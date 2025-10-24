Shein en BHV: Disneyland París renuncia a colaborar con los grandes almacenes para Navidad

Publicado el 23 de octubre de 2025 a las 21:43 horas. Lectura: 2 min.







Después de Culture Vintage y AIME, le toca a Disneyland París dar la espalda a BHV como reacción a la asociación entre los grandes almacenes parisinos y la plataforma asiática Shein.

















Competencia desleal, contaminación del planeta…





El gigante asiático del comercio electrónico abrirá a partir de noviembre seis tiendas físicas permanentes en Francia con los colores de la marca de moda ultraefímera, una en el sexto piso del BHV -donde se ubicaría Disney- y las otras en cinco Galerías Lafayette en provincias.





Pero el proyecto, resultado de un acuerdo entre Shein y la Société des Grands Stores (SGM, una empresa de bienes raíces comerciales que opera el BHV y siete Galerías Lafayette), provocó protestas entre comerciantes y líderes políticos.





Las plataformas asiáticas de precios de descuento como Shein y Temu son acusadas en particular de competencia desleal, contaminación ambiental e incluso condiciones de trabajo indignas.









La alianza con Shein empujó a algunas empresas francesas (AIME, Culture Vintage, Talm, etc.) a abandonar el BHV, ya abandonado por numerosas marcas (Le Slip Français, Maison Lejaby, etc.) y privado de mercancías por otras debido a retrasos en los pagos, calificados de transitorios por la SGM.





Empleados preocupados por su futuro





Hace dos semanas, el Banque des Territoires, entidad de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), se retiró de las negociaciones iniciadas en junio con el SGM para ayudarle a recomprar los muros del BHV, citando “una ruptura de confianza”.





Preocupados por su futuro, un centenar de empleados se reunieron posteriormente ante la convocatoria de los sindicatos frente a la BHV, al margen de una huelga.





El jueves, antes del anuncio de Disneyland París, el ministro de las Pymes y del Comercio, Serge Papin, afirmó estar presionando contra la llegada de Shein a los grandes almacenes abiertos en 1856.













“Decidimos no comunicarnos demasiado”









“La idea para nosotros es realmente reactivar el comercio” generando flujo y rehaciendo BHV “un lugar de diversidad social”defendió el treintañero, deplorando una forma de “casi desprecio” en los medios o en la política frente a “de toda esta clase que consume en Shein”. “Decidimos no comunicarnos más, esperar tranquilamente la apertura y esperamos que sea un éxito”argumentó.









Según el directivo, sólo “12 marcas han anunciado que quieren salir del BHV”de un total de 3.000 presentes, cifra muy subestimada, replican los sindicatos, y “100 marcas han firmado” para unirse al establecimiento en 2026.



