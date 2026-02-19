“Aunque hay que combatirlo sin descanso, el principal peligro en Francia hoy no es la violencia de la ultraizquierda”





Nunca he tenido ninguna debilidad particular por La France Insoumise. El culto bonapartista al “salvador supremo” nunca ha sido mi cultura política. Y en 2022, fui una de las pocas personas de izquierda que se negó hasta el final a votar por Jean-Luc Mélenchon. Me parecía imposible que alguien tan complaciente con Vladimir Putin pudiera representar a la izquierda unas semanas después de que comenzara la invasión de Ucrania. También siempre he considerado el programa económico chavista de La Francia Insumisa (LFI) como un enorme y peligroso engaño.









En el período más reciente, la estrategia de ruido y furia elegida por La France insoumise y sus constantes ataques contra el resto de la izquierda, particularmente en el período previo a las próximas elecciones municipales, han contribuido sin duda tanto a la brutalización del debate político como al debilitamiento del campo progresista y al fortalecimiento de la extrema derecha en el país.





Sin embargo, el resto de la izquierda se equivocaría si hoy se asociara a la juerga organizada por la derecha y la extrema derecha contra la Francia Insumisa tras la muerte del activista ultraderechista lionés Quentin Deranque. Derribar a un hombre al suelo es obviamente completamente insoportable. Por supuesto, es necesario establecer todas las responsabilidades en esta terrible tragedia y castigar a los autores de este crimen. Al responder con violencia a la violencia de la ultraderecha, particularmente presente y agresiva en Lyon, la izquierda sólo puede perder. En este nivel, es evidentemente más que urgente que el LFI decida finalmente limpiar sus filas rompiendo definitivamente con grupos violentos como la Guardia Joven.









Pero el principal peligro en Francia hoy no es la violencia de la ultraizquierda, incluso si hay que combatirla sin descanso porque debilita a toda la izquierda. Tampoco es la inminente toma del poder por una Francia rebelde, cada vez más aislada, que sigue pegada a su 10% de partidarios. Hoy, el principal peligro es la posible victoria en 2027 de una extrema derecha decidida a imitar a Trump y el desencadenamiento de una violencia desinhibida por parte de la ultraderecha que sin duda la acompañaría. Esto ya empieza a dar rienda suelta a casi todas partes, especialmente en Lyon.









En esta lucha, decisiva para el futuro del país y de Europa, necesitamos, y tendremos aún más en los próximos meses, a todos los de izquierda. Tenemos y necesitaremos en particular a los jóvenes y al electorado de los barrios obreros que hoy confían en La France insumise. Debemos conseguir convencerles de que van por el camino equivocado y de que Jean-Luc Mélenchon les está llevando hacia un muro. Y nosotros con ello. Pero no será aullando hoy con los lobos de la derecha y de la extrema derecha contra la Francia insumisa como podremos lograrlo.





EXPRESO ORGÁNICO





Guillaume Duvalcopresidente del club de la Casa Común y ex redactor jefe de “Alternativas Económicas”, redactó los discursos de Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex vicepresidente de la Comisión.