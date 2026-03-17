El misterio del estado de salud de Mojtaba Khamenei.





¿En qué estado de salud se encuentra Mojtaba Jamenei? Ésta es la pregunta que se plantea desde el 8 de marzo, fecha en la que este ayatolá iraní de 56 años fue nombrado líder supremo en sustitución de su padre, Ali Jamenei, asesinado el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel. No ha aparecido por ningún lado desde su elección. Lo que abre el camino a todas las especulaciones posibles.





El 11 de marzo, el hijo del presidente iraní Massoud Pezeshkian, también asesor del gobierno, se sintió incluso obligado a asegurar que Mojtaba Khamenei estaba “sano y salvo”. Pero si bien es poco probable que esté muerto (el canal israelí Canal 12 declaró que estaba vivo), podría resultar herido. “Heridos y probablemente desfigurados”aseguró el viernes el ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sin pruebas.





El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró este sábado 14 de marzo en la televisión estadounidense que no había ” Ningún problema “ con el nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei. “Hay muchas acusaciones de este tipo. Supongo que verán que no hay ningún problema con el nuevo guía supremo”.dijo el ministro a MSNow en respuesta a una pregunta sobre su estado de salud.





Aún. Mientras que el régimen iraní sigue sin tener clara su situación actual, la televisión estatal y algunos funcionarios han declarado que Motjaba Khamenei fue efectivamente alcanzado el 28 de febrero, durante los atentados que mataron a su padre, pero también a su madre y a su esposa. “Él también estaba allí y resultó herido.confirmó al “Guardian” el embajador iraní en Chipre. Escuché que resultó herido en las piernas, la mano y el brazo… Creo que está hospitalizado a causa de sus heridas. »









Una fuente de CNN menciona un “fractura de pie” y “heridas leves”en particular “un hematoma alrededor del ojo izquierdo así como ligeras laceraciones en la cara”. Aunque han circulado rumores de que podría quedar gravemente discapacitado, o incluso en coma, no hay nada que confirme que realmente sea así. Los medios estatales controlados por Teherán, sin embargo, describieron a Mojtaba Khamenei como “janbaz”término para los veteranos iraníes discapacitados.









La naturaleza de las heridas de Mojtaba Khamenei no es el único tema de conjetura. También nos preguntamos si es su seriedad –más que las exigencias de seguridad– lo que le impide aparecer en público. En su toma de posesión, se presentó en su lugar una silueta de cartón de él. La ceremonia fue luego recreada por la televisión iraní… en un vídeo animado realizado íntegramente con LEGO.









El 12 de marzo, el nuevo líder supremo difundió un mensaje sin contenido de vídeo ni audio. Fue el presentador de la televisión estatal quien leyó en voz alta un texto donde prometía una ” venganza “ quien sera “realizado hasta el final”. Los espectadores sólo pudieron ver una imagen de archivo de Mojtaba Khamenei y una bandera de la República Islámica generada digitalmente. Posteriormente, la agencia de noticias oficial Fars publicó cuatro fotografías de Mojtaba Jamenei, que resultaron ser fotografías antiguas modificadas por inteligencia artificial.













Antes de su elección el domingo 8 de marzo, Donald Trump advirtió que sería “inaceptable”para él, que Mojtaba Jamenei sea nombrado guía supremo. “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”. había amenazado al presidente americano. El viernes 13 de marzo, Washington anunció que ofrecería una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el destino de los líderes iraníes, incluido el del nuevo líder supremo.