Dispositivo para “recorristas de larga distancia”, ayudas a pescadores y agricultores… Actualización sobre anuncios sobre combustibles

El gobierno había anunciado nuevas ayudas. Sébastien Lecornu anunció este martes 21 de abril una serie de medidas creadas y la prórroga de algunas para hacer frente al aumento de los combustibles. Hoy, el Ministro de Economía, Roland Lescure, anunció en RTL que el impacto de la guerra en Oriente Medio se estima en este momento entre 4.000 y 6.000 millones de euros.

Sébastien Lecornu anunció la próxima creación de un “ dispositivo de soporte » por unos tres millones “ rodillos grandes » afectados por el aumento de los precios de los combustibles.

Esto supondría una reducción media de 20 céntimos de euro por litro, hasta destino” trabajadores modestos », precisó el Primer Ministro tras una reunión de ministros en Matignon. Esta ayuda afectará a aproximadamente tres millones” franceses que trabajan “, dijo.

Destinado a trabajadores de bajos ingresos, se empaquetará en “ rangos de ingresos » que se especificará “ en las próximas horas » por el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, y la viceministra de Energía, Maud Bregeon, según Sébastien Lecornu. La obtención de ayuda también dependerá de “ condiciones de kilómetro “, aclaró: “ Pero serán bastante bajos porque muy rápidamente en las zonas rurales nos convertimos en grandes apostadores. “.

Este sistema se basará en un principio de “ confianza flexible » evitar “ flique » los franceses, prometió.

Insistiendo en su deseo de no poner en marcha” medidas generales indiscriminadas, no financiadas, no financiables », Sébastien Lecornu confirmó que en mayo se renovarán y reforzarán las ayudas sectoriales a pescadores y agricultores.

Esto para los pescadores, actualmente a 20 céntimos de euro por litro de diésel no de carretera (GNR), desaparecerá “ entre 30 y 35 céntimos de euro por litro “, según él. Eso para los agricultores se multiplicará ” por cuatro » para alcanzar los 15 céntimos de euro por litro, añadió.

También se renuevan para el mes de mayo las ayudas a los transportistas, que ascenderán a 20 céntimos por litro.

una negociacion específico » con taxis y VTC debe realizarse « en los días venideros ” porque ” Estas son profesiones que se ven particularmente afectadas. “, declaró Sébastien Lecornu.

También anunció negociaciones con el sector de la construcción, proponiendo ayudas de unos 20 céntimos por litro para las pequeñas empresas con menos de 20 empleados.

Sébastien Lecornu mencionó otros “ sitios de construcción » por venir, en particular sobre la cuestión de la transparencia de la evolución de los márgenes de los distribuidores de combustible.