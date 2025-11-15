¿Cómo sería el proyecto de ley que se presentará en diciembre?





El primer ministro Sébastien Lecornu anunció este viernes 14 de noviembre la presentación en diciembre de un proyecto de ley a favor de un “asignación social única”. “Esta aventura del subsidio social único será objeto de un proyecto de ley rápido, ya que se presentará al Consejo de Ministros en diciembre”afirmó el Primer Ministro en Albi durante las Assises des Départements de France. ¿Pero en qué consistiría esta medida?





• Reunir varios apoyos sociales





Esta reforma prometida por Emmanuel Macron desde 2018, relanzada por los predecesores de Sébastien Lecornu en Matignon, tiene como objetivo hacer más legibles las prestaciones sociales, pero sus contornos son todavía vagos.





yo“asignación social única” te permite “reunir el bono de actividad, el RSA y un cierto número de ayudas a la vivienda”especificó Sébastien Lecornu.









A finales de 2024, Michel Barnier, entonces Primer Ministro, había previsto lanzar este proyecto en 2025, luego asumido por François Bayrou, quien sin embargo no había facilitado su alcance ni los servicios en cuestión.





• Hacer “ahorros de gestión”





El Primer Ministro destacó la ” capacidad “ de esta medida “para ahorrar dinero, no para los beneficiarios (…) pero simplemente, obviamente, ahorro de gestión”y a “reconciliar a muchas personas de diferentes sensibilidades políticas”.





“Es hora de crear por fin un verdadero social.gouv.fr que permita a los trabajadores sociales” y a los departamentos encargados de la asistencia social, “poder tener soporte personalizado” beneficiarios, añadió Sébastien Lecornu.









• Popular en la derecha





Esta medida es muy apreciada por el líder de los diputados republicanos, Laurent Wauquiez, que aboga por una “asignación social única” limitado a “70% del salario mínimo” para poder luchar contra“ayudantía”.





• Preocupación de las asociaciones defensoras de los más precarios





Para las asociaciones que defienden a los más precarios, la idea de simplificar y armonizar las bases de las prestaciones sociales es buena en sí misma, dado el índice de no utilización de algunas de ellas. Pero esta reforma no debe llevarse a cabo a expensas de los más vulnerables, insisten, advirtiendo contra la tentación de “armonización a la baja”.





Este riesgo de potencial “perdedores” Como señaló en 2018 France Stratégie, organización adscrita a Matignon, según la cual la fusión de varios servicios podría “con un presupuesto constante” conduciría a una reducción de recursos para 3,55 millones de hogares.