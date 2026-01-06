Continuación de la protesta, ayuda financiera, amenazas de intervención de Trump… Actualización sobre la situación.





En el noveno día del movimiento contra el alto coste de la vida, en un país afectado desde hace años por una hiperinflación de dos dígitos, la movilización continúa en Irán. Ampliado ahora a las reivindicaciones políticas, el movimiento ha ganado al menos 25 de las 31 provincias iraníes desde su lanzamiento el 28 de diciembre. La movilización afecta principalmente al oeste del país, donde se están produciendo enfrentamientos y daños.





Poder, que considera “ justo » las exigencias y el derecho de manifestación de los iraníes, también se afirmó, el lunes 5 de enero, sin “ sin indulgencia ” hacia “los alborotadores”. Si bien el movimiento es más débil que el que sacudió a Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, al menos 12 personas todavía han perdido la vida desde su inicio.





• Las manifestaciones continúan





El sábado por la tarde se celebraron nuevas manifestaciones en Teherán. Calificado como “ límites ” por la agencia de noticias Fars, fueron descritos como ” generalmente compuesto por grupos de 50 a 200 jóvenes “.









Según la agencia de noticias, lemas políticos como “ muerte al dictador » se escucharon pero no se produjo ningún exceso notable, aparte de “ algunos lanzamientos de piedras y la quema de algunos botes de basura “.













• Violencia en Occidente, al menos 12 muertes desde el inicio del movimiento





Esta situación” contrasta con una intensificación de la violencia y los ataques organizados en otras regiones, particularmente en el oeste del país », a varios cientos de kilómetros de Teherán, según Fars.





Según el movimiento de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, la Guardia Revolucionaria (el ejército ideológico de Irán) abrió fuego contra manifestantes en Malekshahi, matando a cuatro miembros de la minoría kurda.





Al menos 12 personas han muerto desde el 30 de diciembre durante enfrentamientos localizados, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según un informe basado en anuncios oficiales. La ONG estadounidense Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) afirma que un total de 582 personas han sido arrestadas desde el inicio del movimiento.









Un miembro de la Guardia Revolucionaria también fue asesinado en el oeste del país, informó el sábado la agencia Mehr. “ Durante los enfrentamientos en Malekshahi, Latif Karimi, miembro de la Guardia Revolucionaria, fue asesinado mientras defendía la seguridad del país. “, detalló la agencia de prensa, al tiempo que se reportó la muerte de otro miembro de las fuerzas de seguridad ” con cuchillos y balas » fue anunciado más temprano el sábado. Según Fars, “ los alborotadores (habían) intentado entrar en una comisaría de policía “. “ Dos atacantes fueron asesinados a tiros », añadió la agencia.





Las autoridades y los medios iraníes no necesariamente comunican en detalle todos los incidentes, lo que complica la evaluación de los acontecimientos. Los vídeos sobre la movilización inundan las redes sociales, pero no todos pueden ser autentificados.





• Amenazas de Donald Trump





Donald Trump amenazó el domingo con “ golpear » en caso de nuevas muertes de civiles, después de una semana de un movimiento de protesta iniciado por demandas económicas.





“ Estamos analizando esto muy de cerca. Si empiezan a matar gente como lo hicieron en el pasado, creo que Estados Unidos los golpeará muy duramente. “, advirtió el domingo el presidente estadounidense, a bordo de su avión Air Force One.





Amenazas que Donald Trump ya profirió el viernes y tras las cuales las autoridades iraníes habían advertido que un “ contraatacar » se activaría si este “ linea roja » fue cruzado.





• Demandas económicas “justas” de poder





El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el sábado que las demandas económicas de los manifestantes en Irán eran “justo” pero que el “ alborotadores » debería ser “ poner de nuevo en su lugar “. Desde el inicio del movimiento, las autoridades han jugado al apaciguamiento, reconociendo “ demandas legítimas » vinculado a dificultades económicas.









“ Las autoridades del país lo reconocen, el presidente y otros altos funcionarios están trabajando para resolver este problema. “, declaró ante los fieles reunidos en Teherán con motivo de una fiesta chiita. ” Por eso los comerciantes protestaron contra esta situación, y tiene toda la razón. », añadió Ali Jamenei, en el poder desde 1989.





“ Dialogamos con los manifestantes (…) pero es inútil dialogar con los alborotadores. Estos deben ser devueltos a su lugar. », afirmó sin embargo el guía supremo.





• Ayuda financiera anunciada





El domingo, el gobierno anunció una ayuda mensual de 10.000 millones de riales, o unos seis euros, por persona y durante cuatro meses, cuyo objetivo es “ reducir la presión económica sobre la población “. El salario medio en Irán, un país con 86 millones de habitantes, ronda los 170 euros al mes, y el salario mínimo ronda los 85 euros al mes.





La moneda nacional, el rial, que ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar durante el año pasado, volvió a depreciarse el lunes frente al billete verde según el tipo de cambio informal del mercado negro.





• “No hay indulgencia” concedida a “los alborotadores”





El jefe del poder judicial de Irán aseguró el lunes que la justicia no se mostrará ” sin indulgencia ” hacia ” los alborotadores », reconociendo al mismo tiempo el legítimo derecho a manifestarse por reivindicaciones económicas.









“ Ordeno al Fiscal General y a los fiscales de todo el país que actúen conforme a la ley y con determinación contra los alborotadores y quienes los apoyan (…) y que no muestren indulgencia ni complacencia. “, declaró Gholamhossein Mohseni Ejeï, citado por la agencia de prensa del poder judicial, Mizan.





“ La República Islámica escucha a los manifestantes y críticos y los considera distintos de los alborotadores “, añadió.





Teherán también acusó a Israel el lunes de intentar “ socavar la unidad nacional » después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu se dijera a sí mismo “ unidos en la lucha » Iraníes.