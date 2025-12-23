Presupuesto: la ley especial presentada al Consejo de Ministros, Macron quiere un presupuesto “lo antes posible en enero”

Publicado el 22 de diciembre de 2025 a las 21:47 horas. Lectura: 3 min.







El Gobierno ha presentado este lunes 22 de diciembre por la tarde al Consejo de Ministros un proyecto de ley especial de presupuesto, probablemente adoptado el martes por el Parlamento, preludio de nuevos debates de resultado incierto que deberán desembocar “lo antes posible en enero” según Emmanuel Macron.









Como último recurso, tras el fracaso el viernes de la comisión mixta de diputados-senadores para financiar temporalmente el Estado y las administraciones, el proyecto de ley especial fue adoptado por el Consejo de Ministros reunido el lunes por la tarde en el Elíseo tras el regreso del Jefe de Estado de su viaje a Abu Dabi.





Pero “esto no es satisfactorio” Y “Hay que darle a la nación un presupuesto lo más rápido posible, en enero” OMS “Debemos cumplir el objetivo de déficit del 5% y financiar nuestras prioridades”declaró Emmanuel Macron, según comentarios recogidos por la portavoz del gobierno Maud Bregeon. La ley especial, que será examinada el martes en el Parlamento, “Confirma, por tanto, la voluntad del Gobierno de dar una oportunidad a las negociaciones finales”explicó el presidente.





El ejecutivo aún descarta la hipótesis de un retorno al 49,3 para la aprobación de este presupuesto, “Todavía se puede votar sin intervención del gobierno”declaró el Primer Ministro, Sébastien Lecornu, durante este Consejo, según Maud Bregeon.









El lunes por la tarde, la Comisión de Finanzas de la Asamblea escuchará a los Ministros Roland Lescure (Economía) y Amélie de Montchalin (Presupuesto), seguida el martes por la Comisión del Senado. El objetivo es que este texto pueda ser votado el martes por ambas cámaras.





La ley especial es “un servicio mínimo que ahorra tiempo”explicó anteriormente Roland Lescure. “Esta ley especial nos da tiempo adicional”recordó también la ministra de Presupuesto, Amélie de Montchalin, pidiendo también una ” compromiso “ en enero. “El servicio mínimo sólo tiene sentido si es lo más breve posible”añadió.





Como el año pasado, tras la caída del gobierno de Barnier, no debería haber “no votar en contra”predijo el presidente (La France insoumise) del Comité de Finanzas de la Asamblea, Eric Coquerel.





Pero este texto, que autoriza la recaudación de los impuestos existentes, sin nuevas medidas fiscales, y va acompañado de un decreto que limita el gasto a los servicios votados el año anterior y considerados esenciales, es sólo una medida temporal. Las discusiones para dotar a Francia de un presupuesto para todo el año tendrán que reanudarse en enero.





“Lo antes posible”





“El Elíseo empieza a impacientarse”explica un marco del campo gubernamental. “Quieren que esto termine lo antes posible”desliza otro.





Pero después de haber conseguido que se aprobara el presupuesto de la Seguridad Social al final de una negociación con los socialistas, Sébastien Lecornu se enfrenta a una dificultad aún mayor en el presupuesto del Estado, ya que las discusiones se han roto entre una derecha senatorial apegada al ahorro y a los recortes de impuestos y una Asamblea donde la izquierda exige más ingresos y menos recortes presupuestarios.









El Primer Ministro relanzó un ciclo de consultas entre los diferentes grupos políticos. En particular, el lunes recibió a los representantes socialistas, luego a los del bloque central, antes de hablar sucesivamente con los comunistas, los ecologistas y los representantes de los republicanos (LR).





“Vemos que su objetivo es partir de la versión del Senado y ver cómo compatibilizarla un poco más con su apoyo en la Asamblea Nacional”lamentó la presidenta de los diputados ecologistas, Cyrielle Chatelain, a quien le gustaría ver relanzado el proceso presupuestario desde una perspectiva “copia en blanco”.





Voces que piden un 49,3





A pesar de las declaraciones de Sébastien Lecornu, se alzan voces, especialmente en el centro y en la derecha, para exigir al Primer Ministro que revierta su abandono del 49,3, exigencia de los socialistas. El jefe de gobierno, según uno de sus interlocutores, “no digas más que no” al 49.3, que permite la adopción de un texto sin votación. Pero “teme la censura”estima un ejecutivo del bloque central.





¿Podrían los socialistas aceptar un cambio de opinión sobre este punto? “Cualesquiera que sean las instrucciones para la aprobación del presupuesto, la pregunta que se plantea es ¿cuál es el contenido del proyecto de ley de finanzas? »evadió el lunes el primer secretario del PS, Olivier Faure.









El sábado, el jefe de LR, Bruno Retailleau, ordenó también al Primer Ministro sacar esta arma constitucional para conceder un presupuesto. “responsable del país”con “menos impuestos y gasto”.





Pero para Amélie de Montchalin, sí lo habrá en el presupuesto “Los aumentos de impuestos tendrán que ser dirigidos, elegidos y decididos juntos. Y luego habrá ahorros que tendremos que enfocar, elegir y decidir juntos”.