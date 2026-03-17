Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos, autoridades liberan presos políticos





Cuba confirmó el viernes 13 de marzo que estaba en conversaciones con Estados Unidos y comenzó a liberar presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre estos dos enemigos ideológicos.









La Iglesia Católica ha desempeñado durante décadas un papel mediador en la liberación de los presos políticos en la isla. También tuvo un papel decisivo en el deshielo diplomático entre Washington y La Habana en 2015 durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).









“Recientemente funcionarios cubanos sostuvieron conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos”declaró el presidente Miguel Díaz-Canel en una intervención transmitida por televisión.





Estas conversaciones “Buscar soluciones, a través del diálogo, a las disputas bilaterales que existen entre nuestras dos naciones”añadió el Jefe de Estado ante las máximas autoridades cubanas, incluidos miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC). Miguel Díaz-Canel destacó que se trata de un “proceso muy sensible” apuntando a “alejarnos de la confrontación” y que tenia que hacer “sobre la base de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de los dos Estados”.









Estuvo presente durante el discurso del presidente cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro (2006-2018). Sin funciones oficiales dentro del gobierno, recientemente fue mencionado por los medios estadounidenses como interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el marco de conversaciones secretas.









Donald Trump, que está aumentando sus declaraciones ofensivas contra Cuba, aseguró desde mediados de enero que se estaban llevando a cabo negociaciones con altos funcionarios de la isla pero La Habana había negado hasta entonces tales contactos.













La presidenta de izquierda de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida a las conversaciones y enfatizó la“Injusticia cometida desde hace muchos años contra el pueblo cubano” debido al embargo estadounidense vigente desde 1962.





La llegada de dos nuevos barcos de la Armada de México el viernes a La Habana eleva a 3.000 toneladas la ayuda humanitaria enviada desde México a Cuba en menos de un mes.









Miguel Díaz-Canel también afirmó que “factores internacionales” tenía “facilitar estos intercambios” con Washington, sin dar más detalles. Pero, hasta el jueves por la noche, La Habana anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, un canal de diálogo regular entre Cuba y Estados Unidos.









La ONG Cubalex, con sede en Miami, indicó que pudo comprobar la liberación de al menos otras cuatro personas encarceladas tras estas manifestaciones. Según la organización de derechos humanos Justicia11J, con sede fuera de Cuba, hasta estas primeras liberaciones, 760 personas estaban encarceladas por motivos políticos, incluidas 358 por protestar en julio de 2021.









Desde enero, Washington ha impuesto un bloqueo energético de facto a Cuba, citando la “amenaza excepcional” lo que supondría para la seguridad nacional estadounidense esta isla situada a sólo 150 kilómetros de la costa de Florida. Ya sacudido por una profunda crisis económica, este país insular de 9,6 millones de habitantes enfrenta ahora una enorme escasez de combustible y prolongados cortes de energía.





Varios manifestantes atacaron, la noche del viernes al sábado 14 de marzo, una sede local del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Ciego de Ávila, a unos 460 kilómetros de La Habana, para protestar contra los cortes de energía y el desabastecimiento de productos básicos.