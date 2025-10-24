“Conciliar justicia con libertad”, por qué la izquierda debería releer a Camus





Desde su condena, Nicolas Sarkozy ha recibido el apoyo de numerosos medios de comunicación que consideraron oportuno dejarle llevar a cabo su escandalosa defensa. Los líderes políticos le aseguran su apoyo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quiere visitarlo incluso en su celda. Y lástima por la separación de poderes: Emmanuel Macron, garante de la independencia del poder judicial, lo recibió el viernes en el Elíseo.









Sin embargo, durante el juicio libio, la justicia castigó actos graves: una “conspiración criminal” con vistas a establecer un pacto de corrupción con un régimen autoritario responsable de la muerte de 54 franceses en un atentado terrorista. Ciertamente, el expresidente se presume inocente hasta su condena definitiva, pero es como si la decisión de primera instancia no tuviera ningún peso, o muy poco. ¿A quién convencerá su discurso victimista? Probablemente no los franceses, más conscientes que nunca del nivel de corrupción entre el personal político y cuya confianza en el sistema judicial es estable, según la última encuesta de Ifop “Fracturas francesas”.





Realmente es hora de recuperarnos. Ahora es una perogrullada: la extrema derecha está a las puertas del poder y lo sabe tan bien que está presionando con todo su peso por la disolución. Por el momento, se ha evitado lo peor. Se lo debemos al Partido Socialista que hizo “una apuesta, una apuesta arriesgada”según el presidente del grupo, Boris Vallaud: el de dar a la política una última oportunidad. No la de pequeños cálculos y ambiciones personales, sino, esperemos, una política real, que consiga, enmienda tras enmienda, victorias decisivas: la suspensión de la reforma de las pensiones para abrir el camino a nuevas negociaciones, el respeto al voto de los franceses y del Parlamento –renunciando al 49,3–, el compromiso con una mayor justicia fiscal.





Un camino estrecho, empinado y sin duda plagado de renuncias





El período que se abre no tiene precedentes. Podría ser una oportunidad que hay que aprovechar. Cada línea del presupuesto puede ser debatida y corregida. Será necesario. Porque tal como están las cosas, el esfuerzo exigido a los precarios (congelación del APL), a los enfermos (duplicación de las franquicias médicas), a los desempleados no es aceptable para la izquierda. A él le corresponde proponer, inventar, negociar para obtener nuevamente victorias. Y proyéctate más lejos. “Soy candidato a las elecciones presidenciales.ya anunció en nuestro periódico Marine Tondelier, la líder de los Verdes, no sólo para evitar que nuestro país caiga en manos de la extrema derecha, sino también para reparar lo que ha sido dañado, los servicios públicos, la democracia, el medio ambiente, y también el vínculo entre los franceses…”









El camino de la izquierda, incluso debido a sus propias divisiones, es estrecho, empinado e indudablemente plagado de renuncias a ciertas promesas. Pero debe, resueltamente, tomarlo prestado, teniendo en cuenta las palabras de Albert Camus, que recuerda el estreno de la película que François Ozon basó en su novela “El extranjero”. “Estoy a favor de la izquierda, a mi pesar y a pesar de ella”dijo el gran escritor y luchador de la resistencia, que había desarrollado, en 1944 en “Combate”, la necesaria “reconciliación de la justicia con la libertad”. El primero, escribió, es “un estado social donde cada individuo recibe todas las oportunidades desde el principio, y donde una minoría privilegiada no mantiene a la mayoría de un país en una condición indigna”. El segundo, “un clima político donde la persona humana sea respetada en lo que es y en lo que expresa”.









En Francia todavía es posible defender la justicia y la libertad y mejorar así la vida de nuestros conciudadanos. ¿Qué pasará si la extrema derecha se disuelve y llega al poder? La actual tragedia estadounidense, donde la brutalidad y la arbitrariedad parecen no tener límites, debe hacernos medir nuestra suerte. Y la necesidad, a toda costa, de preservarlo.