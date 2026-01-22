Bandera comorana, sanciones internacionales... Lo que sabemos sobre el petrolero ruso abordado por el ejército francés en el Mediterráneo





Después de que un primer barco se detuviera frente a la costa de Saint-Nazaire el pasado mes de octubre, Francia intervino una vez más contra un petrolero ruso: la Armada francesa abordó este jueves 22 de enero por la mañana en el mar Mediterráneo. “un barco petrolero de Rusia” y sospechoso de pertenecer a la “flota fantasma” financiación “La guerra de agresión contra Ucrania”anunció Emmanuel Macron.





Este petrolero, “bajo sanciones internacionales y sospechoso de enarbolar una bandera falsa”fue interceptado “con la ayuda de varios de nuestros aliados”precisa el Jefe de Estado en un mensaje el día X, añadiendo que “el barco fue desviado” y ese “La investigación judicial está abierta”. El prefecto marítimo del Mediterráneo precisó que este “acción llevada a cabo en cooperación con nuestros aliados, incluido el Reino Unido” tuvo lugar “en alta mar” entre España y el norte de África. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de este petrolero.





• El “Grinch”, un barco con muchos nombres y banderas





Construido en 2004 por Samsung Heavy Industries en Corea del Sur, este petrolero de 249,87 metros de largo recibe el nombre de “Grinch” desde abril de 2025. En esta fecha comienza a enarbolar la bandera de las Comoras. Pero durante los veinte años anteriores, el barco se llamó “HS TOSCA” (2004-2018), “Carlton” (2018-2022) y “Carl” (2022-2025).









También ha cambiado de bandera nueve veces desde 2004, ondeando la de Liberia (2004 y 2022), Alemania (2004 y 2018), Malta (2012), Islas Marshall (2018), Gabón (2024) y Barbados (2024). Desde julio de 2022, ha cambiado de bandera cuatro veces, una práctica frecuente entre los barcos de la flota fantasma rusa para escapar de las sanciones internacionales.





• El propietario registrado en las Islas Marshall





El barco es propiedad de Cube Ventures Shipping SA, con sede en las Islas Marshall, un paraíso fiscal en el Océano Pacífico. “Cube Ventures Shipping SA es el propietario registrado del petrolero Carl (antiguo nombre del buque), (…) que hizo escala en un puerto ruso donde el precio del petróleo se ha mantenido constantemente muy por encima del umbral máximo de 60 dólares”escribió en particular el Tesoro estadounidense el 10 de enero de 2025.





Este misterioso propietario del que no sabemos casi nada es el único propietario de este camión cisterna. La empresa está bajo sanciones de Estados Unidos, Japón y Ucrania en particular, según el sitio ucraniano “War & Sanctions”.









• El petrolero bajo sanciones internacionales





El barco ha sido visto durante mucho tiempo como parte de la flota fantasma rusa. En 2024 formó parte de la lista de la ONG Greenpeace de “petroleros de más de 15 años que no tenían licencia previa, que han exportado petróleo de Rusia varias veces desde el inicio de la guerra y que no tienen un seguro de responsabilidad suficiente para cubrir posibles daños causados ​​por accidentes y derrames de petróleo”.





Desde el 21 de julio de 2025, figura -bajo el nombre de “Grinch”- en la lista de barcos de la flota fantasma rusa sancionados por el Reino Unido. También está -bajo el nombre de “Carl”- en la lista establecida por la Unión Europea (desde el 24 de febrero de 2025) y los Estados Unidos (desde el 10 de enero de 2025). Canadá también ha impuesto sanciones contra el barco desde noviembre pasado.





• Procedentes de Rusia y en ruta hacia el Este





Según el prefecto marítimo del Mediterráneo, que dio detalles en un comunicado de prensa, indicó que el petrolero está “de Múrmansk”ciudad rusa y puerto ártico en el mar de Barents. Según el sitio marinetraffic, especializado en el seguimiento de buques, en el momento de su abordaje se dirigía hacia el este, entre Almería (España) y Orán (Argelia).





“El petrolero se dedica a la exportación de petróleo crudo y productos petrolíferos rusos desde los puertos rusos en el Mar Báltico, el Mar Negro y la región del Pacífico, principalmente a China, India y otros terceros países”.especifica el sitio ucraniano War & Sanctions.