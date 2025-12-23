Consultas finales para Lecornu ante un consejo de ministros y una ley especial.





El Primer Ministro Sébastien Lecornu prosigue sus consultas con los partidos políticos este lunes 22 de diciembre, ante un Consejo de Ministros al final de la jornada, para presentar urgentemente una ley especial destinada a superar el impasse presupuestario, tras el fracaso del examen parlamentario del presupuesto estatal.





Como último recurso para financiar temporalmente el Estado y las administraciones, el martes debería realizarse una votación en la Asamblea y en el Senado para ratificar esta ley especial que pretende renovar temporalmente el presupuesto de 2025, antes de la reanudación de nuevas discusiones presupuestarias en enero.





Objetivo anunciado por la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, el domingo por la noche: que se adopte antes una verdadera ley de finanzas para 2026 “finales de enero”incluso con “algunos aumentos de impuestos”una de las demandas en particular del Partido Socialista.









Tras el fracaso el viernes de un comité de senadores y diputados a la hora de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de ley de finanzas para el próximo año, el Primer Ministro estaba trabajando el domingo, iniciando una nueva serie de consultas con los partidos políticos. “encontrar las condiciones para una solución”.





“Un presupuesto real, no un presupuesto mínimo de servicios”





En particular, se reunió con los jefes de los grupos parlamentarios Renacimiento y Horizontes, Gabriel Attal y Paul Christophe, recibidos personalmente, y con los presidentes de los grupos Módem y Liot, Marc Fesneau y Christophe Naegelen, consultados por teléfono.





Los dirigentes del Partido Socialista, socios privilegiados de Sébastien Lecornu durante el examen del presupuesto de la Seguridad Social, y a quienes concedió en particular la suspensión de la reforma de las pensiones, serán recibidos este lunes por la mañana a las 10.30 horas.





El Primer Ministro también deberá reunirse con los republicanos, el Partido Comunista (15.00 horas) y los ecologistas (16.00 horas).









“Nos reunimos con todos y les decimos dos cosas sencillas: “¿Estamos de acuerdo en que nuestro objetivo colectivo es que, de aquí a finales de enero, haya un presupuesto para Francia, un presupuesto real, no un presupuesto mínimo de servicios”?detalló Amélie de Montchalin el domingo por la noche en BFMTV.





Un texto votado el martes





“Y lo segundo que les decimos a todos es que para que haya un presupuesto tiene que haber un compromiso”añadió, llamando a todos a “da un paso”.





Al final de estos debates, está previsto que se celebre un consejo de ministros destinado a presentar el proyecto de ley especial al final del día, al regreso del presidente Emmanuel Macron de Abu Dabi, donde el jefe de Estado anunció ante soldados franceses el inicio de la construcción del futuro portaaviones destinado a sustituir al Charles De Gaulle.





Durante el proceso, las comisiones de Finanzas de la Asamblea Nacional y del Senado escucharán este lunes por la tarde y el martes al ministro de Economía, Roland Lescure, y a Amélie de Montchalin, sobre este proyecto de ley. El objetivo es que este texto pueda ser votado el martes por ambas cámaras.









Pero será necesario retomar las discusiones desde el inicio del año escolar para intentar encontrar un presupuesto para 2026.





Porque la ley especial “Es un servicio mínimo. El servicio mínimo es cuando hay huelga. No quiero que hagamos huelga para llegar a un acuerdo”insistió el ministro responsable de Cuentas Públicas.





¿Un retorno de 49,3?





Lo cierto es que, después de dos meses de conversaciones infructuosas, persisten las dudas sobre la capacidad del Primer Ministro para lograr este compromiso, entre una derecha senatorial apegada al ahorro y a los recortes de impuestos y una Asamblea donde la izquierda exige más ingresos y menos recortes presupuestarios.





Cada vez se alzan más voces para exigir al Primer Ministro que utilice el artículo 49.3 de la Constitución, mientras que Sébastien Lecornu se ha comprometido a no utilizarlo, a petición del Partido Socialista.









El sábado, el jefe de LR, Bruno Retailleau, ordenó al Primer Ministro que “dejen de darle todo a los socialistas” y sacar 49,3 para conceder un presupuesto “responsable del país”con “menos impuestos y gasto”.





Pero para Amélie de Montchalin, habrá en el futuro presupuesto “Los aumentos de impuestos tendrán que ser dirigidos, elegidos y decididos juntos. Y luego habrá ahorros que tendremos que enfocar, elegir y decidir juntos”.