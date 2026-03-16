Aliot en Perpiñán, Bouchart en Calais, Robert en Lens… Estos alcaldes elegidos en la primera vuelta





Miles de electores no necesitarán acudir a las urnas el domingo 22 de marzo. ¿El motivo? Al finalizar la primera vuelta de las elecciones municipales, que se celebró este domingo 15 de marzo, un determinado número de alcaldes fueron elegidos o reelegidos.









En varias ciudades, algunos candidatos obtuvieron la mayoría absoluta de votos en la primera vuelta. En esta situación, la mitad de los escaños municipales se asignan a esta lista (bono de mayoría) y la otra mitad se distribuye proporcionalmente entre todas las listas que obtuvieron más del 5% de los votos.





TIENE Perpiñánúnica ciudad de más de 100.000 habitantes liderada por la extrema derecha, Louis Aliot, alcalde saliente y vicepresidente de la Reagrupación Nacional (RN), fue reelegido en la primera vuelta, con el 51,4% de los votos, según una estimación de la Escuela de Ingeniería Ipsos BVA Cesi. Este es también el caso de Fréjus (Var) para David Rachline, antiguo peso pesado del RN perjudicado por una serie de procesos judiciales, que anunció su reelección con el 51,33% de los votos. TIENE Hénin-Beaumont (Paso de Calais), también fue reelegido el alcalde saliente, RN Steve Briois, con el 78% de los votos según los resultados provisionales. El alcalde saliente deHayange (Mosela) Fabien Engelmann (RN), que dirige esta ciudad de más de 15.000 habitantes desde 2014, también fue reelegido en la primera vuelta con el 72,96% de los votos, para su tercer mandato.





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A la izquierda, el alcalde socialista saliente de Lente Sylvain Robert fue reelegido con el 50,73% de los votos. Este es también el caso del alcalde de Boulogne-sur-Mer (Paso de Calais), el socialista Frédéric Cuvillier, ex secretario de Transportes, que obtuvo casi el 54% de los votos emitidos. En el Norte, Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista Francés, anunció su victoria en la primera vuelta en Saint-Amand-les-Eauxciudad que lidera desde hace un año, con el 51,06% de los votos, frente a las diversas izquierdas Eric Renaud (26,09%) y al candidato apoyado por el RN Eric Castelain (22,85%). En Saint Denisla lista LFI-PCF liderada por Bally Bagayoko venció al socialista Mathieu Hanotin.





Además, Jordan Bardella, jefe del partido de extrema derecha, que habló muy temprano este domingo, poco después de las 20 horas, anunció la reelección del alcalde saliente de Beaucaire (Gard) Nelson Chaudon en la primera ronda.





Algunas figuras políticas, que se sabían ampliamente favoritas, anunciaron a primera hora de la tarde su reelección, como la ex ministra socialista de Ultramar Ericka Bareigts, candidata por la Unión de Izquierdas a la alcaldía de Saint-Denis de La Reunión. Recibió más del 60% de los votos, muy por delante de sus competidores de derecha. El alcalde saliente de vernón (Eure) François Ouzilleau (varios a la derecha) anunció también la victoria de su lista, en la que el primer ministro Sébastien Lecornu figura en tercera posición. El jefe de Gobierno lo saludó









Casi 23.700 municipios franceses (el 68% de los municipios) tenían una sola lista para estas elecciones municipales. Antes de acudir a las urnas, los habitantes de estos municipios conocían el nombre de su nuevo alcalde… En muchos casos, la elección fue más bien una formalidad, confirmada oficialmente por el Ministerio del Interior, este domingo a las 20 horas, durante la publicación de los primeros resultados electorales.









Si bien esta configuración afecta principalmente a los municipios pequeños, algunas ciudades de más de 20.000 habitantes también tienen una sola lista, como la de Régis Lebrun (varios) en Beaupréau-en-Mauges (Maine y Loira) o la de Guillaume Le Lay-Felzine (unión de izquierdas) en Torcy (Seine-et-Marne) o incluso la de Sébastien Leroy (varios de derechas) en Mandelieu-la-Napoule (Alpes Marítimos).



