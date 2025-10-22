En España, el gobierno quiere retirar los símbolos de la dictadura de Franco de los espacios públicos

Publicado el 22 de octubre de 2025 a las 21:37 horas. Lectura: 2 min.







El gobierno de izquierda español anunció el miércoles 22 de octubre su decisión de retirar los símbolos de la dictadura franquista de los espacios públicos en noviembre, con motivo del 50 aniversario de la muerte del general Franco, que gobernó el país con mano de hierro entre 1939 y 1975.









Medio siglo después, los españoles siguen profundamente divididos sobre el legado conmemorativo de la dictadura, la gestión de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del “Caudillo”, ocurrida el 20 de noviembre de 1975, que llevó las tensiones entre el gobierno de izquierda y la oposición de derecha y extrema derecha a un punto álgido.





Respondiendo este miércoles a las preguntas de los diputados, el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, anunció “que antes de finales de noviembre publicaremos en el Diario Oficial la lista completa de elementos y símbolos franquistas para que sean retirados definitivamente de nuestro país y de nuestras calles”.





Más de 6.000 símbolos franquistas siguen presentes





No especificó cuándo se produciría la eliminación de estos símbolos. Tampoco proporcionó detalles sobre el contenido de esta lista, pero según el sitio web Debería Desaparecer (“Debería desaparecer”), que enumera estos elementos, más de 6.000 símbolos de la época franquista siguen presentes en territorio español.





Deambulando por las ciudades del país no es raro toparnos con estatuas, emblemas militares, nombres de calles o incluso plazas y bulevares en honor del dictador o de los dignatarios de su régimen. Una aberración según muchas asociaciones y el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.





Uno de los casos más emblemáticos sigue siendo el “Arco de la Victoria”, un edificio neoclásico construido en los años 50 en la entrada occidental de Madrid para celebrar el éxito de las tropas de Franco sobre los soldados republicanos durante la Guerra Civil (1936-1939).





Francisco Franco, que llegó a la cabeza de España al final de este conflicto armado que dejó cientos de miles de muertos, gobernó el país sin piedad durante 36 años. Después de su muerte, ningún funcionario del régimen fue juzgado, ya que este período fue objeto de una amplia amnistía.





Leyes de la “memoria”





En 2007, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, deseando solucionar este doloroso pasado, inició un cambio con su llamada ley de “memoria histórica”, que obligaba a las administraciones a retirar símbolos “abogando” de dictadura en el espacio público.





Este cambio luego se aceleró con la llegada al poder en 2018 de Pedro Sánchez, quien en 2019 hizo exhumar los restos de Franco del mausoleo (el “Valle de los Caídos”) donde había sido enterrado, para que su tumba ya no fuera un lugar de contemplación para los nostálgicos de la dictadura.









Luego, el presidente del Gobierno español aprobó una ley en 2022. “memoria democrática”a pesar de la feroz oposición de la derecha, que creó en particular un registro de las víctimas de Franco, anuló las condenas sumarias pronunciadas por su régimen y presionó a los ayuntamientos reacios a eliminar los símbolos franquistas. Pero este enfoque siempre tropieza con fuertes reticencias, sobre todo entre los nostálgicos de Franco.





Por su parte, el Partido Popular, partido conservador nacido en 1989 de las cenizas de una formación (Alianza Popular) creada tras la muerte de Franco por uno de sus ex ministros, acusa al ejecutivo de querer reabrir las heridas del pasado al amparo de la memoria. Prometió derogar la ley de 2022 si regresaba al poder.





Con motivo del 50 aniversario de la muerte del general Franco, pero sobre todo para celebrar el inicio de la transición a la democracia, el gobierno de izquierda anunció una serie de actos conmemorativos a lo largo de 2025, una iniciativa que ha provocado división en la clase política.