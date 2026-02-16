Obama reacciona cuando Trump comparte video racista... y denuncia acciones de ICE





Algo poco común en los medios, Barack Obama habló en un podcast político transmitido el sábado por la noche. Le preocupan los excesos de los Estados Unidos bajo Donald Trump y deplora en particular el “espectáculo de payasos” ofrecido por la clase política estadounidense después de que su sucesor compartiera un video racista que lo representaba como un mono.





En esta grabación, el comentarista político de izquierda Brian Tyler Cohen le pregunta sobre la “degradación del habla” Política estadounidense y cita como ejemplo el vídeo ampliamente denunciado como racista difundido y luego eliminado en la cuenta de Donald Trump a principios de mes en la red Truth Social. La mayoría de la gente en los Estados Unidos “Considera este comportamiento profundamente perturbador”responde el expresidente demócrata, sin mencionar explícitamente el vídeo ni a su sucesor republicano.









“Hay una especie de espectáculo de payasos en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece causar ninguna vergüenza entre la gente que antes sentía que tenía que haber cierta decencia, un sentido de decoro y respeto por el cargo, ¿no? Se perdió”desarrolla Barak Obama.





El vídeo, al que aún no ha reaccionado, representa los rostros de Barack Obama, el primer presidente negro del país, y de su esposa Michelle Obama sobre cuerpos de monos, lo que suscitó numerosas críticas por parte de demócratas y algunos republicanos. Donald Trump restó importancia a las críticas y afirmó que no había visto la parte del vídeo en cuestión, y la Casa Blanca dijo que un miembro de su personal fue responsable de la publicación.





El multimillonario siente una animosidad particular contra Barack Obama, una figura muy popular entre los estadounidenses. el solo la llama “Barack Hussein Obama”usando su segundo nombre, y ayudó a difundir teorías de conspiración en torno a la nacionalidad del demócrata. Durante su campaña, el líder republicano incrementó sus declaraciones violentas contra los inmigrantes y difundió información falsa con tintes racistas.









En la misma entrevista, Barack Obama habla muy claramente sobre las acciones de la policía de inmigración (ICE) y la policía fronteriza en Minneapolis, hasta el final de su despliegue esta semana. “La mala conducta de los funcionarios del gobierno federal es profundamente preocupante y peligrosa”afirma, evocando comportamientos “que hemos visto en el pasado en países autoritarios y en dictaduras”.





Desde diciembre, varios miles de policías federales, a menudo enmascarados, han aumentado las redadas y detenciones contra los inmigrantes, provocando revueltas entre muchos residentes de este bastión demócrata que se ha convertido en el epicentro de la hostilidad hacia la represiva política migratoria del presidente estadounidense. Dos ciudadanos estadounidenses que intentaron oponerse a ICE, Renee Good y Alex Pretti, fueron asesinados a tiros allí por agentes federales el mes pasado.









Barack Obama ya había criticado las acciones de ICE el mes pasado, pidiendo una “asustar” ciudadanos mientras que los valores fundamentales son “atacado”.





En el podcast saluda la resistencia a estas operaciones: “Estos son ciudadanos que están diciendo, de manera sistemática y organizada: ‘este no es el Estados Unidos en el que creemos’, y vamos a resistir, vamos a contraatacar con la verdad, con cámaras y con protestas pacíficas”.. “Este tipo de comportamiento heroico y persistente de la gente corriente, a pesar de las temperaturas bajo cero, debería darnos esperanza”añade Barack Obama.









Tom Homan, mano derecha del presidente Donald Trump, anunció el jueves el fin de la operación en Minnesota. La oposición demócrata continúa pidiendo reformas amplias en la forma en que opera ICE, incluido el fin de las patrullas aéreas, la prohibición de que los agentes oculten sus rostros y el requisito de obtener una orden judicial antes de arrestar a un inmigrante.





Con este fin, los líderes demócratas en el Congreso se niegan a aprobar el plan de financiación para 2026 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).