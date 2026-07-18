Ucrania: ¿quién es Mykhaïlo Fedorov, el ministro de Defensa cuya dimisión provoca manifestaciones de apoyo?

El 15 de julio, el popular ministro de Defensa ucraniano, Mykhaïlo Fedorov, anunció su dimisión, tras la de la primera ministra Yulia Svyrydenko, como parte de una reorganización del gobierno deseada por el presidente Volodymyr Zelensky. Una salida sorpresa que ha causado conmoción en el país, donde se están organizando manifestaciones de protesta.

El apego popular a este joven de 35 años es fuerte. Al frente del Ministerio de Defensa durante seis breves meses, incrementó el número de reformas para desarrollar el uso de drones, mejoró los salarios militares e introdujo mecanismos de desmovilización parcial. Si bien instauró un controvertido sistema de recompensas para las unidades exitosas, inspirado en los videojuegos, se ha convertido en el símbolo de las últimas victorias ucranianas en la guerra contra Rusia. Incluso la cuestión muy delicada de la movilización forzada, que divide profundamente a la sociedad ucraniana, no ha perdido su popularidad.

Entonces ¿por qué se va? El jueves 16 de julio, ante una pantalla gigante en la que se sucedían imágenes de drones, el ex ministro vestido con su habitual camiseta negra defendió su historial mientras atacaba el del comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky. “Se empezaron a bloquear todas las iniciativas que propusimos”dijo. “La guerra ha cambiado completamente (…) No podemos seguir basándonos en lo que funcionó en su momento”suplica también.

Su salida pone de relieve signos de fracturas dentro de la jerarquía militar. Por un lado, Mykhaïlo Fedorov es partidario de una guerra basada más en drones y nuevas tecnologías. Por otro lado, Oleksandr Syrsky, de 60 años, héroe de la defensa de Kiev y de la victoriosa contraofensiva de Járkov en 2022, es partidario de un enfoque más tradicional de las operaciones militares. Últimamente ambos apenas han estado en contacto.

En el momento de su sorpresivo nombramiento en enero, Mykhaïlo Fedorov fue presentado como la cara de la renovación de las fuerzas ucranianas, enfrentadas a reveses en el frente, escasez de reclutas y equipos, la agonía de la burocracia y la corrupción. Su asesor cercano, Serguiï Sternenko, dijo entonces que estaba convencido de que podría movilizar a parte de la institución militar hacia su visión reformista: “Mucho depende del mando militar, pero Mykhaïlo tiene la capacidad de burlar el sistema. »

Con un estilo que recuerda a los empresarios de Silicon Valley, el ministro de Defensa más joven de la historia de Ucrania promete al día siguiente de su nombramiento “transformar la guerra en una plataforma de datos”. Sin convencer a la vieja guardia del Estado Mayor del ejército ucraniano, que sólo lo ve como un empresario que nunca ha servido bajo la bandera.

Sin embargo, estos puestos le granjearon admiradores entre los occidentales. Según su entorno, varios socios de Kiev le expresaron su apoyo en las horas posteriores a su destitución, entre ellos Alex Karp, director general de Palantir, una empresa estadounidense especializada en vigilancia y defensa digitales.

Nacido el 21 de enero de 1991 en Vassylivka, en la región de Zaporizhia, Mykhaïlo Fedorov se unió al equipo de Volodymyr Zelensky desde el inicio de su carrera política en 2019. Dirigió su estrategia digital durante su victoriosa campaña presidencial y luego se convirtió en su asesor en el Palacio Mariinsky, la residencia del Jefe de Estado en Kiev. Elegido diputado inmediatamente, fue nombrado pocos meses después viceprimer ministro, el más joven de la historia.

Al frente del Ministerio de Transformación Digital, dirige la digitalización de los servicios públicos, en particular con el lanzamiento de Diia, la aplicación administrativa que se ha vuelto imprescindible para millones de ucranianos. Después de que comenzara la invasión rusa en febrero de 2022, solicitó personalmente al multimillonario Elon Musk obtener acceso a la red de satélites Starlink para las fuerzas ucranianas, una iniciativa que ayudó a mantener las comunicaciones en el frente.

Al frente de la ciberresistencia contra Rusia, fue entonces el artífice del desarrollo del uso de drones en el ejército. Esta estrategia, criticada durante mucho tiempo dentro del ejército, finalmente resultó decisiva: estos vehículos no tripulados son ahora uno de los componentes esenciales de la guerra en Ucrania. “Queremos utilizar todos los medios posibles para defender nuestra tierra y nuestra gente.dijo a “TV BUS Canal de comunicación urbana” en 2022. Y, en ocasiones, la tecnología puede ser una solución contra los tanques. »