“¿Tenemos alguna otra alternativa que movilizar a millones de personas para las primarias?”





Hace una semana, Boris Vallaud, presidente del grupo parlamentario socialista, concedió una entrevista a “New Obs”. Se le presentó como desfavorable o falto de “torpedo” las primarias de la izquierda y los ecologistas, impulsadas por la alianza “Frente Popular 2027” que apoyo. La realidad tiene más matices. Vallaud, después de exigir que el PS designe previamente a su candidato, afirma: “Las primarias, tal como se perfilan, no son suficientes. Creo en otro camino: la construcción de una coalición lo más amplia posible, unida en torno a un proyecto de izquierda con vocación mayoritaria”. Él agrega: “Empecemos por construir esta coalición en torno a ideas. Luego ella inventará su proceso para elegir a su candidato”.





Me pregunto cuál será el beneficio de formulaciones tan negativas sobre lo que estamos tratando de construir. Pero ¿qué nos dice Boris Vallaud? ¿Que deberíamos ampliar el actual arco de fuerza de nuestras primarias porque no es suficiente? Sí, pero lo seguimos diciendo. ¿Que necesitamos una coalición de ideas? Sí, pero es abrir una puerta, precisamente en eso estamos trabajando con los ecologistas, los socialistas, la Generación, Debout! y el DESPUÉS, todos bajo la dirección de Lucie Castets, candidata conjunta de todo el NFP en Matignon en julio de 2024.





Es obvio para mí: un solo programa reunió a más de 9 millones de personas en junio de 2024, bloqueando así a la RN. Es el del NFP. Ciertamente, hay que enriquecerlo, agudizarlo. Sin duda, deben surgir nuevas propuestas. Pero sin abandonar este logro. Sólo mediante la profundidad de la recaudación fiscal sobre las grandes fortunas que han aumentado de manera insolente, liberaremos recursos para una auténtica política de izquierda y ecológica. Por lo tanto, el “nuevas ideas” que tenemos que forjar reside en la coherencia del Impuesto Zucman o en una profunda reforma de la herencia. Los dos no son contradictorios.









Para elegir al candidato común, Boris Vallaud nos dice que la coalición que promueve “inventará” su proceso. A sólo un año y dos meses de las elecciones presidenciales, la fórmula es preocupante. Por lo tanto, tendríamos que abandonar un procedimiento que se está aplicando con métodos originales inspirados en las elecciones primarias que permitieron el éxito del alcalde de Nueva York, que pretende movilizar a millones de personas a través de miles de colegios electorales en todos los cantones de Francia y mediante votaciones en línea, abandonar la votación que tendrá lugar el 11 de octubre… en favor de una “invención” sobre el cual no sabemos nada. Si esperamos demasiado, sabremos el resultado. Los encuestadores y editorialistas decidirán. Y habrá dispersión y derrota.









Aquí es donde radica el debate fundamental. ¿Cómo podemos llegar a un candidato común para optimizar nuestras posibilidades de victoria en la izquierda? ¿Acuerdo entre direcciones partidarias o movilización ciudadana? Mi opinión está inventada. Es necesario movilizar a millones de personas para que participen en esta designación. Para decirlo en broma, nuestra fuerza son nuestros números, no nuestro ombligo. Por eso, paradójicamente, la nueva idea de Boris Vallaud se acerca bastante a “la oferta federativa” rebeldes. Es la concepción de que existe en la izquierda una fuerza política, un poder evidente, que primero debe nominar a su candidato para 2027. Después, le seguirán los demás. No es serio.





Raphaël Glucksmann y la dirección rebelde dicen lo mismo. Todos ellos rechazan por el momento unas primarias. Los rebeldes incluso se niegan a participar en nombre de “entre uno mismo” social que movilizaría. Para remediar esto, su solución es casi cómica. ¡Quieren confiar a su grupo parlamentario, es decir 72 personas, la designación del candidato, ignorando que está compuesto en un 75% por profesionales superiores o intermedios y por un fuerte componente de antiguos colaboradores parlamentarios! Una suerte de hiperentre uno mismo, mucho más caricaturizado que los pequeños fallos de una primaria.









A todo esto le falta lucidez. La década de Macron ha avivado la ira popular y ha agravado el disgusto contra los partidos, todos combinados. Nadie se salva. La tripolarización se ha acelerado y la extrema derecha se ha consolidado. Tanto es así que la victoria del candidato RN en 2027 se hizo posible, además en un contexto internacional donde el trumpismo imprime su estilo. Esto no significa que sea inevitable en Francia. Nuestro pueblo contiene en sí inmensos recursos que pueden permitirle construir otro futuro. También la izquierda y los ecologistas, en todos sus componentes, deben salir de su comodidad. Nueva era, nueva estrategia. Sería irresponsable reproducir los mismos patrones para siempre. Un poco como una ola que rompe eternamente en el mismo acantilado en vano, tal vez esperando volver con más fuerza durante la próxima tormenta.





¿Qué podemos hacer para evitar la catástrofe que se avecina? Simple. Si las cosas siguen como antes, ese es el desastre. Debemos trabajar colectivamente, despertar la esperanza popular y unificada para 2024. Para ello, distanciémonos de comentarios abstractos y teóricos, a menudo basados ​​en encuestas y análisis fáciles, que creen que el éxito en una elección anterior resulta automáticamente en una hegemonía, que ya no necesita ser debatida.





En este sentido, las elecciones municipales pueden resultarnos útiles. Un año antes de las elecciones presidenciales, millones de votantes tomarán una decisión política que no está desconectada de lo que harán en 2027. El resultado de las elecciones municipales tal vez lleve consigo el de las elecciones presidenciales. Por ejemplo, la realidad del poder del voto de extrema derecha, la atracción del electorado tradicional de derecha hacia el RN en la segunda vuelta cuando se enfrenta a una elección contra la izquierda, quedará demostrada o no en estas elecciones. ¿Dónde se ubicará la dinámica de la izquierda: la estrategia unitaria o la estrategia identitaria? Sin olvidar otras cuestiones.









Y si las respuestas estarán en las urnas el 22 de marzo, todavía hay que saber leerlas. Por lo tanto, propongo que el día después de estas elecciones creemos un marco de análisis para sacar conclusiones estratégicas comunes. Una vez más, invito a todas las fuerzas que participaron en la existencia del NFP en 2024 a detener el ruido de la división artificial y exagerada cuando miramos los programas. Lo que logramos en las elecciones legislativas todavía es posible en las elecciones presidenciales. De lo contrario, habremos sucumbido completamente a la embriaguez presidencialista que caracteriza a la Quinta República. ¿Quién puede creer en la sinceridad de un partidario de un 6?mi República, si rechaza cualquier debate colectivo sobre la elección de quién debería ser nuestro candidato común en las próximas elecciones presidenciales? Último argumento. El 78% de los partidarios del NFP exigen un candidato común. Respetémoslos.