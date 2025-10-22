aquí están las 20 noticias falsas más escuchadas en los medios





¿Cómo medimos el calentamiento global? Temperaturas en aumento. ¿Cómo medimos una reacción ecológica? El aumento de las fake news que podemos escuchar en la televisión o la radio. Y, según el último informe de QuotaClimat, este termómetro está acelerado: en los últimos ocho meses se han registrado 529 casos de “desinformación climática”, triplicando la media mensual entre principios de año y el verano.





Creada hace tres años, QuotaClimat tiene como misión, entre otras cosas, evaluar las noticias climáticas falsas que se escuchan en las 18 principales televisiones y radios (canales de noticias generalistas y continuas, privadas o públicas). Con el apoyo de estructuras como Ademe, la Fundación Europea por el Clima y el Banco de los Territorios, QuotaClimat ha desarrollado una inteligencia artificial capaz de detectar, en este “lenguaje audiovisual”, casos de desinformación (discursos falsos y engañosos) y desinformación (permeabilidad a los discursos engañosos).









QuotaClimat ha agrupado los 529 casos enumerados en una veintena de declaraciones que resumen los excesos actuales del debate climático. Se podría creer que las más populares se refieren a la existencia del calentamiento y sus causas: el clima siempre ha variado; el origen antropogénico del calentamiento es incierto; se falsifican datos científicos, etc. Expresiones de este tipo existen, pero quedan relegadas a un segundo plano.





Sin embargo, en la cima de este “campeonato de Francia” de información falsa, encontramos cuatro ataques contra las energías renovables, acusados ​​de: 1) provocar la explosión del precio de la electricidad; 2) ser ineficaces por su intermitencia; 3) le cuestan al Estado sumas gigantescas. Sin olvidar los coches eléctricos, acusados ​​de contaminar más que los térmicos, y las ZFE (zonas de bajas emisiones) que no tendrían ningún impacto real en la calidad del aire.





En el centro de la mesa, acoge con agrado las sentencias climatorelativistas “Reducir las emisiones de CO₂ de Francia no tendría ningún impacto” o incluso “somos un país que emite muy poco CO₂”.





Otra manera de entender esta marea creciente: buscar a los ganadores del juego “Soy el canal que más mete la pata en el clima, ¿mi nombre es…? » Como era de esperar, CNews gana el partido sin lugar a dudas, con más de 160 casos identificados durante el período estudiado, seguido de Sud-Radio (88 casos) y Europa 1 (60 casos). El contraste es impresionante con M6 y RFI (0 casos), TF1 y France-Culture (1 caso), Francia 2 (3 casos), RTL (4 casos)…









Pequeño matiz, la clasificación cambia si relacionamos estos desvíos con el tiempo dedicado por la antena a la cuestión climática. Medida con este criterio, Sud Radio, que sólo dedica sus mañanas al debate, se convierte entonces en un concentrado de errores, con noticias falsas. “cada 40 minutos de información climática”. Esto está empezando a parecer contundente.





En la parte superior del informe, QuotaClimat colocó una frase del historiador estadounidense Timothy Snyder: “Abandonar los hechos es abandonar la libertad”. Las noticias climáticas falsas no son sólo un obstáculo para la lucha contra el calentamiento global; constituyen una derrota de nuestra libertad de pensamiento.





