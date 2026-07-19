Paul Seixas, Pauline Ferrand-Prévot, Léon Marchand… Estos otros blues que podrían emocionarnos este verano

¿Tiene a los blues tras el final de su aventura (cuarta en el torneo) en Estados Unidos para el Mundial? Afortunadamente, las próximas semanas están llenas de eventos deportivos en los que los franceses tienen grandes ambiciones. Natación, ciclismo, atletismo, rugby, baloncesto o incluso tenis: habrá algo para todos los gustos. Resumen de los deportistas a seguir este verano.

Se ha convertido en una costumbre y Tadej Pogačar no parece decidido a acabar con ella. El esloveno de 27 años, cuatro veces ganador del Tour de Francia, va camino de conquistar su quinta Grande Boucle. Intratable y perfectamente apoyado por su UAE Team Emirates, Pogačar parece ya encerrado en la lucha por el maillot amarillo. Todas las miradas se dirigen ahora a la carrera por el podio. Detrás de él se encuentran nueve corredores en cuatro minutos.

Entre ellos se encuentra la pepita francesa Paul Seixas. Con sólo 19 años, el lionés del equipo Decathlon CMA CGM (antes Decathlon AG2R La Mondiale) disputa su primera Gran Vuelta y actualmente ocupa la 4ª plaza de la clasificación general, a 49 segundos de Jonas Vingegaard (2mi) y 15 segundos de Remco Evenepoel (3mi). Sobre todo, Paul Seixas viste ahora la camiseta blanca, la del mejor joven (25 años o menos) del Tour.

Otro francés al acecho: Lenny Martínez. A sus 23 años, el escalador (actualmente 10mi de la clasificación general) todavía puede aspirar al Top 10 final, si se confirma en los Alpes.

También queda una pregunta: ¿conseguirán los franceses una victoria de etapa este año? En 2025, Valentin Paret-Peintre ganó en el Mont Ventoux. El último Tour sin una victoria francesa se remonta a 1999. A una semana de carrera y 7 etapas restantes, la presión aumenta para los 29 Tricolores que aún están en carrera.

Si los hombres siguen buscando al heredero de Bernard Hinault, el último francés que ganó el Tour en 1985, las mujeres se acercan a la edición de 2026 con una campeona francesa: Pauline Ferrand-Prévot. Campeona olímpica de mountain bike en París en 2024, Rémoise intentará revalidar su corona. A pesar de un comienzo de temporada discreto, sigue siendo uno de los principales activos franceses.

La Rémoise pretende defender su título y cree en un doblete, aunque su inicio de temporada no haya sido uno de los más intensos en cuanto a competiciones disputadas. Su principal rival será sin duda Demi Vollering. Segunda el año pasado tras una desafortunada caída, la holandesa confirmó su estatus al ganar la Vuelta a España 2025.

Esta edición de 2026, la más larga desde el renacimiento de la prueba en 2022 con nueve etapas, partirá de Lausana antes de finalizar en Niza. Detrás de Ferrand-Prévot, seguirán de cerca otras francesas: Cédrine Kerbaol, Evita Muzic, Juliette Labous, pero también la nueva generación encarnada por Célia Géry, campeona de Francia en 2026 con sólo 20 años, o Marion Bunel (21 años), aspirante a campeona de Francia en 2025.

Ha llegado el momento del reencuentro. Dos años después de su loca e histórica semana durante los Juegos Olímpicos de París 2024, Léon Marchand regresará a la capital (más precisamente a Saint-Denis) para el Campeonato de Europa, el primero organizado en París desde 1931. El cuatro veces campeón olímpico había interrumpido el campeonato de Francia a finales de junio en Saint-Etienne debido a una lesión en el aductor derecho. Una lesión que, sin embargo, no pone en duda su participación.

El Toulousain estará acompañado por una delegación francesa de 27 nadadores. Entre ellos, varias figuras conocidas como Marie Wattel, Béryl Gastaldello, Maxime Grousset, Yohann Ndoye-Brouard y Mewen Tomac. Todas las miradas también estarán puestas en Sauveur Cristofini, la nueva joya de la natación francesa, de sólo 16 años. El equipo francés puede tener verdaderas ambiciones y es de esperar medallas, de todos los metales.

El Campeonato de Europa comenzará el 31 de julio con las pruebas de natación artística y saltos, antes de las competiciones en aguas abiertas, saltos de altura y luego las carreras en piscina del 10 al 16 de agosto.

Organizado en Gran Bretaña por primera vez en su historia, el Campeonato de Europa de atletismo se disputará en Birmingham del 10 al 16 de agosto. La delegación francesa estará encabezada por Jimmy Gressier, campeón del mundo de los 10.000 metros el año pasado en Tokio.

La lista definitiva de los seleccionados se conocerá después del campeonato de Francia organizado en Albi del 24 al 26 de julio. Ya se han registrado algunas pérdidas, como la de Sarah Madeleine, plusmarquista francesa de 5.000 metros, atropellada mientras practicaba ciclismo. Kevin Mayer sigue incierto para el decatlón.

Por otro lado, Gabriel Tual defenderá su título continental muy por encima de los 800 metros. Cyréna Samba-Mayela, medallista de plata olímpica en los 100 metros con vallas en 2024, también será una de las principales posibilidades francesas. En los 10.000 metros, Yann Schrub llega con sólidas ambiciones tras batir el récord europeo en esta disciplina el pasado mes de febrero.

Segunda nación mundial en el ranking Fiba, la selección francesa se acercará al Mundial de Alemania 2026 con el estatus de subcampeona olímpica. Bajo la dirección de Jean-Aimé Toupane, los Bleues esperan recuperarse tras su cuarto puesto en el EuroBasket 2025.

Dirigida por su capitana Valériane Ayayi, la selección francesa heredó un grupo a su alcance para la primera ronda: Nigeria (8.ª y campeona africana), Corea del Sur (15.ª) y Hungría (19.ª). La selección francesa ya había vencido a las dos primeras en la fase de clasificación en marzo de 2026. Doble campeona de Europa (2001 y 2009) y tres veces medallista olímpica (2012, 2020, 2024), la selección francesa sigue persiguiendo una gran actuación mundial. Las francesas no han llegado a las semifinales de un campeonato del mundo desde la primera edición en 1953.

La selección francesa de voleibol femenino competirá en el Campeonato de Europa (del 21 de agosto al 6 de septiembre) organizado en Azerbaiyán, Chequia, Suecia y Türkiye. Luego será el turno de la selección francesa masculina, durante la Eurocopa que se disputará en Bulgaria, Finlandia, Italia y Rumanía (del 9 al 26 de septiembre). Intentarán borrar el insulto del Mundial de 2025, durante el cual los actuales dobles campeones olímpicos no lograron superar los grupos.

Para los aficionados al ciclismo, los corredores más atrevidos continuarán con la Vuelta a España (“La Vuelta”) del 22 de agosto al 13 de septiembre, antes de poner rumbo a Canadá y Montreal para los campeonatos del mundo de ciclismo en ruta del 20 al 27 de septiembre.

Finalmente, las miradas se dirigirán a Nueva York para el US Open, que se jugará del 31 de agosto al 13 de septiembre. Después de una retirada en Roland-Garros y una eliminación en primera ronda en Wimbledon, se espera a Arthur Fils a la vuelta de la esquina. Llevará detrás de él a Rinderknech, Humbert, Moutet y otros Mpetshi Perricard. En el lado femenino, las esperanzas son aún menores porque actualmente sólo hay dos jugadoras en el Top 100, lo que es sinónimo de clasificación directa para el cuadro principal. Veremos si Diane Parry (23 años) podrá repetir la buena actuación que tuvo en Roland-Garros (octavos de final).