Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 19 de julio de 2026 a las 16:14 horas. Lectura: 2 min.

Un incendio que se declaró el jueves a unos cien kilómetros al norte de Madrid se ha extendido, reduciendo a humo más de 13.000 hectáreas y provocando la evacuación de varios centenares de personas, anunciaron este domingo 19 de julio las autoridades locales.

“El incendio forestal de Mierla (pueblo) en la región de Guadalajara” quemado “13.000 hectáreas de terreno y afecta a más de 700 personas”representó el servicio de prevención y extinción de incendios de Castilla-La Mancha, en el centro de España. Varios centenares de bomberos, ayudados por vehículos aéreos, trabajan en el lugar para contener el incendio, precisó.

Aunque no causó víctimas, este incendio forestal, calificado como ” difícil “ por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el

Se suma al que se produjo el miércoles cerca de Zaragoza, en el noreste, también sin causar víctimas. “Después de días extremadamente difíciles”este fuego sabe “Por fin una evolución claramente favorable”se regocijó este domingo por la mañana Jorge Azcón, presidente regional de Aragón sur X, precisando que se habían quemado alrededor de 15.000 hectáreas.

La evolución de estos dos incendios es tanto más preocupante cuanto que España se prepara para vivir su tercera ola de calor a partir del martes, con temperaturas que se espera que superen los 40°C en gran parte del país.

Se espera que el calor se intensifique hasta el jueves, día que, según las previsiones de la agencia meteorológica, podría marcar el pico de este episodio, con temperaturas que podrían superar los 45 grados en algunas zonas aisladas.

El cambio climático causado por el hombre está aumentando la duración, intensidad y frecuencia de las olas de calor, que secan la vegetación y aumentan el riesgo de incendios forestales, dicen los científicos.

España acaba de vivir uno de los incendios más mortíferos de su historia reciente, un incendio forestal que se declaró en Andalucía (sur) el 9 de julio, matando a 13 personas y arrasando 7.000 hectáreas.

En la primera línea del calentamiento global, el país ha experimentado olas de calor cada vez más largas y frecuentes en los últimos años, con temperaturas muy por encima de los 40 °C, lo que ha creado condiciones favorables para incendios devastadores.

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), el peor balance de la historia reciente de España. Según Effis, cerca de 82.000 hectáreas han sido reducidas a cenizas desde principios de año en el país.

El año pasado, “Un tercio de la superficie total quemada en Europa” estuvo en España, recordó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando visitó el lugar de la catástrofe en Andalucía, insistiendo en que “Los efectos de la emergencia climática están empeorando” y alertando sobre el“ha sido complicado” futuro.