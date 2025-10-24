Aprobada la suspensión de la reforma previsional, el PS pide medidas de “justicia fiscal”… Actualización sobre la jornada política





En vísperas del inicio del examen de la parte de ingresos del presupuesto en el Palacio Borbón, el gobierno no ha terminado de limpiar el yeso. Si el jueves 23 de octubre anunció en el Consejo de Ministros la suspensión de la reforma de las pensiones, su método de financiación hace temblar a la oposición. Incluso vuelve a surgir el fantasma de la censura, esgrimido por los socialistas, que exigen medidas de “justicia social”.





· La suspensión de la reforma previsional promulgada…





Este jueves, el Gobierno registró oficialmente en el Consejo de Ministros la suspensión de la reforma de las pensiones mediante una carta rectificativa al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS). En total, la medida costará 100 millones de euros en 2026 y 1.400 millones de euros en 2027. Su financiación dará lugar a un debate, prometió el primer ministro Sébastien Lecornu durante un viaje a Sena-Saint-Denis.





“ La carta correctiva no debe decir lo que no dice. Esta no es la propuesta final. La carta correctiva es la que permitirá que el debate se lleve hasta el final » en la Asamblea Nacional y en el Senado, declaró Sébastien Lecornu.









·…Pero su financiación es fuertemente criticada por las oposiciones





La suspensión de la reforma de las pensiones sigue levantando chispas entre la oposición que cuestiona su financiación. Esto último es posible gracias al aporte del seguro médico complementario y de los jubilados.









La Agrupación Nacional, también partidaria de la suspensión, denunció también la financiación de la medida. “ Siempre golpean a los mismos. Y en este caso, evidentemente, los jubilados se ven bastante afectados por este presupuesto. », denunció, desde la Asamblea Nacional, la presidenta de los diputados RN Marine Le Pen.









· El PS pide medidas de “justicia fiscal”





Garantizando la supervivencia del gobierno, el Partido Socialista reiteró sus condiciones. En una entrevista concedida a “Parisien”, el líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, pidió medidas importantes de “justicia fiscal” blandiendo la amenaza de la censura.





“ Todo es posible. Nos hemos reservado el derecho de sancionar en cualquier momento. », añadió Boris Vallaud, antes de precisar: “ Muchas cosas estarán en juego este fin de semana, durante el examen de recetas en sesión. »





Durante su examen en comisión, antecámara de la Asamblea, la parte de ingresos del presupuesto fue rechazada en gran medida por los diputados. “La cuenta no está ahí. La justicia fiscal no está ahí y pone esfuerzos en las clases medias y trabajadoras que no se exigen a los multimillonarios y las multinacionales”, insiste Boris Vallaud en “Le Parisien”. De hecho, los macronistas rechazaron el impuesto Zucman, dirigido a los “ultraricos”, y el restablecimiento del ISF.





Fuertes reacciones presagian acaloradas discusiones este fin de semana, en un contexto de amenaza inminente a un gobierno ya debilitado.