Alemania enfrenta su pasado nazi: “La gente de repente se enfrenta a secretos familiares”

para ir más lejos

Sabía de su abuelo que había sido miembro del partido nazi, lo que le había permitido encontrar un trabajo en la seguridad social. Pero no para su abuela. También se unió al NSDAP (Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes) en 1930, tres años antes de que Adolf Hitler tomara el poder. “Me sorprendió saber… No era su mundo como me habían dicho, sus padres habían protegido a una familia judía durante la guerra. » Christian Lequesne, profesor de Sciences-Po, especialista en cuestiones europeas, es hijo de madre alemana y padre militar francés. Siempre buscó saber, comprender cómo su pueblo había resistido en la oscuridad de estos dos países: “Ya había investigado el pasado de mi abuelo, encontré huellas de su procedimiento de desnazificación. Sigo cada vez que se abre una brecha, creo que debemos interesarnos por todo lo que atestigua la vida histórica, ser claros con el pasado, aunque no sea glorioso, aunque sea doloroso. »

Un euro, un clic y la noticia aparecía en la pantalla de su ordenador: unas letras apretadas dibujadas con tinta en una pequeña ficha amarillenta por el tiempo. “Es un documento en bruto, que dice algo, pero que no explica”comenta Christian Lequesne. Sólo un número, a veces…