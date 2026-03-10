En el quinto día del conflicto, un costo humano ya elevado.





En el Medio Oriente, las huelgas continúan y el número de víctimas está aumentando. En el quinto día de la ofensiva israelí-estadounidense, sus ataques y la respuesta iraní continúan. Oriente Medio continúa ardiendo, mientras los mercados globales se preocupan y el conflicto se extiende.





Ante las explosiones en los cuatro rincones de la región y los ataques a gran escala, los distintos países afectados publican los primeros informes. Cifras que corren el riesgo de aumentar, mientras la guerra en Oriente Medio no da señales de debilitarse.









En Irán, mientras el ejército israelí ataca una vez más el país y se pospone el funeral nacional del ayatolá Ali Jamenei, el número de víctimas va en aumento.













El ejército israelí anunció el martes que había matado en Teherán al oficial de enlace libanés de la Guardia Revolucionaria encargado de las operaciones exteriores iraníes. El martes temprano, “La Fuerza Aérea de Israel (…) atacó y eliminó al comandante en funciones del Cuerpo Libanés de la Fuerza Quds iraní, Daoud Ali Zadeh, en Teherán”dijo el ejército en un comunicado.





La agencia oficial de noticias iraní IRNA informó el miércoles de 1.045 muertos, entre civiles y soldados, desde el inicio de la campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado.









Israel está atacando este miércoles los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, después de ampliar el alcance de sus ataques con ataques que tuvieron como objetivo, en particular, la zona del palacio presidencial cerca de Beirut y dejaron 11 muertos.





El Líbano se vio arrastrado el lunes a la guerra regional tras un primer ataque contra Israel por parte del movimiento chiita, que afirmó querer ” venganza » la muerte del guía iraní Ali Khamenei. Por primera vez, un ataque tuvo como objetivo un hotel en Hazmieh, un suburbio cristiano de Beirut cerca del palacio presidencial y de numerosas misiones diplomáticas.









Al sur de la capital libanesa, los ataques a las regiones de Aramoun y Saadiyat, zonas residenciales que no forman parte de los bastiones de Hezbolá, dejaron seis muertos y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés. Los ataques también tuvieron como objetivo un edificio de cuatro pisos en Baalbek, en el este del Líbano, donde Hezbolá tiene una fuerte presencia. Cinco personas murieron y otras 15 resultaron heridas, informó la Agencia Nacional de Noticias (Ani), y aún continúan las operaciones para encontrar a tres personas desaparecidas.





En total, unas sesenta personas murieron y otras 355 resultaron heridas en los bombardeos israelíes en el Líbano, anunció el Ministerio de Salud antes de los ataques de la noche. Según las autoridades libanesas, la guerra ya ha desplazado a más de 58.000 personas en el país.













Doce personas resultaron heridas el martes después de los ataques con misiles iraníes en el centro de Israel, anunciaron los rescatistas de Magen David Adom (MDA), el equivalente israelí de la Cruz Roja.





Una mujer también resultó herida en la región de Tel Aviv por metralla, anunció el martes por la tarde Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, tras un ataque con misiles iraníes que provocó el fuego de interceptores israelíes.





Desde el 28 de febrero, diez personas han muerto en ataques iraníes, en respuesta a la ofensiva israelí-estadounidense, según los servicios de emergencia.









Según el Pentágono, desde el inicio de la guerra, seis soldados estadounidenses han muerto. Cuatro de ellos han sido identificados, indicó el martes el Departamento de Defensa estadounidense, precisando que murieron el domingo, un día después del lanzamiento de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán. Todos eran reservistas desplegados en Kuwait.





“El capitán Cody Khork, de 35 años; el sargento Noah Tietjens, de 42 años; la sargento Nicole Amor, de 39 años, y el sargento (ascendido póstumamente) Declan Coady, de 20 años, murieron el 1 de marzo de 2026 en Port Shuaiba, Kuwait, durante un ataque con drones.indicó. No se han hecho públicas las identidades de los otros dos soldados asesinados ni las circunstancias de sus muertes. El mortal ataque con drones sigue bajo investigación.

















“El cohete impactó en una posición PAK” en la región autónoma del Kurdistán, en el norte del país, que alberga campos y bases dirigidos por varios grupos rebeldes kurdos iraníes.





También fue atacado un campamento militar del grupo proiraní Kataeb Hezbollah en el sur de Irak, afirmó una fuente de esta facción armada. La base de Jurf al Nasr, que constituye uno de los principales bastiones de este grupo apoyado por Teherán, ha sido atacada varias veces desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el sábado.





Más de una docena de combatientes, principalmente pertenecientes al grupo Kataëb Hezbollah, han muerto en estos ataques desde el sábado.









Irán continúa sus ataques contra objetivos estadounidenses, particularmente en los países del Golfo, y objetivos israelíes. Dejaron nueve muertos en las monarquías de la región. En Kuwait, una niña de 11 años murió el miércoles al caer escombros en una zona residencial de la capital del emirato.









Drones y misiles iraníes también han apuntado a embajadas estadounidenses y han provocado daños e incendios en lugares como The Palm, la emblemática isla artificial de Dubái.