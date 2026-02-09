Elecciones municipales 2026 en Marsella | Delogu (LFI) sospechoso de haber enviado SMS a un narcotraficante: lo que sabemos





El asunto causó mucho revuelo este fin de semana en Marsella. La fiscalía anunció el domingo 8 de febrero que cerraba la investigación, sin procesamiento, tras presuntos intercambios entre un comerciante y el diputado de la LFI, Sébastien Delogu. Este asunto ilustra, en plena campaña municipal de Marsella, el impacto que tiene para los candidatos el espinoso tema del tráfico de drogas.









• Delogu escuchó el domingo en la gendarmería





El domingo, Sébastien Delogu, candidato a La Francia Insumisa en la ciudad de Marsella, fue entrevistado a primera hora de la tarde junto a su abogado Yonès Taguelmint en la brigada de gendarmería de Aix-en-Provence. “No existe ningún vínculo, de ningún modo, entre el señor Sébastien Delogu y el tráfico de drogas”reafirmó Me Taguelmint al final de la audiencia, celebrada a petición de ellos, según el abogado.





A pocas semanas de las elecciones del 15 y 22 de marzo, esta audiencia tuvo lugar tras una información publicada por “le Canard chainé” sobre una investigación en Aix-en-Provence y el desmantelamiento de un punto de negociación.





Según el semanario, dos hombres fueron detenidos y uno de ellos habría tenido un intercambio con el diputado del Insoumis el “entrega de paquetes”.





• El distribuidor también entrega muebles.





Me Taguelmint explicó que proporcionó “documentos de respaldo”, “facturas de compra” Y “albaranes de entrega” que demuestran que Sébastien Delogu se puso en contacto con un repartidor para recibir “muebles”. Pero “Resulta que la persona que trabajaba para la empresa de reparto fue condenada por tráfico de drogas en un procedimiento en el que obviamente no estamos involucrados”dijo.





• El abogado de Delogu denuncia “música difamatoria”













En la segunda ciudad de Francia, la campaña municipal está marcada por polémicas y escaramuzas entre los diferentes candidatos. Me Taguelmint así lo denunció “Música difamatoria en progreso”indicando que es necesario “apagar el fuego”. En comunicado de prensa, aseguró que los elementos transmitidos a las autoridades judiciales permiten “establecer claramente la realidad de los hechos y dejar constancia del cierre de esta parte del procedimiento”.





• La Primavera Marsellesa exigió “explicaciones”





La información de “Canard chainé” provocó la reacción de los opositores del candidato del LFI. Printemps Marseillais, una coalición de partidos de izquierda y ecologistas encabezada por el alcalde saliente Benoît Payan (varios de izquierda), había exigido “explicaciones”. “No puede existir ningún tipo de vínculo con los narcotraficantes”criticó la alianza en su cuenta X.









El equipo de campaña de Sébastien Delogu, a cambio, había denunciado “una infame polémica de extrema derecha” contra el diputado del LFI.





• Delogu defendido por su bando





En su bando, el rebelde Manuel Bompard escribió el domingo X que Sébastien Delogu estaba “calumniado”. Y castiga: “Hasta aquí han llegado nuestros adversarios políticos al tratar de difamarnos e impedirnos hacer campaña tranquilamente en torno a nuestro programa para Marsella. »









La diputada rebelde Alma Dufour denunció en la misma red social un “Grave calumnia por la llamada correspondencia relacionada con las drogas”. “La droga en cuestión: los muebles”bromea. El líder del partido, Jean-Luc Mélenchon, atacó por su parte a la prensa “podrido” y a “policía vaquera”denunciando un ” red “ teniendo “Consiguieron desprestigiar nuestra lista de los mejores en Marsella durante tres días. Miles de mensajes de odio, imágenes sin matices, hojas de col parisinas practicaban enérgicamente la “difamación judicial””.



