En una final desproporcionada al estilo de la Super Bowl, Messi sueña con igualar a Pelé: el informe de Trump sobre el Mundial

Francia, por tanto, acabó cuarta en este Mundial, tras una derrota por 4-6 ante Inglaterra. Un resultado tenístico que resume mejor que las palabras este encuentro donde la táctica dio paso a la pura locura. Cuatro goles ingleses en la primera parte, luego tres goles franceses en 18 minutos, alimentando las esperanzas de una remontada digna del Barça contra el PSG en 2017. Finalmente los ‘bleus’ pondrán un cuarto peón… entre dos más de los Tres Leones. ¡Un auténtico partido de recreación!

En su último paso por el banquillo de la selección francesa, Didier Deschamps no acabará con una victoria. “Es el final de algo que representaba lo más bello”comentó en rueda de prensa. Zinedine Zidane, de 54 años, asumirá el cargo a partir del 1 de septiembre. “El potencial está ahí, hay jugadores fantásticos que crecerán gracias a esta experiencia, hay todo para que este equipo francés se mantenga al más alto nivel”juzgó a “DD” sobre el legado que dejó a su sucesor. Si promete convertirse en “partidario silencioso”el mensaje es claro: ¡imposible hacerlo peor!

España se enfrentará a Argentinaeste domingo 19 de julio a las 21 horas, en el MetLife Stadium cerca de Nueva York. Una final del Mundial entre el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica, ¡el cartel promete un espectáculo! Apoyada por gran parte del planeta, la Roja tendrá que dominar su tema de la A a la Z ante una Albiceleste que se ha convertido en experta en marcar goles al final del partido (80% a partir del minuto 79). Sobre todo, el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić será objeto de escrutinio, mientras florece la sospecha de la impunidad argentina. “Hay reglas para los argentinos y reglas para otros”empuja al periodista Vincent Duluc a “l’Equipe”.

En cualquier caso, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, el genio de 39 años que jugará su tercera final en doce años. En caso de victoria, igualaría al Rey Pelé, que había ganado tres Mundiales con Brasil pero sólo había disputado dos finales en 1958 y 1970 (se lesionó en 1962). En su cuenta de Instagram, el capitán argentino rindió homenaje a su equipo: “Pase lo que pase, este grupo ya ha escrito una historia que nunca olvidaremos y que nadie podrá borrar jamás. » Una victoria sería la venganza para Messi en este estadio: aquí anunció su retirada internacional en 2016, tras perder la final de la Copa América.

Esta final será el partido número 104 y último de este Mundial. que tuvo lugar en México, Canadá y (especialmente) Estados Unidos. Para conmemorar la ocasión, Donald Trump asistirá al partido, el primero (y el último). También estará presente la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras aceptar la invitación del mandatario estadounidense. Hasta el momento no había puesto un pie en las gradas para protestar por el precio de las entradas. “Sentí que era importante, a nivel diplomático, que estuvieran presentes los tres países que albergaron este Mundialjustificó. Además, esto demuestra una buena colaboración con el gobierno de Estados Unidos. »

También estará presente el primer ministro canadiense, Mark Carney, amenazado con aranceles aduaneros debido al humo de los incendios forestales en su país que no se detuvieron en la frontera, como seguramente creía Donald Trump. La presencia de los tres líderes se produce en plena renegociación de su acuerdo de libre comercio. Esperemos que el presidente americano no arruine demasiado la fiesta. Además, a la final también deberá asistir el rey Felipe VI de España, pero no el presidente argentino, Javier Milei, que decidió no viajar por superstición.

El fútbol ya no es el rey. Esta es la observación que podemos hacer con respecto a la programación de la final del Mundial. Donald Trump, a quien el fútbol no le importa, y su servidor Gianni Infantino, más director de proyectos de eventos que jefe de la FIFA, han preparado un espectáculo muy grande y largo. Se espera al actor Tom Cruise antes del partido, al igual que Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, intérpretes del himno oficial (¿no?) titulado “Deseo”. También están invitados el streamer estadounidense IShowSpeed, víctima de un seguidor racista argentino, y el rapero Post Malone, mientras que el himno estadounidense lo cantará la cantante y actriz ganadora del Oscar Jennifer Hudson. De hecho, los himnos de los tres países organizadores se reproducirán a petición de Trump, evidentemente satisfecho por Infantino, además de los de los equipos.

En el descanso tendremos derecho a un “espectáculo de entretiempo” Estilo Super Bowl organizado por el cantante de Coldplay Chris Martin. Un concierto de 11 minutos que acogerá a un montón de estrellas: Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira. En esta fiesta, que pretende recaudar fondos para un programa a favor de la educación, también participarán el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y un coro neoyorquino acompañado de Coldplay. La intención es buena, pero ¿dónde está el fútbol en todo esto? Los “pausas para refrescarse” de tres minutos ya dividieron cada mitad en dos. Ahora es el momento de hacer y deshacer la escena, ¡el entretiempo de quince minutos debería durar casi 30 minutos! Así es el fútbol americano…

¿Silencio forzado sobre las desapariciones en México? “Estamos preocupados por los informes de incidentes en los que familias que buscaban a sus seres queridos desaparecidos se han visto obstaculizadas mientras hacían oír su voz pacíficamente en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo”.declararon el sábado seis expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero que no hablan en nombre de la ONU. ellos preguntaron eso “Las denuncias de interferencia indebida se investigan con prontitud e imparcialidad y se toman medidas efectivas para proteger a quienes continúan buscando a sus seres queridos”.

En ocasiones, los manifestantes fueron rodeados por la policía mientras distribuían pacíficamente avisos de búsqueda para sus seres queridos desaparecidos, mientras que a otros grupos parecía haberles impedido viajar a lo que dijeron que eran manifestaciones planificadas. Unas 130.000 personas han sido reportadas oficialmente como desaparecidas en México desde 2006, cuando el gobierno lanzó su controvertida campaña antidrogas. Algunos expertos creen que el número real de desapariciones podría ser mayor. En abril, un informe de las Naciones Unidas consideró que la crisis era tan grave que la calificó de “crimen contra la humanidad”.

Benjamín Netanyahu cabecea un balón lanzado por el embajador argentino en Israel. Esta es la introducción a un vídeo de apoyo del Primer Ministro israelí a la selección Argentina para la final. El diplomático, también rabino, reproduce un mensaje de su presidente ultraderechista Javier Milei al que “Bibi” responde: “Javier, eres un verdadero amigo. Te apoyamos y apoyaremos a Argentina mañana. ¡Buena suerte! » Tenemos el apoyo que merecemos.