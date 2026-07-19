Guerra en Ucrania: Kyiv bombardeada el día después de los ataques ucranianos contra Rusia

Publicado el 19 de julio de 2026 a las 10:25 horas. Lectura: 2 min.

Una persona murió y 13 resultaron heridas durante el ataque, indicaron los servicios de emergencia, según los cuales los bombardeos se dirigieron a cinco distritos de la capital. Desde junio, Kiev es blanco regular de ataques rusos realizados con misiles balísticos, que son rápidos y más difíciles de interceptar que los drones o los misiles de crucero.

El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, habló en Telegram sobre vehículos en llamas y humo que se elevaba cerca de un centro comercial en el distrito de Desniansky. En el de Shevchenkivsky, el “escombros que caen” provocó un incendio en un edificio de apartamentos.

Según el funcionario electo, también se incendiaron un edificio residencial y un supermercado, así como una casa, en otros dos distritos de la capital, Solomiansky y Sviatoshinsky. La administración militar de la capital anunció que un edificio residencial resultó dañado en el distrito de Shevchenkivsky, mientras que en el distrito de Dniprovsky se incendiaron un centro comercial y de ocio, así como vehículos.

Los ataques en Kiev se producen un día después de un ataque con drones ucranianos contra dos centros logísticos en Rusia, que dejó al menos ocho muertos, según las autoridades locales. Según la misma fuente, también fue incendiado un depósito de petróleo en la región de Moscú, lo que provocó la evacuación de una sala de maternidad.

El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que el “dos grandes instalaciones logísticas” afectados en las regiones de Moscú y Tambov. “suministrar componentes bajo sanciones para la producción de drones y equipos de navegación”.

Ucrania ataca cada vez más ciudades rusas alejadas de la frontera en represalia por los ataques diarios de Moscú como parte de su ofensiva lanzada en febrero de 2022. La región de Moscú también fue atacada por más de 370 drones durante la noche del sábado al domingo, afirmó el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin. “los más masacrados”.

Kiev también se vio afectada cuando el presidente Volodymyr Zelensky insinuó que podrían producirse cambios dentro del ejército. El sábado se organizaron protestas en el país por tercer día consecutivo contra la destitución del popular ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov.

La capital ucraniana, donde 30 personas murieron durante un bombardeo ruso de magnitud sin precedentes la noche del 1 al 2 de julio, adolece de falta de misiles PAC-3 para sus sistemas Patriot, de diseño estadounidense, esenciales para interceptar proyectiles balísticos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció recientemente su intención de permitir que Ucrania produzca misiles para los sistemas de defensa Patriot. Su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que esta producción podría comenzar “para finales de 2026”con el fin de fortalecer la defensa del país frente a la intensificación de los ataques balísticos rusos.