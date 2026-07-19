Ley de emergencia agrícola: entre Barbut y Genevard, dos líneas irreconciliables sobre pesticidas y almacenamiento de agua

Un partido de gobierno en la prensa dominical. Opuesta a la reintroducción de pesticidas prohibidos, la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, subrayó en “La Tribune Dimanche” que este punto sigue vigente. “el tema principal del tiempo” en la ley de emergencia agrícola que será votada el lunes en la Asamblea Nacional. A favor de la autorización del acetamiprid en particular, la Ministra de Agricultura, por su parte, pidió en el “Journal du Dimanche” (“JDD”) que “esta disposición no descarrila” todo el texto.

El 16 de julio, durante una comisión mixta, diputados y senadores acordaron una versión común. Gracias a la intensa batalla del senador Laurent Duplomb (Les Républicains) y el lobby agrícola, la reautorización de dos pesticidas neonicotinoides, el acetamiprid y la flupiradifurona, vuelve a estar en el texto. Además, la cuestión del almacenamiento de agua también divide a los dos ministros.

Había puesto en juego su dimisión debido a la ley de emergencia agrícola. Aunque una salida del gobierno ya no parece estar en la agenda, Monique Barbut continúa luchando para defender su área: la ecología. Mientras el presidente del Gobierno le pidió que consultara a los grupos parlamentarios sobre sus intenciones de voto, la ministra de Transición Ecológica explica: “Todo el mundo está de acuerdo en que el texto ha sido mejorado con respecto a la copia del Senado. Por supuesto, el principal tema que sigue siendo controvertido hoy en día es el acetamiprid. Por mi parte, me opongo a la reintroducción de este pesticida en Francia. »

Respecto a las megacuencas, reconoce que el almacenamiento de agua es necesario, pero “No podemos aceptar que algunas personas, porque tienen los medios, organicen su propio acceso al agua mientras que otras soportan la limitación”. Ella también recuerda que el “El primer almacenamiento de agua es natural” : son humedales cuya preservación “A menudo es la primera respuesta que se da”.

Opuesta a duplicar la capacidad de almacenamiento de agua para fines agrícolas para 2035, explica haber “Se obtuvo que se trata de capacidades de almacenamiento de usos múltiples y sujetas a consulta”impidiendo que todos hagan “su almacenamiento en su rincón y sólo para necesidades agrícolas”. Lo que no le impide volver a expresar sus reservas: “Lo que me molesta es que este texto gubernamental, que debía responder a una situación de emergencia para nuestros agricultores, desde las incorporaciones del Senado, modifica mucho más allá de la política que organiza el reparto de los recursos hídricos en nuestro país. »

El Ministro de Agricultura, totalmente alineado con la FNSEA y sus obsesiones, defendió el proyecto de ley de emergencia agrícola. “La votación pertenece ahora a ambas cámaras, pero obviamente quiero que se apruebe este texto que se ha elaborado a partir de las preocupaciones concretas de los agricultores”estima Annie Genevard, para quien “El incumplimiento de este texto por ideología, cálculo o miedo llevaría a los agricultores a la desesperación”.

¿La reintroducción de pesticidas? “Sobre estos temas, la decisión debe recaer en la ciencia y sólo en la ciencia”afirma, recordando que las autorizaciones se concederán por decreto como excepción, con el asesoramiento de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria. Una escasa salvaguardia que no le impide denunciar un debate sobre los pesticidas “Se volvió extremadamente emotivo” y reafirmar su deseo “que esta disposición no haga descarrilar toda una ley que contiene muchos avances esperados por los agricultores”.

¿Almacenamiento de agua? Ante la reciente ola de calor durante la cual determinadas zonas han “sufrimos sucesivamente de exceso de agua y luego de sequía”ella dijo, “El almacenamiento es una necesidad vital”. Si bien señala que este “Sin embargo, no solucionará todo”clasifica la facilitación de proyectos de almacenamiento de agua entre las filas de “Proyectos para el futuro agrícola”.