Veinte días antes de la COP30 en Brasil, Petrobras autorizó la búsqueda de petróleo en el mar frente al Amazonas





Hemos encontrado una mejor manera de preparar una COP. El lunes 20 de octubre, exactamente veinte días antes de la apertura de la Conferencia de Bélem sobre el cambio climático, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), bajo presión del presidente Lula, aprobó un proyecto de exploración petrolera frente a las costas del Amazonas.









La licencia, concedida a la estatal Petrobras, se refiere a la perforación de un pozo de exploración en aguas profundas en la región de Foz do Amazonas, a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. La construcción debe comenzar ” inmediatamente “anunció ya el gigante petrolero en un comunicado de prensa. Durante aproximadamente cinco meses, la multinacional realizará una “estudio exploratorio” para determinar si el área contiene depósitos de petróleo y gas. “En este momento no hay producción de petróleo en marcha”especifica.





Quizás en esta etapa, pero el perímetro tiene buenas posibilidades de contener hidrocarburos en cantidades suficientes para iniciar la explotación comercial. La Margen Ecuatorial, la zona costera en la que se encuentra Foz do Amazonas, presenta de hecho características similares a las costas de Surinam, Guayana Francesa o Guyana, en proceso de convertirse en inmensas reservas de petróleo crudo. Según el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, contiene un potencial estimado en 10 mil millones de barriles, lo que representa “el futuro de la soberanía energética” del país, según el ministro Alexandre Silveira.









“Sabotaje”





Criticado por las críticas, Ibama afirma haber emitido esta autorización “al final de un proceso riguroso”. La multinacional Petrobras afirma haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la agencia, “respetando plenamente el proceso de licenciamiento ambiental”. Pero para sus detractores, el apoyo de la presidencia –de izquierda– al proyecto dice mucho sobre su “hipocresía”.





“Esta autorización es un sabotaje a la COP y va en contra del papel de líder climático reivindicado por el presidente Lula en la escena internacional”critica en un comunicado de prensa el Observatorio del Clima, un colectivo de ONG brasileñas. El sucesor del líder de extrema derecha Jair Bolsonaro, Luiz Ignacio Lula da Silva, ha hecho de la protección del Amazonas el marcador de su imagen internacional, desde su elección en 2022. Y esto, a pesar del repetido apoyo al proyecto de Foz do Amazonas.









Mientras que en 2023, Ibama, al considerar que la empresa no había presentado las garantías necesarias para proteger la vida silvestre en caso de una fuga de petróleo, había negado a Petrobras una licencia de exploración, el propio Lula había aumentado la presión para autorizar el proyecto. El presidente brasileño llegó incluso a declarar que el Ibama era una agencia gubernamental que actuaba como si fuera “contra el gobierno”.





La aprobación de la licencia fue finalmente concedida luego de pruebas preoperacionales realizadas por Petrobras en agosto para demostrar su capacidad de respuesta ante un posible derrame de petróleo. “Lula acaba de enterrar en el fondo del océano, en Foz do Amazonas, su ambición de convertirse en líder climático”luego atacó a Suely Araújo, ex directora de la agencia. Según los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), ningún nuevo proyecto de explotación de energías fósiles debería ser autorizado para tener la posibilidad de mantener el calentamiento global en +1,5°C en comparación con la era preindustrial.





Manglares y manatíes





Apenas el proyecto había sido validado, las asociaciones dieron un paso al frente. “Permitir nuevos campos petroleros en la Amazonia no es sólo un error histórico; es apegarse a un modelo que no ha funcionado”tance Ilan Zugman, director de 350.org para América Latina y el Caribe.









Y con razón: situado a 175 km de la costa del estado amazónico de Amapá, el mejor conservado del país – según datos del Proyecto de Monitoreo de la Deforestación de la Amazonia Brasileña del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el 74% del territorio del estado está ambientalmente protegido – el sitio de Foz do Amazonas podría, en caso de un derrame de petróleo, afectar una región que comprende el 80% de los manglares brasileños, según el medio Brazil Journal. “También afectaría a las comunidades indígenas que se ganan la vida con la pesca y también podría afectar al vasto arrecife de coral del Amazonas, cuya importancia aún no se comprende bien”explica Ricardo Fujii, especialista en conservación de WWF Brasil.





En un informe técnico del Ibama publicado por el diario “Folha de São Paulo”, el propio organismo señaló la amenaza que la explotación petrolera representará para la población de manatíes, grandes mamíferos acuáticos ya amenazados de extinción, precisando que los posibles efectos sobre las poblaciones indígenas circundantes simplemente fueron ignorados. ella recomendó “rechazar la licencia ambiental”destacando el riesgo de “Pérdida masiva de biodiversidad en un ecosistema marino altamente sensible”.





A pocos días de la COP30, el Observatorio del Clima ya anunció su intención de emprender acciones legales contra el Estado para denunciar “ilegalidades y defectos técnicos” del proceso de concesión de licencias.