“Trabajo, familia, patria”, “partido LFI anti-Francia”… Braun-Pivet pide a la clase política “volver a la razón”

Publicado el 24 de febrero de 2026 a las 14:18,

actualizado el 24 de febrero de 2026 a las 2:42 p.m. Lectura: 1 min.







La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, llamó el martes 24 de febrero a los políticos, incluidos los de su bando, a “volver a la razón” en lugar de decir ” cualquier cosa “.









“Es una tontería, te lo digo como lo pienso, “trabajo, familia, patria” y decirlo así, de una manera un poco descuidada, inocua, no funciona”criticó al macronista en RTL en referencia a los recientes comentarios de Martine Vassal, candidata del centro y la derecha en Marsella.





Cuestionado durante un debate la semana pasada, este último aseguró compartir “las inquietudes de ciertas personas que votan por la Asamblea Nacional (…) pero mis valores, nunca han cambiado, es el mérito, el trabajo, la familia, la patria”. Un resurgimiento del tríptico petainista que provocó ulceración.









En cuanto a la Ministra Delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé (Renacimiento), que calificó a la Francia rebelde de “partido anti-Francia”en referencia al discurso de extrema derecha, el presidente de la Asamblea no quiso “poner etiquetas a los partidos políticos”.









“Los políticos deben entrar en razón porque sino las cosas acabarán mal”insistió Yaël Braun-Pivet. Ella consideró que en “En estos momentos de tensión, lo importante es recuperar lo esencial: lo esencial es la República, estos son los valores de la República sobre los que se basa nuestro país, nuestro Estado de derecho”.









Interrogada también sobre el diputado del LFI Raphaël Arnault, en el centro de la polémica desde la muerte el 14 de febrero del activista radical de extrema derecha Quentin Deranque en Lyon, afirmó que no “haberlo vuelto a ver” en la Asamblea desde la tragedia. “Políticamente me molesta tener parlamentarios que tienen antecedentes penales, que están fichados o que tienen vínculos con pequeños grupos violentos, o incluso que los dirigen como era el caso”protestó.





Raphaël Arnault es uno de los fundadores de “La joven guardia”un movimiento de ultraizquierda fundado en 2018 en Lyon, disuelto en junio pero implicado en el fatal atentado. Yaël Braun-Pivet abogó por “una revisión constitucional” que permitiría imponer una “expediente limpio” a los candidatos a diputado.