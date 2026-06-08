Bajo presión, Darmanin descarta cualquier dimisión y señala “un fracaso que no se debió a (sus) instrucciones”

“La cuestión de mi presencia (en el gobierno) surgiría si no asumiera mi responsabilidad”argumentó este lunes 8 de junio Gérald Darmanin. Criticado por la izquierda pero también dentro de su propia administración, el Ministro de Justicia descartó cualquier dimisión, considerando que el “fracasos” de justicia en el caso Lyhanna “no siguió (sus) instrucciones”.

“¿He hecho mi trabajo como Guardián de los Sellos? La Inspección lo dirá. El Parlamento está ahí para controlarlo. Los medios de comunicación pueden generar debate sobre ello. En cualquier caso, estoy tratando de reformar el Ministerio de Justicia”.prosiguió el Ministro de Justicia durante una rueda de prensa tras una reunión con todos los fiscales generales. Se les pidió que “reanudar todas las denuncias que afectan a los niños”o alrededor de 70.000.

el llamo por “movilización general” magistrados, preguntando “para que podamos decir a los franceses la verdad sobre las cifras, sobre lo que no salió bien en el asunto”. “¿Es el caso Lyhanna un caso de fracaso único? (…) ¿O hay, de forma más sistemática, muchos casos como este en los tribunales de apelación y en las fiscalías de Francia? Es la inspección la que lo dirá”.añadió, recordando también que “El Parlamento está ahí para controlarlo”. Solicitud del martes por la mañana: Gérald Darmanin y su colega del Interior, Laurent Nuñez, serán escuchados por la Comisión Jurídica de la Cámara Alta.

Lo suficiente como para hacer saltar a los sindicatos judiciales. Él es “inadmisible” que magistrados “son designados responsables y sujetos a venganzas y amenazas” ante los resultados de la investigación administrativa llevada a cabo tras la desaparición de Lyhanna, fustigó este lunes el presidente del Sindicato de Magistrados en una rara carta dirigida al Ministro de Justicia.

“La muerte de un niño es una tragedia absoluta. Debemos a las familias y a los ciudadanos un lenguaje de transparencia sobre las circunstancias estructurales y fácticas que contribuyeron a ello”escribe Ludovic Friat a Gérald Darmanin cuyo “La responsabilidad política permanece” según el “entero”.

El presidente de la USM, mayoría entre los magistrados, critica al Ministro de Justicia por haber “Ya designamos responsables y anunciamos sanciones disciplinarias”antes del inicio de las investigaciones por parte de la Inspección General de Justicia, un “presión deliberada” sobre ella. “Hubiéramos esperado más moderación, si no apoyo, de su parte”apoya a Ludovic Friat.

“Desestima la dimensión sistémica del drama, aunque su portavoz evoca el “arcaísmo” de nuestro funcionamiento”continúa en su misiva. “¿Quién es el responsable del sistema, sino usted, que gestiona los recursos asignados a los magistrados y define una política criminal nacional? »desafía al magistrado, refiriéndose a decenas de circulares desde 2025 que han “abrumaron los pisos, incapaces de absorberlos de manera constante”.

Por el momento, el software Cassiopée introducido desde 2009 para informatizar toda la cadena judicial está “inadecuado en ausencia de controles cruzados de información y sistemas de alerta” y regularmente descompuesto “por horas”enumera Ludovic Friat. A esto se suma la digitalización de los procedimientos penales que “no incluye casos penales”Y “archivos a los que se debe dar prioridad con mayor frecuencia en caso de emergencia”. Mientras Emmanuel Macron decía que no quería “No escucho ningún argumento sobre los medios en este asunto”el presidente de la USM recuerda que “la exigencia de recursos adicionales no es una exigencia corporativista sino la condición objetiva de un derecho garantizado por la Constitución (…)”.

En un comunicado de prensa del viernes, la Conferencia Nacional de Fiscales Generales (CNPG) y la de Ministerios Públicos (CNPR) expresaron su negativa a permitir que se mencionen y sancionen responsabilidades antes de las conclusiones de la inspección.

Si bien el presupuesto de justicia ha aumentado en los últimos años, según el presidente del CNPR, Frédéric Chevallier, esto no compensa una brecha estructural: Francia tiene tres fiscales por cada 100.000 habitantes, frente a 12,2 de media en Europa. El magistrado señala también que la justicia sólo representa cinco euros de los 1.000 del presupuesto estatal y que más de la mitad del presupuesto del ministerio se destina a las prisiones.