltar el trazado” para localizar a los migrantes. La convocatoria de licitación publicada el 31 de octubre por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense mencionaba un “necesidad inmediata” de servicios digitales para “ verificar la información de direcciones de extranjeros, investigar otra información de direcciones de extranjeros, confirmar la nueva ubicación de extranjeros “.









En un mensaje publicado este domingo en LinkedIn, el director general del grupo Capgemini, Aiman ​​​​Essat, admitió sobre este nuevo contrato que “La naturaleza y el alcance de este trabajo plantearon dudas sobre lo que hacemos habitualmente como empresa de servicios tecnológicos”. También indicó que la junta directiva de Capgemini Government Solutions “ya ha iniciado un proceso de examen del contenido y alcance de este contrato”.







El mensaje del CEO de Capgemini, Aiman ​​​​Ezzat, publicado en la red social LinkedIn. CUENTA DE LINKEDIN DE AIMAN EZZAT / CAPTURA DE PANTALLA





Una respuesta que no satisface a algunos de los 350.000 empleados del grupo en todo el planeta. El lunes, la CGT del grupo informático francés “requerido” en un mensaje publicado en la red social Instagram “el fin inmediato y sin reservas de la colaboración de Capgemini con el ICE”. “Millones de dólares entran en las arcas y van profundamente en contra de los valores que el grupo dice defender”también escribió el sindicato.









Un segundo sindicato, la CFTC, condenó “firmemente” el contrato mientras solicita su “parada inmediata”. “Ningún imperativo comercial puede justificar moralmente tal contrato”insiste en un comunicado de prensa.





Por su parte, la CFDT del grupo indicó en un comunicado de prensa que había “pidió a la dirección del grupo que aclarara lo antes posible la naturaleza del contrato” Y “denuncia con fuerza y ​​determinación las numerosas acciones brutales de las milicias de ICE”.





“Cuestionar la naturaleza de estas actividades”





Las revelaciones también provocaron la reacción de algunos políticos franceses, empezando por el Ministro de Economía, Roland Lescure. “Insto a Capgemini a arrojar luz de manera extremadamente transparente sobre sus actividades, sobre esta política y, sin duda, a cuestionar la naturaleza de estas actividades”dijo ante la Asamblea Nacional en respuesta a la pregunta del diputado parisino Pouria Amirshahi (grupo ecologista y social).









Un poco más temprano hoy, el Ministro de las Fuerzas Armadas Catherine Vautrin había pedido una “vigilancia”. “Los contratos de los grupos franceses merecen toda vigilancia. Es fácil hacer un comentario una mañana en la radio cuando no se conocen los detalles del contrato, pero el respeto de los derechos humanos es un tema.”dijo en RTL.









La France insoumise también se pronunció sobre estas acusaciones. En una conferencia de prensa en la Asamblea, el diputado del LFI, Hadrien Clouet, criticó duramente una “Milicia supremacista disfrazada de servicio federal de inmigración”de los cuales “La impunidad de los agentes ahora está incluso garantizada” por “la intervención de su jerarquía y de los ministros encargados”. “Es hora de que Francia asuma sus responsabilidades”estimó Hadrien Clouet, deplorando también que “Las empresas privadas francesas colaboran, trabajan con el ICE”. La jefa de los diputados rebeldes, Mathilde Panot, anunció la presentación de una resolución no vinculante que su grupo espera que sea adoptada.