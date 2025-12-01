Acciones judiciales contra las “informaciones falsas”, prohibición del móvil en los institutos… Los nuevos anuncios de Macron





Emmanuel Macron declaró este viernes 28 de noviembre que quería establecer la posibilidad de emprender acciones legales “en proceso sumario” contra el “noticias falsas”. También anunció que haría “probablemente” ampliar la prohibición de los teléfonos móviles a las escuelas secundarias a partir del próximo año escolar, medida que ya está en vigor en las escuelas secundarias.









Después de Toulouse y Arras, el Jefe de Estado continuó su gira por los titulares de la prensa regional para abordar con los lectores el tema de la regulación de las redes sociales frente a los riesgos que, según él, suponen para la democracia.





• Una “remisión” contra “informaciones falsas”, como en Brigitte Macron





El presidente dijo que quería establecer la posibilidad de acciones legales “en proceso sumario” contra el “noticias falsas” o el “información que es ofensiva” a la dignidad de una persona publicada en las redes sociales para poder bloquearlas de manera urgente. Precisó que quería registrar este nuevo “referido” en el “ley francesa”, “lo más rápido posible”. “Esta semana realicé un consejo de defensa sobre la lucha informativa donde pregunté” en el gobierno “Que tengamos trabajo devuelto a mí antes de fin de año”declaró durante un intercambio con los lectores de la prensa regional del grupo Ebra en Mirecourt, en los Vosgos.





Interrogado por una mujer que afirmó haber sido acosada en las redes por un colega que seguía difundiendo imágenes de ella secuestrada por la inteligencia artificial a pesar de una primera condena, Emmanuel Macron subrayó que él mismo había sido ” personalmente “ enfrentado al mismo tipo de cosas, y su esposa Brigitte Macron “aún más”. “Estamos totalmente indefensos. Es decir, lleva mucho tiempo, continúa, la gente lo ve, hay gente que piensa que es verdad. Y luego eso te debilita”.dijo el jefe de Estado.









“Y allí no tenemos forma de acudir a los tribunales. Así que lo que tenemos que hacer es implementar realmente” un sistema “remisión” preguntarle al juez “gobernar dentro de 48 horas” Y “obligar” el presunto acosador ” cerca “ sus publicaciones, suplicó. Tomó el ejemplo de lo que existe. “en el campo político” : “Podemos hacer una remisión de “información falsa” cuando hay información falsa sobre alguien, en 48 horas el juez puede obligar a la plataforma a retirarse porque afectará la sinceridad del voto”.





La pareja presidencial se ha enfrentado a campañas de desinformación y rumores que afirman que Brigitte Macron sería “hombre nacido”. Presentó una acción legal por difamación en Estados Unidos contra la influencer Candace Owens quien aprovechó esta fake news dándole amplia cobertura en Estados Unidos y el resto del mundo.





• Prohibición de publicidad “paga” durante los períodos electorales





El período electoral que se abre con las elecciones municipales de marzo también plantea la cuestión de “interferencia extranjera” quienes son un ” realidad “alertó el presidente. Las redes sociales son “estructurado para crear dependencia, en lugar de entusiasmo” Y “ganan dinero rechazando la publicidad individual”continuó. pero la compra ” masivo “ de “páginas o cuentas” puede permitir durante períodos electorales “penetrar completamente en el espacio de la información”. En este contexto, “Los trolls juegan un papel sumamente importante”añadió.









Emmanuel Macron insistió en el papel que deben desempeñar las propias plataformas. “Hay que exigir a las redes sociales que asuman, que garanticen que detrás de cada cuenta hay una persona real”dijo, precisando que la lucha debe librarse “a nivel europeo”. Antes de las elecciones, destacó el papel de Viginum, el servicio de vigilancia y protección contra las interferencias digitales extranjeras creado en 2021, pero también del Quai d’Orsay.





• ¿Hacia una prohibición de los teléfonos móviles en la escuela secundaria?





Emmanuel Macron también anunció que “probablemente” ampliar la prohibición de los teléfonos móviles a las escuelas secundarias a partir del próximo curso escolar. “Lo hicimos en las facultades de forma experimental, lo generalizamos en septiembre pasado” y funciona “bastante bien”declaró el jefe de Estado.









“A partir del próximo año escolar, queremos hacer “no más computadoras portátiles en la escuela secundaria” para realmente completar este proceso y decir: “este no es el lugar donde tienes que hacer eso, es el lugar donde aprendes y luego es el lugar donde intercambias”.dijo. “Sacamos el teléfono móvil de la universidad, ahora en todas las universidades el año pasado, sin duda lo extenderemos a las escuelas secundarias el próximo año con el ministro. Él está observando esto.”añadió también.





Allá “ruptura digital” (prohibición total del uso del teléfono móvil en las universidades) se está generalizando progresivamente este año después de haber sido probada el año pasado en un centenar de universidades. El teléfono ya está prohibido desde el jardín de infantes hasta la universidad por una ley de 2018, pero a veces cuesta respetarlo. El dispositivo “móvil en pausa” pretende reforzar su aplicación obligando a los estudiantes a dejarlo durante las clases en taquillas, estuches o bolsas si es necesario.