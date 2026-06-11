Jean-Michel Aulas conmocionado por una denuncia de violación contra su director de campaña

Una denuncia que salpica a Jean-Michel Aulas. La presidenta de LR de la metrópoli de Lyon, Véronique Sarselli, anunció este jueves 11 de junio que había pedido a su vicepresidente que se retirara de la institución tras la denuncia de violación contra uno de sus asesores municipales más cercanos.

El ex director de comunicación de la campaña de Jean-Michel Aulas en las elecciones municipales de Lyon es objeto de una denuncia presentada por un ex miembro del equipo de campaña del candidato. En esta denuncia presentada el 13 de mayo, la joven activista del equipo de campaña afirma haber sufrido abusos mediante sumisión química durante una tarde de principios de enero en Lyon, según su abogado Jean-François Barre.

Candidato de derecha y centro a la alcaldía de Lyon, Jean-Michel Aulas, fue derrotado por el alcalde ambientalista saliente Grégory Doucet. Elegido concejal de la oposición en Lyon, es en cambio vicepresidente de la Métropole de Lyon, liderada por su aliada LR Véronique Sarselli, que venció al ecologista saliente Bruno Bernard.

En un comunicado de prensa publicado al día siguiente de la revelación de esta denuncia, este último explicó que, “dada la gravedad de las acusaciones”pidió reunirse “Tres funcionarios electos de Metrópolis citados por su nombre en los medios” – Jean-Michel Aulas, Laure Cédat y Emmanuel Imberton. Tras esta reunión, les pidió que renunciaran a sus funciones representativas de la Metrópolis de Lyon. “respecto de la presunta víctima y de la institución que representa”. “La violencia sexual contra las mujeres es obviamente un tema que me preocupa especialmente”continuó, diciendo que hiciera “confianza en la justicia” hacer “toda la luz” sobre esta situación.

Esta última anunció que le había pedido que se retirara de la institución. “No podemos aceptar esta solicitud de retiro” porque “no estamos acusados ​​ni involucrados en el proceso judicial actual”respondió el ex jefe de OL en un comunicado conjunto con una de sus familiares y electa diputada de Metrópolis, Laure Cédat.

“Por tanto, rechazamos cualquier interpretación que tienda a transformar el conocimiento parcial de los hechos en complicidad o incumplimiento de nuestras responsabilidades”escribieron nuevamente Jean-Michel Aulas y Laure Cédat. “Renunciar a nuestras funciones representativas equivaldría a validar una lógica de presunción de culpabilidad por asociación que nos parece fuera de lugar”.

Véronique Sarselli recibió el apoyo “pleno y entero” dirigentes de los partidos políticos que forman su mayoría (LR, Horizontes, UDI, Renacimiento, Los Centristas) quienes, en un comunicado de prensa, “Llamó a todos a asumir la responsabilidad”.

El día X, la diputada del LFI Anaïs Belouassa Cherifi, también candidata a la alcaldía de Lyon, criticó esta posición. Jean-Michel Aulas “Ha optado por mantener en su puesto a su director de comunicación. En lugar de proteger a las mujeres, optó por proteger a un agresor”lo regañó, juzgando “tal falta política y moral es incompatible con sus responsabilidades”.