El fotoperiodista francés Antoni Lalican muere en un ataque con drones





El fotoperiodista francés Antoni Lallican, de 37 años, fue asesinado este viernes 3 de octubre en un ataque con drones en Donbass, en el este de Ucrania, anunciaron las organizaciones de periodistas EFJ-FIP y SNJ.





el era “víctima de un ataque con drones rusos”afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron. El presidente se dirigió a su “Emotivo pésame a su familia, a sus seres queridos, así como a todos sus compañeros que, a riesgo de sus vidas, nos informan y dan testimonio de la realidad de la guerra”.





Antoni Lallican fue “asesinado hoy por un dron ruso cerca de Druzhkivka (en la región de Donetsk, nota del editor), a pesar de la inscripción PRENSA en su chaleco”aseguró por su parte el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andriï Sybiga. “Rusia sigue atacando deliberadamente a los periodistas (…). Haremos todo lo posible para garantizar que los responsables rindan cuentas de sus acciones”.añadió.





“Golpe dirigido”





Según las autoridades ucranianas, Antoni Lallican formaba parte de un grupo de periodistas que acompañaba a una unidad de la 4ª brigada blindada ucraniana cerca de la localidad de Druzhkivka, a unos veinte kilómetros del frente oriental. Antoni Lallicán “murió tras un ataque dirigido por un dron enemigo FPV (vista en primera persona)”escribió esta brigada en Facebook.





Los dos periodistas circulaban “en un coche marcado prensa cuando fueron alcanzados”según la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), que solicitó “una investigación rápida” “en relación con la fiscalía francesa”. Asimismo, las Federaciones Europea e Internacional de Periodistas así como el Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ) “Condenamos este crimen de guerra y pedimos a las autoridades que abran una investigación”. “Esta es la primera vez que un dron mata a un periodista en Ucrania”subrayaron estas organizaciones.









El número de periodistas asesinados en Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 varía según la fuente. Según la UNESCO, 22 periodistas murieron en el ejercicio de su profesión, 17 según las federaciones SNJ y FEJ-FIP. Las autoridades ucranianas han dado cifras diversas.









Esta nueva muerte “Nos recuerda brutalmente lo frágil que es la libertad de prensa”reaccionó la ministra de Cultura, Rachida Dati.





“Testigos de la realidad de la guerra”





Antoni Lallican trabajó para varios medios franceses (“Le Monde”, “Le Figaro”, “Libération”, “Paris Match”, etc.) y extranjeros (“Der Spiegel”, “Die Welt”, “Le Temps”, etc.). La redacción de Mediapart, con la que también colaboró, rindió homenaje a “un fotógrafo maravilloso y un excelente colega”.









A partir de marzo de 2022, “Documentó el asedio de Kiev y desde entonces ha seguido siendo testigo de la realidad de la guerra y sus consecuencias para las poblaciones civiles. Como muchos de sus colegas, tenía una tarjeta de prensa ucraniana.subrayó la agencia Hans Lucas en Instagram.









“En enero ganó el Premio Víctor Hugo de fotografía comprometida 2024 por su impactante reportaje “De repente, el cielo se oscureció” sobre Ucrania”subrayaron las federaciones FEJ-FIJ y el SNJ.





Adjunto a “Cuestiones sociales y sociales en zonas de conflicto”el treintañero afincado en París, también visitó Siria este año y anteriormente el Líbano, Haití, Israel y los territorios palestinos.





En Francia, trabajó en viviendas precarias en la región de París o en protección infantil en zonas rurales.





Nacido en 1988 y farmacéutico de formación, se convirtió al fotoperiodismo a los 30 años. En Cachemira, había sido testigo de enfrentamientos entre separatistas y fuerzas indias. “Despertó en mí la pasión por la fotografía informativa”declaró en febrero al diario “L’Est Républicain”. El fotógrafo de guerra es “un trabajo muy riesgoso, donde se necesita mucha preparación, estar muy alerta”testificó al comienzo de la guerra en Ucrania, diciéndose a sí mismo “muy interesado en la marcha de la Historia”.