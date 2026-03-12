



¿Un pie en la puerta? El colectivo SOS Périscolaire será recibido en el Elíseo el lunes 16 de marzo a las 9 h, anuncia su cofundadora Elisabeth Guthmann a “New Obs”. El encuentro se fijó tras una carta enviada a Emmanuel Macron el 20 de febrero por el grupo de padres de alumnos que denunciaban casos de violencia en actividades extraescolares. Los representantes se reunirán con dos asesores del Presidente de la República: Gilles Halbout, responsable de educación, enseñanza superior, investigación e innovación; y William Elman, responsable de deporte, vida comunitaria y solidaridad. “El colectivo será recibido siguiendo la solicitud que hicieronconfirma el Palacio Presidencial. Es bastante clásico: el Elíseo respeta las solicitudes de reunión. »









En 2022, un año después de su creación, el colectivo se reunió con Maxance Barré, entonces asesor político del presidente. Un encuentro que no arrojó nada. Desde entonces, las numerosas cartas enviadas al jefe de gabinete de Emmanuel Macron han quedado en letra muerta, asegura. “Ahora tenemos esta reunión pero no significa nada.dice Elisabeth Guthmann. Es absolutamente necesario que las cosas sucedan a nivel estatal. » ¿Tiene miedo de la cooptación política, cuando el tema está en el centro de la campaña municipal, especialmente en París? “No nos importa la recuperación política si hacen algo”advierte.









Creado inicialmente en respuesta a casos de violencia, a veces sexual, en las extraescolares parisinas, el colectivo rápidamente recibió testimonios de toda Francia. Un shock. “Es fundamental ir al nivel nacionalasegura Elisabeth Guthmann. A nivel municipal, hay demasiadas disparidades, diferentes formas de actividades extraescolares…” Se espera una armonización mediante especificaciones, así como una dependencia del Ministerio de Deportes y Juventud. “Lo ideal sería vincularnos al de Educación Nacional pero nos dirán que es demasiado complicadoanticipa el cofundador de SOS Périscolaire. Pero hay que estar adscritos a un ministerio porque de momento las actividades extraescolares quedan de por medio sin apoyo, control ni financiación. »









Idealmente, si se desea una ley que aborde mejor el tema, el colectivo es consciente de que el tiempo juega en su contra. Aproximadamente un año antes de las elecciones presidenciales de 2027, dado el equilibrio en la Asamblea Nacional, es difícil emprender ese viaje parlamentario. “Sobre todo cuando vemos que el proyecto de ley sobre la violencia contra los niños, propuesto por Paul Vanier y Violette Spillebout, ha sido rechazado”lamenta Elisabeth Guthmann. De hecho, el texto pagó el precio de la abstención del jefe del Renacimiento, Gabriel Attal, y del rechazo de la derecha y la extrema derecha, durante la conferencia de presidentes de la Asamblea Nacional a finales de febrero.





Para superar las dificultades y promover su causa, SOS Périscolaire presentará varias propuestas. Comenzando con el establecimiento de una comisión independiente para hacer una “inventario” extraescolar en Francia. “El Elíseo puede hacerlo solo, lo que dará una idea de su voluntad política”subraya Elisabeth Guthmann. El colectivo también quiere que se establezcan estadísticas nacionales sobre el sector. “No sabemos cuántas denuncias se hacen en Franciaseñala la madre. ¡Ni siquiera sabemos cuántas actividades extracurriculares hay! » Optimista, Elisabeth Guthmann advierte: “Si no pasa nada, seguiremos haciendo ruido. »