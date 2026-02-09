“Armada estadounidense”, Teherán en “alerta máxima”, negociaciones… La crisis en cinco preguntas





El régimen iraní advierte a Estados Unidos e Israel contra cualquier ataque este sábado 31 de enero, alegando que sus fuerzas armadas estaban en “estado de alerta máxima” tras el despliegue esta semana de importantes fuerzas militares estadounidenses en el Golfo. Desde la ola de protestas reprimidas sangrientamente a principios de enero por el gobierno iraní, Donald Trump ha aumentado las amenazas de ataques contra Irán. Y el presidente estadounidense insta a la República Islámica a aceptar un acuerdo nuclear. Resumamos en cinco preguntas esta situación en extrema evolución.









· ¿Son serias las amenazas de Trump?





Donald Trump amenazó a Irán con un ataque esta semana “mucho peor” que los del año pasado. En junio de 2025, los bombardeos estadounidenses tuvieron como objetivo instalaciones nucleares y científicos iraníes, poniendo fin a la “guerra de 12 días” lanzada por Israel.





El presidente americano, que dice tener su “propia moralidad” como única brújula, advirtió que una “gran armada” Había llegado al Golfo Pérsico. Esta “armada” está compuesta por el portaaviones Abraham-Lincoln y sus más de 80 aviones, así como su escolta de tres destructores, dotados de capacidades antimisiles y misiles de crucero Tomahawk. El grupo de portaaviones estadounidense, generalmente acompañado por un submarino de ataque, capaz también de disparar Tomahawks contra objetivos en tierra, llegó a la región el lunes.





Se suma a los importantes activos militares estadounidenses en el lugar: Washington coloca cuatro barcos de contramedidas contra minas en Bahrein para protegerse contra cualquier obstrucción a la navegación en el Estrecho de Ormuz y tiene docenas de aviones en las bases aéreas de Al-Udeid (Qatar) y Al-Dhafra (EAU). Según sitios o informes especializados, en las últimas semanas también se han constatado en las últimas semanas varios movimientos de aviones de transporte con baterías de defensa aérea en la región y la llegada de cazabombarderos F-15.











Donald Trump podría atacar a los barcos que exportan petróleo iraní, como hizo con Venezuela, con el fin de asfixiar la economía del país para obtener un “trato”según Farzan Sabet, especialista en Irán del Instituto de Graduados de Ginebra. También podría conducir “ya sean ataques puntuales o una guerra limitada a objetivos restringidos, lo que le permitirá decir que ha aplicado su línea roja sin involucrarse en una nueva guerra en el Medio Oriente, y así declarar la victoria”.





Una operación de este tipo tendría como objetivo sistemas antiaéreos y plataformas de lanzamiento de misiles y drones, como los ataques israelíes de junio. Para Eva Koulouriotis, analista independiente de Oriente Medio, estos ataques probablemente tendrían como objetivo las posiciones de la Guardia Revolucionaria y sus milicias Bassij implicadas en la represión. “Los servicios de inteligencia estadounidenses, con el apoyo del Mossad israelí, tienen una visión clara de estas fuerzas”explica.





Otro escenario es que Estados Unidos lleve a cabo ataques de decapitación contra “todos los pilares del régimen iraní, empezando por la cima de la pirámide, el Líder Supremo Ali Jamenei, y extendiéndose hasta las fuerzas armadas y el liderazgo de la Guardia Revolucionaria, así como los altos líderes políticos que constituyen el núcleo duro del régimen”según Eva Koulouriotis. “Esto incluiría también neutralizar las principales bases militares, el programa de misiles y lo que queda del programa nuclear”según ella.





· ¿Cuán debilitado está el régimen iraní?





Tras salir debilitadas de la guerra de junio de 2025, las autoridades iraníes han sofocado las recientes manifestaciones con una violenta represión. Iniciado en diciembre por comerciantes contra la crisis económica, el movimiento adquirió gran escala el 8 de enero, planteando a la República Islámica su mayor desafío desde su creación en 1979.





En los últimos días la presión sobre el poder iraní ha aumentado un poco, con la llegada de fuerzas estadounidenses al Golfo, por un lado, y la inclusión por parte de la Unión Europea de los guardias de la revolución en su lista de “organizaciones terroristas”, una decisión calificada como“loco” a través de Teherán. El ejército ideológico de la República Islámica, un verdadero Estado dentro de un Estado que contaría con entre 100.000 y 200.000 hombres, es acusado por Occidente de haber orquestado la represión del gran movimiento de protesta de este mes de enero. El número de víctimas mortales asciende al menos a miles y algunas fuentes locales, que por el momento no pueden ser verificadas, sugieren hasta 30.000 muertes.









“El objetivo estadounidense es sacudir al régimen. Así que existe realmente una estrategia que apuntará a paralizarlo, a desorganizar la cadena de mando”. y esto “pasa por la eliminación de Jamenei, sus asesores cercanos, los jefes pensantes del gobierno central de los “Pasdaran” (nombre farsi de la Guardia Revolucionaria, nota del editor)”añade David Khalfa. Pero “El régimen sigue siendo relativamente sólido y resistente, no será una tarea fácil”advierte, sobre todo porque “Los porteros se anticiparon a la situación”. En apoyo al poder aéreo, “La hipótesis implícita de Washington es básicamente que las “botas en el terreno” serían proporcionadas por la propia sociedad iraní”según él.





· ¿Puede Irán renunciar a su poder nuclear?





Oficialmente, no hay duda de ello. “El conocimiento y la tecnología nucleares de la República Islámica de Irán no pueden eliminarse, incluso si los científicos y los hijos de la nación sean mártires”afirmó este sábado el jefe del ejército iraní, Amir Hatami.





Sin embargo, el viernes, el jefe de la diplomacia, Abbas Araghchi, no descartó participar en los debates si fueran necesarios. “justo y equitativo”repitiendo que su país no había “Nunca busqué adquirir armas nucleares”. Sin embargo, añadió que las capacidades de defensa y los misiles de su país “nunca sería objeto de negociaciones”.























Sería “una forma de capitulación” inaceptable para Teherán, según David Khalfa, cofundador del centro de investigación Atlantic Middle East Forum (AMEF), que cree que Donald Trump “Optará por la opción militar”en particular para demostrar su capacidad para hacer cumplir sus líneas rojas.





Según el medio estadounidense Axios citando a funcionarios estadounidenses, cualquier acuerdo con Teherán debería incluir, en particular, la retirada de todo el uranio enriquecido del país, la limitación del stock de misiles de largo alcance y un cambio de política hacia determinados grupos armados de la región. En 2018, durante su primer mandato, Donald Trump se retiró del pacto nuclear internacional iraní, concluido tres años antes, y restableció las sanciones. En respuesta, Irán se liberó de la mayoría de sus compromisos.





· ¿Qué respuesta iraní si Trump ataca?





Irán ha advertido de una respuesta inmediata en caso de ataque, recordando que “muchos” Las bases estadounidenses en la región estaban dentro del alcance de los misiles iraníes.





Amir Hatami también amenazó con bloquear el Estrecho de Ormuz, un punto de tránsito clave para el suministro mundial de energía. La Guardia Revolucionaria estará allí a partir del domingo. “un ejercicio naval con fuego real de dos días”indicó el Comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom), advirtiendo en un comunicado de prensa contra “cualquier comportamiento peligroso o poco profesional cerca de las fuerzas estadounidenses”.









Aunque sufrieron grandes daños durante los ataques del otoño de 2024 y junio de 2025, la capacidad de respuesta iraní permanece. Teherán todavía dispone de entre 1.500 y 2.000 misiles balísticos de medio alcance capaces de alcanzar Israel, señala Farzan Sabet. Y el país tiene aún más misiles balísticos. “mucho más preciso” misiles de menor alcance, de crucero y antibuque para sembrar el caos en el Golfo, sin mencionar sus pequeños lanzamisiles.





El jefe del ejército también anunció el jueves que los regimientos de combate habían recibido “1.000 drones estratégicos”. Para Eva Koulouriotis, la decisión de Teherán de responder o no “Dependerá de la naturaleza y escala del ataque estadounidense”.





· ¿Cuál es la actitud de los países vecinos?





Los países del Golfo piden moderación, al igual que la vecina Turquía: el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, que recibió a Abbas Araghchi el viernes, consideró “vital” la reanudación de las negociaciones nucleares “para aliviar las tensiones regionales”. Turquía, miembro de la OTAN, quiere evitar a toda costa una escalada militar que amenazaría con arrojar a miles de inmigrantes a través de los más de 550 kilómetros de frontera que comparte con Irán y crearía un nuevo conflicto a sus puertas, después de Siria.





Rusia, antiguo aliado de Irán, también se ofreció a mediar. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, recibió el viernes a Ali Larijani, que dirige el máximo organismo de seguridad de Irán. Varios países del Golfo, algunos de los cuales albergan bases militares estadounidenses, ya han pedido una reducción de la tensión en los últimos días. La Alta Representante de la Unión Europea, la estonia Kaja Kallas, declaró finalmente el jueves que la región “ no necesita otra guerra “.





La única voz disidente, el ministro saudí de Defensa, el príncipe Khalid bin Salman, declaró el viernes durante una reunión privada en Washington que si el presidente Trump no cumplía sus amenazas contra Irán, el régimen saldría fortalecido, según informaciones del medio Axios. Un cambio de rumbo respecto de las preocupaciones públicas de Arabia Saudita y su príncipe Mohamed Ben Salman expresadas hace tres semanas, que habían ayudado a disuadir a Donald Trump de un ataque. “ En este momento, si esto no sucede, sólo alentará al régimen “, dijo KBS a varios funcionarios de la Casa Blanca el viernes, según fuentes presentes en la sala.