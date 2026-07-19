Estados Unidos vuelve a bombardear Irán, dos soldados estadounidenses muertos, daños en Kuwait... Lo que sabemos

Estados Unidos lanzó una nueva serie de bombardeos contra Irán este domingo 19 de julio, alegando querer “castigar” la muerte de dos soldados estadounidenses en ataques iraníes en Jordania.

El ejército iraní afirmó haber lanzado drones explosivos contra dos bases militares utilizadas por los estadounidenses en Kuwait como represalia, según la televisión estatal.

El ejército estadounidense atacó a las unidades que lanzaron el ataque que costó la vida a dos de sus soldados en Jordania. Dos soldados estadounidenses murieron y un tercero desapareció durante los ataques iraníes en Jordania. Según Centcom, el incidente ocurrió el viernes mientras las fuerzas estadounidenses y sus aliados “se defendieron de los ataques con misiles y drones iraníes”. El número de soldados estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra a finales de febrero asciende ya a 16.

Estados Unidos atacó sitios militares iraníes, así como “las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio”dijo el Comando del Ejército de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Estados Unidos bombardeó Irán la noche del sábado al domingo, por octava noche consecutiva, diciendo que quería “castigar” la muerte de dos de sus soldados en Jordania pero también “reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz”según Centcom.

Las agencias de noticias iraníes Mehr y Tasnim informaron sobre ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al Estrecho de Ormuz, en el sur del país. La agencia oficial Irna reportó un “Ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad”en la misma provincia sureña de Hormozgan. Según un informe del Ministerio de Salud iraní, los ataques estadounidenses han dejado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio.

El ejército iraní anunció este domingo que había atacado dos bases militares en Kuwait en respuesta a los ataques estadounidenses contra Irán, según la televisión estatal. Las fuerzas iraníes han “lanzó ataques a gran escala con drones suicidas contra el depósito de municiones de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Camp Udairi, así como contra el sistema de radar Patriot y el radar de vigilancia aérea en la base aérea Ali Al-Salem, Kuwait”detalló la televisión estatal iraní.

Cualquier ataque estadounidense será enfrentado “A una respuesta decisiva y devastadora de los combatientes leales, valientes y poderosos de las Fuerzas Armadas iraníes. Les infligiremos costos aún mayores”. que en guerras anteriores, afirmó el general Ali Abdollahi, comandante del ejército, según la televisión estatal. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó el sábado con infligir “lecciones inolvidables” en Estados Unidos tras la reanudación de los ataques contra Irán, lo que, según él, prueba que la firma de Donald Trump es “sin valor”.

Las bases militares no son las únicas víctimas de ataques en Kuwait. El sábado, el país del Golfo anunció que Irán había atacado una segunda planta desaladora de agua y energía, provocando un incendio y el cierre de varias unidades de producción. La víspera, un ataque similar a otra central eléctrica también causó daños.

El sábado también fue atacada una instalación petrolera y la compañía petrolera nacional de Kuwait informó de heridos y daños. “Un sitio vital para la industria petrolera ha sido blanco de repetidos y brutales ataques iraníes, dejando a varias personas heridas y causando importantes daños a la propiedad”indicó la Kuwait Petroleum Corporation, citada por la agencia oficial de noticias KUNA, precisando que el lugar había sido evacuado y que los heridos habían recibido tratamiento.

El ejército kuwaití dijo el domingo que estaba respondiendo a nuevos ataques iraníes con misiles y drones. Cuando la temperatura alcanzó los 47°C el sábado en Kuwait, las autoridades condenaron los ataques contra estos “infraestructura esencial”. El Consejo de Cooperación del Golfo, que reúne a las petromonarquías de la región, denunció “crímenes de guerra”.