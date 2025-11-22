ley especial, 49.3, ordenanzas... ¿Cuáles son las opciones del gobierno en caso de bloqueo?





Un hecho sin precedentes en la Quinta República: casi toda la Asamblea rechazó el presupuesto del Estado la noche del viernes 21 al sábado 22 de noviembre, una votación sin sorpresa pero que no augura nada bueno para su aprobación antes de fin de año. Después de 125 horas de debates, a veces acalorados, sobre la fiscalidad de los activos o de las grandes empresas, 404 diputados rechazaron la parte “recetas” del texto (una a favor, 84 abstenciones), llevándose así todo el proyecto de ley, sin ni siquiera estudiar la parte ” gastos “.









Oficialmente, el gobierno sigue creyendo en un acuerdo. “No voy a ceder a la dimisión. Estamos sólo en la mitad del camino parlamentario y vemos que cuando se produzca el debate se podrá alcanzar el consenso”declaró la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin. El proyecto de presupuesto pasará ahora al Senado, donde se señaló que la votación final no podría tener lugar antes del 15 de diciembre. Quedarían entonces sólo unos días para que senadores y diputados lleguen a un acuerdo durante una posible comisión mixta (CMP), antes de una votación en ambas cámaras. Suficiente ? En caso de llegar a un punto muerto, el gobierno tendría entonces tres opciones para salir del estancamiento.





1. La ley especial, la opción más probable





Si es la primera vez que un presupuesto es rechazado tan masivamente, ya se había retrasado hasta 2024. Después de su censura y la caída de sus leyes financieras, el gobierno dimitido de Michel Barnier hizo aprobar con urgencia una llamada ley. “especial”establecido por la ley orgánica relativa a las leyes de finanzas de 2001 (LOLF). Una hipótesis nuevamente considerada por el ejecutivo si los parlamentarios no logran “completar la realización del proceso presupuestario antes del 31 de diciembre”según informó el ministro de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, el 20 de noviembre. “Es lo más probable”.afirmó este sábado el rebelde Eric Coquerel, presidente del Comité de Finanzas de la Asamblea, en France 2.













Sin embargo, el 21 de noviembre, el Primer Ministro Sébastien Lecornu consideró que un proyecto de ley especial no era adecuado. “no es la solución”. Una manera de recordarnos que se trata sólo de un plan B, que no sustituye al presupuesto, sino que sólo permite prolongar los debates hasta principios del próximo año. Ley especial o no, tendremos que encontrar una manera de llegar a un acuerdo en cualquier caso. La adopción final del presupuesto para 2025 no se produjo hasta el 6 de febrero.





2. Uso de 49.3, la opción de ir (demasiado) rápido





El entonces Primer Ministro, François Bayrou, recurrió al artículo 49, apartado 3, de la Constitución, que permitía aprobar un proyecto de ley sin votación. Una opción defendida por el ponente del presupuesto general, Philippe Juvin (LR), para aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre. Esto también permitiría al gobierno elegir las enmiendas a mantener, con el fin de construir un texto de compromiso. El funcionario electo de derecha apuesta a que sería más fácil para los socialistas no censurar al gobierno que votar por un presupuesto, un indicador tradicional de pertenencia a una mayoría. “Sería un compromiso 49.3, no forzar al Parlamento, sino actuar sobre lo que hay acuerdo”apoyó al jefe de los diputados del MoDem, Marc Fesneau, en “Libération”. “Esto será preferible a un presupuesto no votable”.









Si el uso de esta herramienta constitucional nos permitiera esperar un presupuesto rápido, podría costarle al gobierno su lugar. En efecto, este último asume su responsabilidad recurriendo al artículo 49.3. Esto significa que los parlamentarios pueden presentar una moción de censura que, de ser aprobada, derribará al gobierno. Un riesgo enorme en una Asamblea fracturada donde las voces de cada uno pueden formar rápidamente una mayoría de opositores. Sobre todo porque el presidente del Gobierno se ha comprometido a no recurrir al 49,3, garantía dada a los socialistas para que acepten discutir el presupuesto. El costo político de incumplir esta promesa podría ser demasiado grande.





3. Ordenanzas, la opción nuclear sin precedentes





El gobierno también tiene la posibilidad de utilizar ordenanzas para el presupuesto. Una opción que nunca se utilizó durante la Quinta República. Y por una buena razón, es una solución nuclear a múltiples cuestiones. “Si el Parlamento no se ha pronunciado en un plazo de setenta días, las disposiciones del proyecto podrán entrar en vigor mediante ordenanza”dice el artículo 47 de la Constitución. “Si hay incertidumbre sobre el término “pronunciado”, normalmente es la idea de que las asambleas no han dicho ni sí ni no al texto final del presupuesto”dijo la constitucionalista Anne-Charlène Bezzina a “New Obs” el año pasado. Otra duda: ¿qué texto se puede aprobar por ordenanza? ¿Debería el gobierno retirar su copia inicial? ¿O puede modificarlo con las enmiendas que desee? Cuestiones inéditas sobre las que los especialistas aún debaten.



