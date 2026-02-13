El gobierno se compromete a preservar el patrimonio nuclear a toda costa con este EPI





Finalmente se ha publicado el tercer Programa Plurianual de Energía (PPE3). Prevista para dos años y medio, se ha vuelto vital para los sectores renovables. De hecho, permitirá iniciar rápidamente licitaciones para nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos. Este desbloqueo es bienvenido. Por lo demás… Este PPE, que hace referencia a una cláusula de revisión en 2027, refleja lamentablemente el equilibrio político actual. Poco coherente, no permite desplegar un marco operativo verdaderamente alineado con los objetivos a largo plazo de la estrategia energética-climática francesa.





Para empezar, el PPE responde al ritmo excesivamente lento de los esfuerzos de transición energética en Francia con una especie de pensamiento mágico. De hecho, anuncia que la proporción de combustibles fósiles, que hoy representan más del 60% de nuestro consumo energético, se reducirá al 40% en 2030 y al 30% en 2035; Por el contrario, las energías libres de carbono, es decir, las energías renovables nucleares, eléctricas y no eléctricas, verán aumentar proporcionalmente su participación, pasando de alrededor del 40% actual al 60% y luego al 70%.





Por muy loable que sea desde el punto de vista de la descarbonización y la soberanía, este objetivo lamentablemente es inalcanzable en tan poco tiempo. No podemos convertir físicamente el 20% de nuestro sistema energético en cuatro años, ni podemos sostener económicamente ese ritmo de transformación. Sin embargo, podemos avanzar hacia ello, y las palancas para lograrlo son conocidas: la sobriedad y la eficiencia energética, para controlar el volumen global de energía necesario para la economía francesa, y el desarrollo de energías libres de carbono –es decir, en el horizonte del PPE, las energías renovables– para expulsar, en este volumen controlado, los combustibles fósiles.









Entonces, ¿qué dice el PPE sobre estas diferentes palancas? Inicialmente parece ambicioso, pero poco operativo, en términos de control de la demanda. Se refuerzan los objetivos en este ámbito para aspirar a una reducción del 18% del consumo de energía final de aquí a 2030 y del 27% de aquí a 2035. Esta reducción sólo puede preverse mediante un gran esfuerzo de eficiencia y el relanzamiento de un plan de sobriedad, recordando que los dos primeros, en 2022-2023, produjeron al menos la mitad de la reducción del 10% del consumo de gas y de electricidad observada desde entonces. Desgraciadamente, si el PPE pretende dar prioridad a la sobriedad y a la eficiencia energética, reconoce que las medidas existentes no serán suficientes sin proponer otras nuevas.









Por el contrario, el PPE parece poco ambicioso en lo que pretende ser más operativo: el desarrollo de las energías renovables. Sin duda, se acoge con alivio, tras la amenaza de una moratoria sobre estos sectores. Pero representa un freno al despliegue de la energía fotovoltaica y una especie de freno a la energía eólica terrestre. Sin embargo, la energía eólica y solar representan hoy el 95% de las nuevas capacidades de producción instaladas en el mundo. Estos sectores proporcionaron el 30% de la electricidad consumida en la Unión Europea en 2025, el doble que hace diez años. Hoy en día son los más competitivos y los más rápidos de implementar.









Esta falta de ambición del PPE también se puede medir en la omisión de determinadas opciones. Por tanto, no se fija ningún objetivo en materia de almacenamiento de electricidad, en particular de baterías. Sin embargo, después de avances considerables en los últimos años, estos ofrecen ahora la posibilidad, como se demostró en Australia o California, de distribuir diariamente la producción de energías renovables variables para formar una cinta controlable. Este tipo de evolución del sistema eléctrico no parece estar previsto.





La energía nuclear, base de este sistema, es precisamente la única palanca sobre la que el PPE pretende ser a la vez ambicioso y operativo. Esta prioridad, que prima sobre todo lo demás, se manifiesta en tres niveles. En primer lugar, el PPE prevé, aunque ningún nuevo reactor verá la luz antes de 2038 como muy pronto, un aumento de la producción nuclear de aquí a 2030. Esto sería aún mayor, de +60 a +100 TWh frente a los 320 TWh de 2023, que el previsto para las energías renovables, cuyo límite es de +68 TWh. Sin embargo, si tal aumento es posible, no está garantizado a largo plazo, como lo demuestran las grandes variaciones anuales de los últimos años, incluida la caída a 279 TWh en 2022 durante el episodio de corrosión bajo tensión, un tipo de incidente de seguridad genérico del que la flota está menos protegida a medida que envejece. Al mismo tiempo, mientras EDF subraya que la modulación de su flota, antes percibida como una oportunidad, se ha convertido en una limitación, el gobierno le invita a reducirla si es necesario, lo que podría llevar a una mayor restricción de las energías renovables.









El segundo punto se refiere precisamente al envejecimiento de la flota, que alcanza una media de cuarenta años de vida operativa. Volviendo a las proyecciones de cierre del PPE2, que por tanto no se habrán respetado, el PPE3 actúa por el contrario como una extensión de todos los reactores a cincuenta años y luego a sesenta años. Sin embargo, esto no es adquirido ni razonable. No adquirido, porque la Autoridad de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASNR) aún no se ha pronunciado sobre este punto, y porque EDF, según el Tribunal de Cuentas, sólo ha realizado hasta la fecha un tercio de al menos 100 mil millones de euros de inversión necesaria para ampliar la flota a cincuenta años. No es razonable, porque, como nos recordó recientemente la ASNR, debemos anticiparnos al declive del parque para no vernos arrastrados a un proceso de envejecimiento demasiado peligroso, sabiendo que serán necesarios al menos veinte años, más bien treinta, para cerrar los 60 GW de este parque sin comprometer la seguridad eléctrica.





El tercero, por último, se refiere a los nuevos reactores. El PPE confirma el proyecto de construcción de 6 reactores EPR2, con 8 más en opción. Pero se escuda en la estimación para 2021, de 51,7 mil millones de euros, ampliamente superada desde entonces, gracias al compromiso de un apoyo financiero masivo por parte del Estado y a un precio máximo garantizado de 100 €/MWh para afirmar que esta recuperación contribuirá a la competitividad francesa. Sin embargo, este precio es el doble de lo que pide la industria.









Así, el PPE describe a un país desgarrado por su estrategia energética. Por un lado, atrapado en una especie de versión francesa del “enfermedad holandesa” –ese fenómeno de declive industrial que afectó a los Países Bajos después del descubrimiento en los años 1960 de grandes depósitos de gas y que, por extensión, designa el efecto nocivo para la economía de un exceso de renta natural–, el PPE está atrapado en la tarea de preservar el patrimonio nuclear a toda costa. Por otro lado, se impone la necesidad de controlar la demanda y el potencial de las energías renovables.





Pero al haberse convertido el cierre de los reactores en un tabú, el gobierno se encierra en una ecuación que él mismo hace insoluble. Al oponerse a la energía nuclear como límite a las energías renovables, sólo permite que éstas crezcan si la demanda de electricidad se dispara, lo que sólo es posible a costa de un sobredimensionamiento incompatible con los objetivos de sostenibilidad y competitividad. Mientras tanto, prefiere confiar en hipótesis muy optimistas sobre la energía nuclear en lugar de extraer todo su potencial de las energías eólica y fotovoltaica. Entre la tentación de volver al “todo nuclear, todo eléctrico” del siglo pasado y la proyección de un futuro sobrio y libre de carbono dominado por las energías renovables, nuestro país aún no ha elegido.