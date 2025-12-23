Estados Unidos vuelve a incautar un petrolero venezolano, Ucrania, los archivos de Epstein... las cinco cosas para recordar del fin de semana





Nuevo aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, conversaciones sobre Ucrania, publicación muy parcial de los expedientes Epstein, hackeo de ministerios franceses… He aquí las principales informaciones para recordar de este fin de semana del 20 y 21 de diciembre.





Estados Unidos incauta un segundo petrolero venezolano, Caracas denuncia robo





Estados Unidos se apoderó de un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela el sábado 20 de diciembre, en nombre de lo que Washington presenta como la lucha contra el narcotráfico. Para Caracas, este es un ” vuelo “ y un acto de “piratería naval”. El 10 de diciembre, el ejército estadounidense ya se había apoderado de un primer petrolero frente a las costas de Venezuela.





Sometida a un embargo estadounidense desde 2019, Caracas niega cualquier implicación en el narcotráfico y asegura que Washington busca derrocar al presidente Maduro para apoderarse de las reservas de petróleo del país.





A principios de esta semana, Donald Trump anunció una “bloqueo total” contra petroleros bajo sanciones que viajan hacia o salen de Venezuela. El presidente estadounidense incluso declaró el viernes que no excluye una guerra con este país petrolero sudamericano presidido por el socialista Nicolás Maduro, la bestia negra de Estados Unidos.









Ucrania: conversaciones en Miami; Macron y Putin listos para hablar





Las conversaciones dirigidas por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, se desarrollan desde el sábado en Florida con los enviados de Ucrania y Europa, por un lado, y el enviado ruso, Kirill Dmitriev, por el otro.





El Kremlin, sin embargo, afirmó este domingo que no estaba prevista una reunión conjunta de los enviados estadounidenses, ucranianos y rusos. “no en preparación”. “Por el momento nadie ha hablado seriamente sobre esta iniciativa y, que yo sepa, no se está preparando”dijo a la prensa el asesor diplomático de la presidencia rusa, Yuri Ushakov.





El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también declaró que Vladimir Putin era “Listo para el diálogo” con Emmanuel Macron, quien el viernes dio un paso en esta dirección después de una cumbre europea en Bruselas. Los dos hombres mantuvieron una conversación telefónica el 1 de julio, la primera en casi tres años. Pero entonces sólo pudieron notar sus diferencias.









Hackeo de ministerios: acusado de un presunto hacker del Interior; Ciberataque al Ministerio de Deportes





Un joven de 22 años, sospechoso de piratear los servidores del Ministerio del Interior, fue acusado y puesto en prisión preventiva el sábado. En particular, está siendo procesado por “acceso fraudulento de bandas organizadas a un sistema automatizado de procesamiento de datos personales implementado por el Estado”.





Según una fuente cercana al caso, el sospechoso está vinculado a la plataforma BreachForum, especializada en la reventa de datos robados. Él “Los servicios de justicia ya tienen conocimiento de haber sido condenado por hechos similares en 2025”había precisado por su parte la fiscal de París Laure Beccuau, condena “no definitivo” según Me Julien Zanatta, abogado del joven.





Después del Interior, fue el Ministerio de Deportes, Juventud y Vida Comunitaria el que anunció un ciberataque a sus servicios. El ministerio dijo el viernes que 3,5 millones de hogares estaban “preocupado”pero según él, este ataque no tuvo como objetivo datos confidenciales como contraseñas o datos bancarios.





Precisó que los datos robados se referían a los beneficiarios del “pase deportivo”, un sistema introducido en 2021 para impulsar la práctica deportiva y que ayuda económicamente a las familias de bajos ingresos a inscribir a sus hijos en clubes deportivos.





Portaaviones: Macron confirma la construcción del sustituto del “Charles-de-Gaulle”





Emmanuel Macron, de visita en los Emiratos Árabes Unidos, inició este domingo la construcción del futuro portaaviones francés destinado a sustituir al “Charles de Gaulle”. Se espera que el barco entre en servicio en 2038”. En la era de los depredadores, debemos ser fuertes para ser temidos, y especialmente fuertes en los mares”justifica el Presidente de la República. “ Este proyecto irrigará directamente nuestra economía y a los 800 proveedores involucrados en la construcción, el 80% de los cuales son PYME.. » La ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, precisó que el nuevo portaaviones, también de propulsión nuclear, será mucho más grande que el actual: cerca de 80.000 toneladas para aproximadamente 310 metros de largo, frente a 42.000 toneladas para 261 metros del “Charles De Gaulle”. Podrá transportar 30 aviones de combate.





Expedientes Epstein: la publicación muy parcial refuerza la polémica





Limitada por la magnitud de las protestas, incluso entre sus fans, la administración Trump ha comenzado a hacer públicos algunos de los documentos de la investigación sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein. Documentos judiciales, grabaciones de interrogatorios e incluso itinerarios de vuelo… Por el momento, se han puesto en línea 2,8 gigabytes de archivos (casi 4.000, principalmente PDF que contienen fotografías). Problema: los documentos están incompletos y en gran medida redactados, lo que ha generado fuertes críticas en los medios y entre los funcionarios electos, incluidos los republicanos.



