Un segundo estadounidense asesinado por la policía de inmigración en Minneapolis, unas primarias de izquierda sin Mélenchon... Cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Recibiste alguna noticia? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 24 y domingo 25 de enero.





· Alex Pretti, segundo estadounidense asesinado por la policía de inmigración





Su nombre era Alex Jeffrey Pretti, era enfermero de cuidados intensivos y soñaba con “cambiar el mundo”. El sábado, este ciudadano estadounidense de 37 años, sin antecedentes penales, fue asesinado a tiros por agentes del ICE en Minneapolis, donde vivía. Su muerte se produce menos de tres semanas después de la de Renee Nicole Good, también estadounidense de 37 años, asesinada por un agente de inmigración en la misma ciudad. Las autoridades federales intentaron presentar a Alex Pretti como un terrorista nacional armado, diciendo que quería “masacre” la policía, a pesar de que los vídeos parecían contradecir directamente su versión de los hechos.





Estas imágenes analizadas por el “New York Times” no muestran ningún signo de que hubiera sacado su arma, ni siquiera de que los agentes supieran que la tenía antes de ser derribado al suelo. Un agente ya había desarmado a Alex Pretti cuando otros dos agentes abrieron fuego, golpeándolo en la espalda y mientras estaba en el suelo. Le realizaron al menos diez disparos, matándolo instantáneamente. Alex Pretti estaba en posesión de una licencia de armas de fuego válida.









Este nuevo asesinato desató nuevas protestas en Minneapolis, donde las tensiones entre residentes y agentes federales son altas debido a las redadas realizadas por ICE.





· Las primarias de izquierda, sin Mélenchon, se celebrarán el 11 de octubre





Las primarias de la izquierda no melenchonista para las elecciones presidenciales de 2027 alcanzaron una nueva etapa el sábado en Tours. Sus promotores anunciaron que se celebraría el 11 de octubre, aunque el Partido Socialista, atravesado por divisiones internas, aún no ha decidido oficialmente su participación.





La dinámica ya está en marcha. Después de comprometerse el pasado mes de julio en Bagneux (Altos del Sena) a designar un “candidato común” Para 2027, la presidenta de los ecologistas Marine Tondelier, los diputados Clémentine Autain (L’après) y François Ruffin (Debout!), ya en la parrilla de salida, así como la ex candidata de izquierda de Matignon Lucie Castets, confirmaron la celebración de estas primarias, con el objetivo de llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.









Los miembros del Frente Popular 2027, nombre de su alianza, indicaron que tienen como objetivo dos millones de votantes, con un voto físico en todos los cantones de Francia, y posiblemente también un voto digital.





Si bien aún no se han decidido las modalidades de votación, la idea de una votación uninominal a dos vueltas parece haber quedado descartada por el momento. Cualquier contendiente en las primarias tendría que recaudar 500 patrocinios de los alcaldes, como es el caso de las elecciones presidenciales. Un alcalde puede patrocinar dos o tres candidatos.





· Macron quiere prohibir las redes sociales a los menores de 15 años “a partir del próximo curso escolar”





En un vídeo difundido por BFM-TV el sábado, en el que se filma, visiblemente desde el Elíseo, el presidente dijo que le gustaría utilizar un procedimiento acelerado para adoptar rápidamente el proyecto de ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años, de modo que entre en vigor a partir del próximo año escolar. “El cerebro de nuestros hijos no está a la venta”insistió Emmanuel Macron, denunciando la influencia de las plataformas y los algoritmos en los adolescentes.









El examen del texto, encabezado por la diputada del Renacimiento Laure Miller, se debatirá a partir de este lunes en la Asamblea Nacional. La propuesta también prevé la prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas secundarias a partir del inicio del año escolar 2026, después de las escuelas y universidades.





· Trump vuelve a amenazar al vecino canadiense con aranceles aduaneros





Donald Trump dijo el sábado que estaba dispuesto a desencadenar una nueva tormenta aduanera con Canadá si Ottawa sigue queriendo desarrollar su comercio con China. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, dijo que impondría “100% derechos de aduana” sobre las importaciones canadienses a los Estados Unidos en caso de un acuerdo comercial entre Canadá y China. Tal nivel implicaría duplicar el precio de los productos canadienses que cruzan la frontera. “China se comerá vivo a Canadá, lo devorará por completo, incluso destruyendo sus negocios, su tejido social y su forma de vida en general”juzgó.





“No se persigue un acuerdo de libre comercio con China. Lo que se ha logrado es una resolución sobre varias cuestiones arancelarias importantes”reaccionó en X el ministro canadiense Dominic Leblanc, responsable de las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos.





· 80 presos políticos liberados en Venezuela





Al menos 80 presos políticos fueron liberados el domingo en Venezuela, donde el proceso de liberación de detenidos avanza lentamente bajo la presión de Washington, dijo la ONG Foro Penal.









“Al menos 80 presos políticos, cuyos casos estamos verificando, fueron liberados hoy en todo el país. Es probable que se produzcan más liberaciones”escribió el director del Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.





Apenas tres semanas después de la captura, extradición y acusación del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos, un deshielo en las relaciones entre ambos países y, al mismo tiempo, una cierta apertura interna del régimen parece estar tomando forma bajo la presión estadounidense. Venezuela abrirá así completamente la explotación petrolera al sector privado, según un proyecto de ley adoptado en primera lectura el jueves en la Asamblea Nacional, y debería beneficiar a las empresas estadounidenses, ya que Trump no oculta su interés en el petróleo de Venezuela, país que posee las mayores reservas de oro negro del planeta.