¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Los nuevos obs” Te ofrece un resumen de las principales informaciones a recordar del sábado 18 y domingo 19 de julio.

Estados Unidos lanzó este domingo nuevos bombardeos contra Irán, y Teherán, a cambio, siguió atacando a sus vecinos aliados con Washington. Los estadounidenses afirmaron haber querido “castigar” En la octava noche consecutiva de bombardeos, dos de sus soldados murieron durante los ataques iraníes en Jordania el viernes, los primeros estadounidenses muertos desde la reanudación de la guerra el 7 de julio. Otro soldado sigue desaparecido.

Los aliados de Estados Unidos en el Golfo, Kuwait y Bahrein dijeron que habían sido blanco de ataques iraníes. Las autoridades kuwaitíes anunciaron que una planta desalinizadora de energía y agua había sido alcanzada, provocando un incendio en algunas instalaciones. Este es el tercer día consecutivo en que instalaciones de este tipo han sido atacadas en este país. Las sirenas de alerta también sonaron el domingo en Bahréin. El ejército israelí también afirmó que un misil dirigido a Aqaba, un puerto jordano cerca de la ciudad israelí de Eilat en el Mar Rojo, había sido interceptado por fuerzas israelíes y jordanas. Irán ha hablado de ataques a bases militares utilizadas por los estadounidenses.

El ejército ruso disparó una veintena de misiles balísticos contra Kiev durante la noche del sábado al domingo, matando a una persona e hiriendo a otras 16, un día después de los mortíferos ataques ucranianos contra Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló en X sobre uno de los “Los mayores ataques con misiles balísticos contra Kyiv”. En un período de 35 días, este es el cuarto “ataque masivo” apuntando a la capital con aproximadamente la misma cantidad de misiles balísticos, dijo Iouriï Ignat, portavoz de la fuerza aérea.

La capital ucraniana se encuentra en un período de crisis política: este domingo por la tarde están previstas manifestaciones en todo el país, por cuarto día consecutivo, contra la destitución del popular Ministro de Defensa Mykhaïlo Fedorov. Defensor de las altas tecnologías en el campo de batalla, anunció su dimisión el miércoles, menos de seis meses después de asumir el cargo, debido a las tensiones con el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky. Volodymyr Zelensky sugirió el sábado que podrían producirse cambios dentro del ejército.

Continuación y fin del Mundial. El sábado, Francia perdió 4-6 contra Inglaterra en la pequeña final y acabó cuarta en la competición. Un resultado tenístico que resume mejor que las palabras este encuentro donde la táctica dio paso a la pura locura. A “fin del aplauso”como dijo Didier Deschamps antes del partido, que no tuvo el sabor esperado por el técnico que firmó su último en el banquillo de la selección de Francia. “Es el final de algo que representaba lo más bello”comentó en rueda de prensa. Zinedine Zidane, de 54 años, asumirá el cargo a partir del 1 de septiembre.

Este domingo por la tarde le toca a España enfrentarse a Argentina. Una final del Mundial entre el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica: ¡el cartel promete espectáculo! Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, el genio de 39 años que jugará su tercera final en doce años. En caso de victoria, igualaría al Rey Pelé, que había ganado tres Mundiales con Brasil pero sólo había disputado dos finales en 1958 y 1970 (se lesionó en 1962).

El tribunal administrativo de París confirmó esta semana la condición de denunciante de un antiguo ejecutivo de la comunidad urbana de Le Havre, en el origen de una investigación de la Fiscalía Nacional de Finanzas (PNF) sobre sospechas de malversación de fondos públicos contra Edouard Philippe. Quien denunció en 2023 un supuesto conflicto de intereses contra el ex Primer Ministro se había beneficiado del estatus de denunciante en enero de 2025 por parte del Defensor de los Derechos.

Un incendio que se declaró el jueves a unos cien kilómetros al norte de Madrid se ha extendido, reduciendo a humo más de 13.000 hectáreas y provocando la evacuación de varios centenares de personas, anunciaron este domingo las autoridades locales. Se suma al que se produjo el miércoles cerca de Zaragoza, en el noreste, también sin causar víctimas. El fuego sabe “Por fin una evolución claramente favorable”se regocijó este domingo Jorge Azcón, presidente regional de Aragón, precisando que se habían quemado alrededor de 15.000 hectáreas.

La evolución de estos dos incendios es tanto más preocupante cuanto que España se prepara para vivir su tercera ola de calor a partir del martes, con temperaturas que se espera que superen los 40°C en gran parte del país. Se espera que el calor se intensifique hasta el jueves, día que, según las previsiones de la agencia meteorológica, podría marcar el pico de este episodio, con temperaturas que podrían superar los 45 grados en algunas zonas aisladas.