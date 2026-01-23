Presupuesto, mociones de censura y 49,3… Lo que le espera al Gobierno Lecornu este viernes





Este viernes 23 de enero, los diputados deberían rechazar las dos mociones de censura presentadas por la izquierda fuera del Partido Socialista (PS) y la extrema derecha en respuesta al 49,3 impulsado por Sébastien Lecornu sobre la parte “ingresos” del presupuesto, permitiéndole iniciar un segundo 49,3 sobre la parte “gastos” del texto.





Rompiendo la promesa que hizo el 3 de octubre de 2025 de no utilizar este artículo criticado de la Constitución, el primer ministro responsabilizó el martes a su gobierno de haber aprobado esta primera parte del texto sin votación.









La Francia insumisa, la Izquierda Democrática y Republicana (RDA, que reúne a comunistas y de ultramar) y los ecologistas presentaron inmediatamente una moción de censura conjunta, al igual que la Agrupación Nacional (RN) y su aliado, la Unión de Derechos por la República (UDR), su aliado.





Ninguno de los dos debería aprobarse, ya que el PS y los republicanos han anunciado que no votarán por ellos. “La mayoría la decidirán una veintena de diputados. Sigue siendo frágil”, Todavía indicó un ministro a BFMTV. “Podemos pensar razonablemente que no habrá voz a favor de la censura en MoDem o en Horizons, pero no es posible descartarlo por completo”. añadió.





Comprometido desde el otoño de 2025 en negociaciones con el Primer Ministro, el PS se alegra de haber obtenido un cierto número de“avanzado”incluso si no reconoce el texto como propio. Y si lamenta el uso del 49.3, después de haber solicitado su abandono a Sébastien Lecornu, cree que fue el “menos malo” soluciones, por falta de mayoría a favor del texto.





“Polvo en los ojos”





En su moción, la izquierda ajena al PS acusa al Primer Ministro de “niega(r) su propia palabra » e implementar “Recortes presupuestarios sin precedentes” para alcanzar el objetivo de déficit del 5 % que se ha fijado.





“Por el contrario, las medidas de este presupuesto presentadas como compromisos son sólo un escaparate”critica, citando el recargo del impuesto de sociedades (que aportará 7.300 millones de euros en lugar de los 8.000 millones en 2025 y los 4.000 millones previstos en el proyecto de ley inicial) o el impuesto de tenencia que se ha convertido en “homeopático” después de su paso por el Senado. En cuanto al bono de actividad, que los socialistas acogen favorablemente, asciende a “que el Estado pague por los ingresos adicionales que las grandes empresas se niegan a pagar a sus empleados”.









La RN y la UDR también denuncian la “negación de la palabra” del Primer Ministro. Y, básicamente, un presupuesto que “no responde a la crisis del poder adquisitivo”, “no ofrece ninguna medida de justicia fiscal” ni “sin ahorros estructurales” Y “sigue ampliando el déficit”.





Una vez rechazadas las dos mociones, el Gobierno debería asumir inmediatamente la responsabilidad de la parte “gastos” y de todo el texto, dando lugar a dos nuevas mociones de censura que deberían ser rechazadas a principios de la próxima semana.





Tras un breve paso en el Senado, el texto debería regresar a la Asamblea para un tercer y último 49.3 y mociones de censura finales. Una vez finalizadas estas medidas, el jefe de Gobierno se desplazará el viernes por la tarde a Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, para presentar un plan en favor de la vivienda, gracias en particular a las últimas medidas previstas en el presupuesto.